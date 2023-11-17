«Задира»: как «Солнце мое», только без меланхолии

На Кинопоиске вышел режиссерский дебют Шарлотты Риган про отношения 12-летней пацанки с юным папашей. О победителе «Сандэнса» с модной звездой «Треугольника печали» Харрисом Дикинсоном рассказывает Михаил Моркин.

О чем это

Харрис Дикинсон и Лола Кэмпбелл

После смерти матери 12-летняя Джорджи (впечатляющий дебют Лолы Кэмпбелл) проводит лето одна в крохотной квартирке безликого жилмассива в Эссексе. Социальные службы уверены, что она живет с дядей по имени Уинстон Черчилль, доверчиво покупаясь на аудиосообщения а-ля «У Джорджи все хорошо», которые смышленная хитрюга просит надиктовать добродушного продавца в продуктовом. Деньги на пропитание и арендную плату она достает, промышляя кражей велосипедов с дружбаном-соседом Али (не менее убедительный дебютант Алин Узун). В общем, быт сироты более-менее налажен, осталось только пройти еще пару стадий принятия горя. И тут в жизнь Джорджи влезает крашеный блондин Джейсон (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали» и «Убийства на краю света») — ее молодой папаша, которого она никогда в жизни не видела. Теперь они будут жить вместе.

Кто это снял

Харрис Дикинсон

«Задира» — фестивальный дебют молодой британской режиссерки Шарлотты Риган. Фильм об отношениях не по годам смышленой девочки с молодым отцом-разгильдяем напоминает описание «Солнца моего». Только дебют Шарлотты Уэллс стартовал в Каннах, а фильм Риган прогремел год назад на «Сандэнсе», где даже получил приз большого жюри. Но более важное различие между «Задирой» и «Солнцем» — в интонации. «Солнце мое» было грустной и пронзительной автобиографией, а «Задира» — бойкая и стремительная (всего 80 минут!) фантазия (впрочем, тоже отчасти автобиографическая).

Оператором фильма выступила Молли Мэннинг Уокер — еще одна молодая кинематографистка, чей режиссерский дебют «Как заниматься сексом» про потерю девственности победил в прошлом году в каннском конкурсе «Особый взгляд».

Харрис Дикинсон продолжает укреплять свое амплуа добродушного, растерянного и ненадежного простака. Мало кто из современных молодых актеров умеет так обаятельно изображать оболтусов. 27-летний британец умудряется удивительным образом совмещать в себе черты сразу всех торчков из «На игле»: привлекательность Юэна Макгрегора, неуклюжесть Юэна Бремнера, дерзость Джонни Ли Миллера и трагичность Кевина МакКидда. Однако настоящее открытие фильма — живая и очаровательная Лола Кэмпбелл, чья пробивная героиня заставит вас купить мешковатую футболку клуба «Вест Хэм Юнайтед» и научит произносить слово «proper» (четкий) с тяжелейшим акцентом жителей Северного Лондона.

Как это снято

Алин Узун и Лола Кэмпбелл

Несмотря на сюжет и локации, здесь почти не пахнет неореализмом «Похитителей велосипедов», «драмой кухонной мойки» и реалистичными жизнеописаниями рабочего класса под авторством Кена Лоуча. Если это реализм, но скорее уж магический, а не социальный. Риган находит место для говорящих пауков Наполеона и Александра Великого (они общаются с помощью речевых пузырей из комиксов) и для чудо-башни из всякого мусора и металлолома, которую Джорджи возводит прямо у себя дома. У девчонки вообще богатая фантазия: своего отца она представляет то в образе вампира, то как гангстера, то как заключенного. Недолго думая, Джейсон тоже начинает красть велосипеды, образуя с дочкой дурашливый криминальный дуэт, напоминающий о «Бумажной луне» Питера Богдановича.

Вердикт

«Задира» с легкой интонацией рассказывает не только о переживании смерти и быстром взрослении. Трудный подросток Джорджи уверена, что уже прошла стадии отрицания, гнева и торга, а значит, депрессия и принятие не займут много времени. Пока она, правда, все еще боится передвигать мамины подушки и смотреть без нее Netflix. При этом не очень понятно, кто здесь взрослеет больше — хулиганка Джорджи или незадачливый Джейсон, который не умеет варить кашу и включать стиральную машину.

Через душевные разговоры, добрую иронию и неловкие приключения дисфункциональная семья воссоединяется. Оказывается, сила воображения и постепенное доверие могут излечить суровую драму жизни, которую кинематографисты привыкли скорбно оплакивать.

Материал впервые был опубликован в январе 2024 года и перевыпущен после выхода фильма на Кинопоиске.

Автор: Михаил Моркин