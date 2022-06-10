«Джокер 2» уже в работе, но о чем он будет? Собрали комиксы о злодее и его подруге Харли Квинн, которые могут лечь в основу сюжета

В июне 2022-го вышло сразу несколько новостей о продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом. Сначала режиссер Тодд Филлипс опубликовал фотографию с актером, читающим сценарий Филлипса и Скотта Сильвера. На обложке рабочее название картины — Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие на двоих»). «Folie à deux» — медицинский термин, обозначающий бредовое расстройство у двух и более людей. Фанаты сделали вывод, что в сиквеле появится возлюбленная Джокера, Харли Квинн. Неожиданным подтверждением стал материал The Hollywood Reporter, в котором утверждается, что певица и актриса Леди Гага ведет переговоры о том, чтобы сняться в сиквеле, вероятно, в роли Харли. Вдобавок THR пишет, что сиквел может стать мюзиклом. Правда, официального подтверждения от Warner Bros. пока не было, но это не останавливает фанатов, строящих теории о втором «Джокере».

К ним решили присоединиться и мы, вспомнив несколько историй из комиксов про Джокера и Харли Квинн (или только про Джокера), которые создатели могли адаптировать в сиквеле. Важная ремарка: первый фильм Тодда Филлипса не был основан на конкретном комиксе о готэмском клоуне, но черпал вдохновение из комиксов DC (в том числе из легендарной «Убийственной шутки»), а также из фильмов Мартина Скорсезе. Мы выбрали семь историй, которые, на наш взгляд, могли бы вдохновить создателей сиквела.

«Безумная любовь»

Подруга Джокера впервые появилась в 1992 году в мультсериале Batman: The Animated Series. Харли Квинн настолько полюбилась фанатам, что годом спустя перешла в комиксы. Одной из самых запоминающихся историй о Харли стала «Безумная любовь». Там Квинн решает помочь Джокеру и ловит Бэтмена, что выводит злодея из себя, ведь для него поединок с Темным рыцарем — противостояние, и он хочет вести его сам.

В «Безумной любви» Харли поняла, что Джокеру важно не столько одолеть супергероя, сколько поддерживать их постоянный конфликт из спортивного интереса. Возможно, в сиквеле фильма появится другой вдохновитель протеста в Готэме. И психиатр (Харлин Квинзель) в лечебнице, куда поместили Артура Флека, подтолкнет его к борьбе за общественное признание.

«Харлин»

Более современный взгляд на Харли Квинн художника Степана Шейича для взрослого импринта DC Black Label. Будучи подающим надежды психиатром, Квинзель хотела проверить теорию о том, почему люди становятся психопатами. Она начала работать в лечебнице Аркхем, где содержатся преступники с психическими расстройствами. Джокер сломал что-то внутри девушки, вызвав в ней смесь одержимости и «стокгольмского синдрома». В комиксе исследуется созависимость в отношениях девушки и злодея через современную призму.

В сиквеле «Джокера» подобную историю будет проще всего адаптировать, хоть и с поправкой на эпоху: в первом фильме действие разворачивалось в начале 1980-х. Артур Флек вдохновит психиатра, и каждый из них найдет в этой запретной любви что-то для себя. Джокер — музу и помощницу, а Харли — предмет обожания и пример для подражания. И оба при этом останутся во власти фантазий о том, в кого они влюблены на самом деле.

«Преступная вменяемость»

Еще один комикс от взрослого импринта DC Black Label. В истории Ками Гарсии и Мико Сюяна Харли Квинн — судебный психиатр, работающая в готэмской полиции. Когда от рук серийного убийцы Джокера погибает ее близкая подруга, Квинн решает самостоятельно добиться справедливости. Это история о границах дозволенного, которые девушка готова перейти, чтобы засадить Джокера за решетку, и о том, как тонка грань между ее и его одержимостью.

В «Джокере 2» линия одержимости Харли злодеем может быть адаптирована схожим образом: героиня, потерявшая близкого человека в беспорядках в Готэме, пытается понять мотивацию Артура Флека. А Джокер теряется в восприятии реальности, и в его мире девушка в него по уши влюблена.

«Три Джокера»

В оригинальном комиксе, тоже выпущенном в рамках DC Black Label, не было Харли Квинн, но его часто вспоминают, когда строят догадки о сиквеле «Джокера». Оригинальный сюжет построен вокруг тайны трех Джокеров. Бэтмен пытался разобраться, почему их столько. Темный рыцарь просил о помощи Бэтгёрл и Красного Колпака, некогда пострадавших от рук маньяка.

Фильм мог бы стать ответом на вопрос о том, почему Джокер должен быть мужчиной. Харли Квинн по силам стать лидером протеста в Готэме, пока злодей в заточении. В то время как Артур Флек находится в психиатрической лечебнице, в городе могут возникнуть новые народные герои (отсюда и отсылка к названию комикса), что приведет к конфликту оригинального Джокера со своими последователями. В сиквеле могли бы показать становление Флека как антигероя Готэма, но для этого ему нужно сначала одолеть своих соперников.

«Белый рыцарь»

В этом комиксе Бэтмен так отчаянно преследует Джокера, что сначала почти давит бэтмобилем нескольких людей, а догнав противника, жестоко избивает его и высыпает ему в рот неизвестное лекарство. Это становится известно, но сам Джокер после приема таблеток внезапно излечивается, решает вернуть честное имя и выступает против жестких методов Темного рыцаря. Важной героиней комикса стала Харли Квинн, оставившая позади злодейство из-за детей от Джокера. Когда она ушла, в жизни Флека возникла другая фанатка, но тот этого даже не заметил.

Возможно, в «Джокере 2» могли бы подхватить эту линию разочарования Харли Квинн в себе и Джокере. За прошедшие между первым и вторым фильмами годы Джокер стал в Готэме символом протеста, в том числе и для Харли Квинн. Она проделала большой путь, чтобы добраться до него в психиатрической лечебнице, но знакомство с героем ее разочаровало. Лидер протеста, которым она его видела, оказался глубоко ранимым человеком, считающим свое прошлое ошибкой. Не желая мириться с этим, Квинн становится новым Джокером с более радикальными методами.

«Легкие мишени»

Комикс Gotham Central посвящен будням полицейских в Готэме. В этой истории, которая разворачивается в канун Рождества, авторы Грег Ракка и Эд Брубейкер дают Джокеру карт-бланш. Психопат хочет доказать бесполезность полиции и, взобравшись на высотку, отстреливает жителей из снайперской винтовки. Но это лишь часть его плана по дискредитации органов власти в преддверии выборов мэра, когда обстановка в Готэме и так накалена.

Создатели сиквела могли бы адаптировать эту историю, добавив в сюжет Харли Квинн. После событий первого фильма в городе хаос, который полиции трудно сдержать. Тогда Артур Флек освобождается из заключения и хочет доказать Квинн, что он не самозванец, а настоящий герой Готэма. И сделать это можно, лишь подлив еще больше масла в огонь и направив гнев толпы на органы правопорядка.

«Война шуток и загадок»

В серии Тома Кинга о Бэтмене был флешбэк в ранние годы Темного рыцаря, в котором рассказывалось о противостоянии двух преступников — Загадочника и Джокера. Остальным злодеям пришлось занять одну из сторон, а Бэтмен стремился помешать им двоим. Но можно ли это сделать, когда два преступных гения устроили битву разумов в Готэме?

Представим, что во втором «Джокере» эту линию могут адаптировать двумя образами. Либо заменить Загадочника на другого антагониста, который вдохновился поступком Артура Флека и решил тоже получить немного власти над городом. Либо сделать противником Джокера Харли Квинн, более молодую и решительную злодейку. Подобный конфликт мог бы стать отличным подспорьем для юного Брюса Уэйна, чтобы начать подготовку, которая спустя годы сделает его Бэтменом.

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