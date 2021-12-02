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Что смотрели на Кинопоиске в 2021 году

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Рассказываем про топ-20 самых популярных фильмов и сериалов за год и делимся другой интересной статистикой.

В 2021 году подписчики Плюса больше миллиарда часов* провели за просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов на Кинопоиске. Вот какие из них стали самыми популярными.

*При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD), без учета рекламной модели (AVOD) и модели по покупке или аренде тайтлов (TVOD)

Топ-20* фильмов и сериалов за 2021 год на Кинопоиске

Фильм/Сериал

1

Лига справедливости Зака Снайдера

2

Гнев человеческий

3

Майор Гром: Чумной Доктор

4

Конек-Горбунок

5

Мажор. Фильм

6

Пищеблок

7

Рик и Морти

8

Топи

9

Огонь

10

Райя и последний дракон

11

Беспринципные 

12

Душа

13

Круэлла

14

Кощей. Начало

15

Том и Джерри

16

Я не шучу

17

Довод

18

Проект «Анна Николаевна»

19

Настя, соберись!

20

Поступь хаоса

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в первые четыре недели с даты его премьеры на сервисе. Учитываются подписчики Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут тайтла. В рейтинге учитываются фильмы и мультфильмы, вышедшие на сервисе в 2021 году, а также сериалы, новые сезоны которых вышли на сервисе в 2021 году.

Топ-20* фильмов и сериалов за 2021 год на Кинопоиске

Фильм/Сериал

1

Лига справедливости Зака Снайдера

2

Гнев человеческий

3

Майор Гром: Чумной Доктор

4

Конек-Горбунок

5

Мажор. Фильм

6

Пищеблок

7

Рик и Морти

8

Топи

9

Огонь

10

Райя и последний дракон

11

Беспринципные

12

Душа

13

Круэлла

14

Кощей. Начало

15

Том и Джерри

16

Я не шучу

17

Довод

18

Проект «Анна Николаевна»

19

Настя, соберись!

20

Поступь хаоса

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в первые четыре недели с даты его премьеры на сервисе. Учитываются подписчики Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут тайтла. В рейтинге учитываются фильмы и мультфильмы, вышедшие на сервисе в 2021 году, а также сериалы, новые сезоны которых вышли на сервисе в 2021 году.

Лидером топа и главным фильмом года на сервисе стала «Лига справедливости Зака Снайдера», которую посмотрело более 2 миллионов подписчиков. Отметку в миллион преодолели за год еще 12 проектов, среди которых «Топи», «Гнев человеческий», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Конек-горбунок», «Мажор. Фильм» и другие.

В 2021 году выросла популярность российского кино и сериалов: доля тех, кто выбирал их для просмотра на сервисе, увеличилась на 16%, а больше половины в топ-20 — фильмы, сериалы и мультфильмы отечественного производства. Самый популярный — «Майор Гром: Чумной Доктор», премьера которого состоялась на сервисе в мае.

Дольше всех — целых пять месяцев — продержался в топе сериал «Рик и Морти». Он же стал самым популярным сериалом, который смотрели в мобильных приложениях Кинопоиска: за приключениями героев со своих смартфонов следило более миллиона подписчиков.

Рассказываем про другие любопытные факты из статистики сервиса.

Таймкиллер года — «Сверхъестественное»

Больше всего времени — более 25 миллионов часов — подписчики провели с братьями Винчестер, героями фантастического сериала, последний сезон которого выходил на сервисе в этом году.

Пересматриваем любимое — «Властелин колец: Братство Кольца»

Первая часть культовой франшизы — самый пересматриваемый фильм года. Также зрители чаще всего возвращались к героям обеих частей «Холодного сердца», а из ситкомов больше всего пересматривали «Месть Индианы Джонса» — четвертую серию седьмого сезона «Теории большого взрыва».

В озвучке «Кубика в Кубе» — «Голяк»

Среди фильмов и сериалов, озвученных для Кинопоиска студией «Кубик в кубе», выделяется фаворит — криминальная комедия «Голяк», третий сезон которой вышел минувшей осенью. Герои Джозефа Гилгана и Мишель Киган говорили голосами Руслана Габидуллина и Ольги Кравцовой для 890 тысяч зрителей.

Самая быстрорастущая платформа — Яндекс.ТВ

Почти 60% времени подписчики смотрят Кинопоиск на больших экранах — через приложения для телевизоров Samsung, LG и Android TV, а также Sony PlayStation 4, Яндекс.Станцию и Яндекс.ТВ. Среди всех телевизионных платформ самой быстрорастущей по смотрящим подписчикам стала платформа Яндекс.ТВ — ее доля выросла за год больше чем в 3 раза.

Кстати, в мобильном приложении Кинопоиска появилась персональная статистика — теперь каждый пользователь может вспомнить, какие фильмы и сериалы он смотрел в течение года, и подвести свои собственные киноитоги.

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Наташа Романофф встречается с прошлым и вместе с сестрой спасает мир. История супергероини теперь в подписке
В главных ролях:Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор
Режиссер:Кейт Шортланд
Смотрите по подписке
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