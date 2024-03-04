Что мы знаем о сериале Fallout — адаптации культовой видеоигровой серии

11 апреля на Amazon Prime Video стартует Fallout — фантастический сериал от создателей «Мира Дикого Запада». Действие шоу разворачивается во вселенной одноименной серии культовых видеоигр. Кинопоиск рассказывает, что известно о сюжете, героях сериала и о тех, кто над ним работает.

Выпадение радиоактивных осадков

Fallout основан на культовой серии видеоигр, первую часть которой в 1997 году выпустило издательство Interplay. Действие разворачивается в альтернативной вселенной. По сюжету в 2070-е Америка впадает в повсеместную ностальгию по 1950-м. В дизайне возобладал стиль ретрофутуризма, а старые песни, комиксы, книги и сериалы вновь вошли в моду.

Но тренд на ностальгию продлился недолго. Начавшаяся в 2077 году ядерная война между США и Китаем начисто уничтожила прежнюю цивилизацию и превратила Америку в выжженную пустошь. Жизнь, впрочем, сохранилась: наиболее богатые и влиятельные жители укрылись в надежных подземных Убежищах, а Пустошь стала царством мутантов — преобразившихся под воздействием радиации людей, животных и растений.

Действие большинства игр серии происходит спустя 80–200 лет после ядерного апокалипсиса, во времена, когда на поверхности уже сложилась новая, дикая, жестокая и безумная цивилизация. И это именно тот сеттинг, в котором развернутся события сериала.

Кто работает над сериалом

Уолтон Гоггинс, Тодд Ховард, Аарон Мотен и Джонатан Нолан

Над сериалом работает семейный дуэт продюсеров Джонатана Нолана и Лизы Джой. Джонатан выступил соавтором сценария нескольких фильмов своего оскароносного брата («Престиж», «Темный рыцарь», «Интерстеллар»), а затем подался на телевидение и вместе с женой создал два крайне успешных сериала — «В поле зрения» и «Мир Дикого Запада».

В Fallout Нолан снял три первых эпизода, но в остальном его роль ограничивается функциями создателя и исполнительного продюсера. Авторами сценария и шоураннерами сериала являются Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт», «Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Портландия», «Силиконовая долина»). Вторым режиссером заявлен Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти», «Доктор Кто», «Отбросы»), но пока неясно, поставит ли он все остальные пять эпизодов или же только часть.

Еще одним исполнительным продюсером числится известный гейм-дизайнер Тодд Говард — исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios, которой принадлежат права на франшизу; он также является гейм-директором третьей и четвертой частей Fallout. Именно Говард настоял на том, чтобы предложить идею адаптации серии Джонатану Нолану, и был чрезвычайно рад, когда тот заинтересовался. Говард следит за тем, чтобы сериал не противоречил играм или его собственным планам, в частности он попросил сценаристов не использовать некоторые идеи, потому что собирается задействовать их в находящейся в разработке Fallout 5 (дата ее выхода пока неизвестна, но игра вряд ли выйдет раньше конца 2020-х).

Что мы знаем о сюжете

Элла Пернелл Уолтон Гоггинс Аарон Мотен

Согласно комментариям создателей, сериал расскажет оригинальную историю, которая вписывается в канон вселенной и разворачивается спустя 219 лет после ядерной войны, то есть после событий всех вышедших частей франшизы.

Действие сериала развернется на территории постапокалиптического Лос-Анджелеса, который в играх только упоминался. Оказывается, на руинах старого мегаполиса вырос целый город выживших, известный под именем Филли.

В центре сюжета окажутся трое главных действующих лиц.

Люси (Элла Пернелл) — наивная идеалистка и мечтательница, которая всю свою недолгую жизнь провела под землей, в уюте и безопасности Убежища 33. Однако когда внезапно разразившийся кризис, причины которого авторы не упоминают, ставит под угрозу жизни всех обитателей Убежища, Люси вынуждена покинуть родной дом и подняться на поверхность. В Пустошах ее идеалы быстро сталкиваются с жестокой и брутальной реальностью людей, которых по большему счету бросили умирать, но они каким-то образом умудрились выживать в течение двух сотен лет.

— наивная идеалистка и мечтательница, которая всю свою недолгую жизнь провела под землей, в уюте и безопасности Убежища 33. Однако когда внезапно разразившийся кризис, причины которого авторы не упоминают, ставит под угрозу жизни всех обитателей Убежища, Люси вынуждена покинуть родной дом и подняться на поверхность. В Пустошах ее идеалы быстро сталкиваются с жестокой и брутальной реальностью людей, которых по большему счету бросили умирать, но они каким-то образом умудрились выживать в течение двух сотен лет. Маркус (Аарон Мотен) — молодой оруженосец в Братстве Стали, замкнутой технократической военизированной организации, которая ставит своей целью поиск и сохранение технологий и поддержание своей версии порядка путем полного и безжалостного уничтожения всего, что может навредить человечеству, по мнению лидеров организации. Маркус верит в идеалы Братства и готов любой ценой отстаивать его интересы, но в то же время парень обладает отлично развитым чувством самосохранения, которое, с одной стороны, удерживает его от излишнего геройства, а с другой — порой заставляет идти на не вполне честные поступки.

— молодой оруженосец в Братстве Стали, замкнутой технократической военизированной организации, которая ставит своей целью поиск и сохранение технологий и поддержание своей версии порядка путем полного и безжалостного уничтожения всего, что может навредить человечеству, по мнению лидеров организации. Маркус верит в идеалы Братства и готов любой ценой отстаивать его интересы, но в то же время парень обладает отлично развитым чувством самосохранения, которое, с одной стороны, удерживает его от излишнего геройства, а с другой — порой заставляет идти на не вполне честные поступки. Гуль (Уолтон Гоггинс) — легендарный охотник за головами, циничный, прагматичный и безжалостный, но обладающий собственным моральным кодексом. Vanity Fair описывает его как Хорошего, Плохого и Злого в одном флаконе. Гуль столетиями бороздит Пустоши и хранит в тайне детали своего прошлого, ведь в прежней, довоенной жизни его звали Купер Говард, и он был важной шишкой в компании «Волт-Тех», которая и построила все Убежища. Да-да, вы не ослышались, этому персонажу уже несколько сотен лет; под воздействием огромных доз радиации Купер и многие другие оставшиеся на поверхности люди мутировали в уродливых, но почти что бессмертных гулей. Правда, большая часть гулей — безмозглые и бездумные зомби, но этот Гуль умнее и разумнее большинства мутантов.

В какой-то момент пути всех трех героев переплетутся в погоне за могущественным артефактом, способным изменить баланс сил в Пустошах. Еще одна сюжетная линия, обещанная создателями, — история происхождения Волт-Боя, маскота «Волт-Тех», появляющегося во всех руководствах и рекламных материалах компании.

Кто еще появится в сериале

Элла Пернелл и Кайл Маклоклен

Хэнк (Кайл Маклоклен) — смотритель (фактически мэр) Убежища 33. Мечтает изменить мир к лучшему.

Вилзиг (Майкл Эмерсон) — загадочный исследователь Пустошей, который знает пугающе много.

Норм (Мойзес Ариас) — любознательный брат Люси.

Сарита Чоудри играет еще одного лидера уцелевших, которая ради сохранности своих людей готова на все, но имя ее персонажа пока не раскрывается.

В сериале также снимаются Джонни Пембертон, Кселия Мендес-Джонс, Лир Лири, Род Луцци, Шерин Дабис, Майкл Эспер и другие.

Что говорят авторы

«Мне повезло познакомиться с игрой. В прежней жизни, когда я еще не работал на телевидении и у меня не было детей, я довольно часто играл в игры, в том числе в Fallout 3. Я провел в игре бесчисленные часы и очень хорошо проникся ее атмосферой. Поэтому, когда Тодд Говард пригласил меня на встречу, я понял, что всегда хотел заняться адаптацией этой серии», — мечтательно вспоминает Джонатан Нолан.

«Это совершенно новая история, которая разворачивается после всех тех событий, которые мы видели в играх, — разъясняет шоураннер Грэм Вагнер. — Наш сериал основан на 25 годах творческой мысли, раздумий и труда. И мы подумали, что лучше всего будет продолжить начатое, чем пытаться заново его пересказать своими словами. Тем более что именно такой подход лучше всего и работал с Fallout. Он переходил из рук в руки, менялся, эволюционировал, как живое существо. Ну и конечно же, нам захотелось построить на вершине всего этого наследия что-то свое».

«Я изначально не хотел, чтобы сериал стал интерпретацией уже существующей истории, — развивает мысль Тодд Говард. — Я слышал множество других питчей, и многие из них начинались со слов: „Фильм основан на сюжете Fallout 3“. Да мы уже рассказывали эту историю, я не хочу видеть ее адаптацию, я хочу увидеть нечто оригинальное. Отнеситесь к сериалу как к игре. Это даст авторам собственное поле для экспериментов». Джонатан Нолан соглашается с этими словами и добавляет, что сериал можно воспринимать как неинтерактивную версию Fallout 5.

Говард также отметил, что сериал будет отражать уникальную атмосферу игровой франшизы — смесь юмора, сатиры и жестокости. «Мы много говорили насчет стиля юмора, насчет уровня жестокости, насчет стиля насилия. Fallout может быть очень драматичным, мрачным и постапокалиптичным, но в него очень важно вплести нотку юмора. И мне кажется, что в сериале этот баланс соблюли очень точно», — заверил он.

Что показали в трейлере

Первый трейлер сериала довольно неплохо представляет главных героев, проливая свет на детали их прошлого и черты характера, но так и оставляет в тайне ответы на два насущных вопроса: что побудило Люси покинуть Убежище и что именно сводит всю троицу протагонистов воедино?

Начинается трейлер с кадров из рекламных роликов Убежища, в которых снимался Купер Говард. Говард вовсю расхваливает Убежище, называя его надежным Камелотом ядерного века. Кадры с Купером перемежаются сценами из относительно счастливой и безопасной жизни обитателей Убежища 33 двести лет спустя.

По злой иронии судьбы сам Купер, когда начали падать бомбы, остался снаружи. Этот факт мы знали и раньше, но кадры, на которых он, держа в руках маленькую девочку (дочку?) убегает от распускающегося на заднем плане бутона ядерного взрыва, должны добавить его персонажу глубины и драматизма.

С другой стороны, обитатели Убежища 33 тоже, по всей видимости, обречены. Должна же быть какая-то причина, побудившая Люси отправиться на поверхность. В тизере мы видели кадры, на которых на обитателей Убежища как будто находит безумие, да и в трейлере мельком показывают локацию, усеянную трупами в знакомых сине-желтых костюмах.

Трейлер намекает и на другую возможную причину путешествия Люси. Наивная идеалистка свято верит, что жители Убежищ должны вернуться на поверхность и перезапустить цивилизацию. Какой же сюрприз поджидает ее наверху! «У меня выдалась нелегкая неделька, — признается она. — Практически каждый, кого я здесь встретила, пытался меня убить». Правда, судя по виду девушки в конце трейлера, Люси оказалась крепким орешком и адаптировалась.

Кроме того, трейлер подтвердил, что главные герои шоу рано или поздно пересекутся — сначала Люси встретит Гуля, а затем и Маркуса. Юному оруженосцу Братства Стали в ролике уделено меньше всего времени, но нам раскрывают, что он присоединился к организации, чтобы «причинить боль тем, кто причинил боль ему».

Финальные кадры трейлера обещают довольно эпические битвы, много крови и, возможно, чей-то зловещий замысел во всем происходящем. «Пустошь только на первый взгляд кажется хаосом, — говорит Гуль. — На самом деле, кто-то постоянно сидит за рулем». Кому, как не ему, это знать с его-то двухвековым опытом.

Также трейлер мельком показывает ряд знакомых фанатам франшизы фишек мира: яо-гаи (медведи-мутанты) нападают на рыцарей Братства Стали, робот Мистер-помощник пытается выпотрошить Люси, а еще один рыцарь, похоже, встретил гекко, призывно распахнувшего пасть, полную… манящих пальцев?

Будет ли у сериала второй сезон

Пока что Amazon Prime Video официально не продлевал сериал на второй сезон, продолжение явно зависит от рейтингов. Но шоураннеры признаются, что у них уже хватает идей на несколько сезонов.

«Я не хочу об этом говорить, но заверяю вас, что мы, конечно же, об этом думали. Мне кажется, что в первом сезоне мы только слегка коснулись всего того, что хотели бы сделать. Мы просто не хотим вываливать на зрителя все безумие вселенной Fallout одним скопом. Да, уже в первых двух эпизодах много чего происходит, но в рамках вселенной мы едва коснулись поверхности», — признался Грэм Вагнер.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Jeff Kravitz / Getty Images for Prime Video

