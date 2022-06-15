Что показали в трейлере фильма «Джокер: Безумие на двоих», помимо Хоакина Феникса и Леди Гага

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Тодд Филлипс продолжает историю Артура Флека (Хоакин Феникс), неудачливого стендап-комика из 1980-х, который из-за череды обстоятельств стал символом протеста в Готэме. В продолжении он окажется в лечебнице Аркхем, где встретит Харли Квинн — ее роль досталась актрисе и певице Леди Гага. Разбираемся, что показали в тизере, насколько вырос бюджет и чего ожидать от второй части одного из самых нетипичных кинокомиксов.

Что произошло с Джокером в последний раз, когда мы его видели на экране

1980-е. Артур Флек ведет тяжелую жизнь в Готэме, в котором царит безработица. Сам он присматривает за тяжело больной матерью и подрабатывает клоуном, но мечтает о карьере стендап-комика. У него неврологическое расстройство, из-за которого он страдает приступами неконтролируемого смеха. После нападения в переулке коллега дарит Артуру револьвер, и он использует его, когда на него нападают в метро несколько незнакомцев. Флек же вступился за девушку, которую беспокоила пьяная компания. Он убивает несколько человек и сбегает. Происшествие приводит к массовым протестам в городе. Дело в том, что убитые Флеком были сотрудниками миллиардера Томаса Уэйна (отца Бэтмена), а простые люди увидели в действиях Артура желание перемен и стали использовать грим клоуна как символ протеста.

Параллельно у Артура развивается роман с соседкой Софи (Зази Битц), который, как выясняется в финале фильма, был плодом его воображения. На самом деле, у него ничего не было с девушкой. Стендап Артура из-за его неконтролируемого смеха высмеял популярный телеведущий Мюррей Франклин (Роберт Де Ниро). Артур решает, что ему уже нечего терять, и отправляется гостем на эфир передачи, где в прямом эфире убивает ведущего. После этого он попадает в психиатрическую лечебницу, однако успевает увидеть Готэм в огне, который поневоле разжег сам. Джокер (как его прозвал Франклин) радуется, ведь наконец стал любимцем публики, пусть и не так, как хотел.

Что интересного мы узнали из трейлера

Оригинальное название фильма — Folie à deux — отсылает к заболеванию, которое в медицинской практике называется индуцированным бредовым расстройством. В этом состоянии могут находиться двое или большее количество людей, состоящих в близких отношениях и разделяющих одни и те же ложные убеждения. Подобный тип психоза может проявляться, например, внутри одной семьи. При этом человек, попавший под ложные убеждения, способен освободиться от них, если перестанет контактировать с пациентом, у которого было первичное расстройство. Предположительно, здесь речь идет о Харли Квинн, попавшей под влияние Артура Флека.

Еще в марте 2023 года в сети появились кадры со съемок «Безумия на двоих». На них можно было увидеть Леди Гага на митинге в окружении полиции. Актриса была одета в красный пиджак и бело-черную блузку с узором, что отсылало к образу арлекина.

Съемки фильма

На появившихся в сети кадрах было много интересного. Например, глазастые фанаты прочитали на одном из постеров имя прокурора Харви Дента (Двуликий в комиксах DC), и толпа выступает против него, то есть он еще не сошел с ума и не получил свой знаменитый ожог, ставший причиной раздвоения личности. Некоторые фанаты предполагают, что роль Дента досталась актеру Брендану Глисону.

На других слитых кадрах Леди Гага уже в ином гриме появлялась на знаменитой лестнице в Бронксе на 167-й улице, Нью-Йорк, из первой части. Эпизод с этим знаковым местом есть и в трейлере и намеренно зеркалит первый фильм.

Фильм, очевидно, стартует там же, где закончилась первая часть: Артур Флек под надзором в лечебнице Аркхем.

«Безумие для двоих» будет многократно зеркалить первую часть, показывая становление Харли Квинн, идущей по стопам Артура Флека. Но расхождения с комиксами заметны уже по ролику: девушка, похоже, будет не попавшим под влияние психопата врачом, а предстанет такой же пациенткой, как и он сам. Они познакомятся в стенах лечебницы и предпримут попытку побега.

Закадровый голос в трейлере говорит: «Мы используем музыку, чтобы сделать себя цельными. Чтобы уравновесить трещины внутри нас». Можно предположить, что речь о терапии — музыку используют, чтобы помочь душевнобольным справиться с их недугами. Возможно, это и есть та особая музыкальность фильма, о которой многократно говорил Тодд Филлипс, сравнивая «Безумие на двоих» с мюзиклом, а линия музыки, танцев, единения двоих идет через весь трейлер и, вероятно, сам фильм.

Одна из сцен заметно отсылает к «Поющим под дождем» Джина Келли и Стэнли Донена. Очевидно, что это один из многочисленных источников вдохновения. Если присмотреться, можно заметить разницу в цветах между этими эпизодами в трейлере и другими сценами. Вероятнее всего, подобные моменты будут происходить только в голове Джокера и Харли, отсылая как раз к заявленному в названии бредовому расстройству.

Одним из подтверждений этой теории можно назвать танец в зале суда, где в руках одного из присутствующих газета с заголовком «Оправдан по всем статьям». Очевидно, после произошедших в первом фильме событий Артур не может выйти на свободу. То есть, как и в первом фильме, мы будем видеть все события через прием ненадежного рассказчика.

В одной из зеркалящих первую часть фильма сцен Харли рисует себе кровью улыбку точно так же, как Джокер. В другой Квинн складывает руку в пистолет и делает выстрел, повторяя жест Артура.

Еще один любопытный эпизод — погоня Джокеров за Артуром Флеком. В трейлере есть момент, где героя Хоакина Феникса преследуют двое, и один из них одет в такой же костюм, в котором Флек был в гостях у Мюррея Франклина в первом фильме.

Любопытен и образ Джокера в одном из бредовых эпизодов — он одет в полностью белый костюм, намеренно отсылающий к дизайну клоуна из комикса «Batman: The Dark Knight Returns».

Что еще известно о кинокомиксе

«Джокер: Безумие на двоих» не войдет в новую киновселенную DC, которую создают Джеймс Ганн и Питер Сафран, а будет существовать обособленно в рамках линейки DC Elseworlds. Точно так же будет выпущен сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Продолжение «Джокера», как и первый фильм, получило рейтинг R (18+) за наличие в картине сцен насилия, нецензурной лексики и эпизодов полного обнажения персонажей с сексуальным подтекстом.

Производство фильма заняло четыре месяца, с декабря 2022 года по апрель 2023-го. Первую часть представили на Венецианском кинофестивале, и некоторые СМИ сообщают, что сиквел дебютирует там же.

По данным Variety, бюджет второго «Джокера» в процессе работы над фильмом вырос до 200 млн долларов (у первой части — 70 миллионов). Из них 20 получит Хоакин Феникс за возвращение к образу Артура Флека, а 12 миллионов — Леди Гага.

К работе над фильмом также вернулась композитор Хильдур Гуднадоуттир. За первую картину она получила «Оскар» и «Золотой глобус». Как сообщалось ранее, «Безумие на двоих» будет мюзиклом (но не совсем в привычном смысле), и в фильме, по данным Variety, прозвучат по меньшей мере 15 перепетых известных песен. Среди них называют композицию «Thatʼs Entertainment» из мюзикла 1953 года «Театральный фургон».

Кто появится в фильме

Стив Куган

Помимо Феникса и Леди Гага, в касте также заявлены:

Также, помимо Битц, в трейлере появляются Ли Гилл (Гэри) и Шерон Вашингтон (социальная работница). Возможно они вернутся к своим ролям из первой части «Джокера» или же появятся только в сцене воображений.

Поскольку первый фильм не был основан на каком-то конкретном комиксе, вероятно, что и продолжение будет придерживаться того же принципа. В зарубежный прокат фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4 октября, ровно через пять лет после выхода первой части.

Автор: Денис Варков

Фото: RW / MPI / Capital Pictures / Legion-Media