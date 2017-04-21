ТАРДИС, спутники и «Хуниверс». Азбука «Доктора Кто»

На Кинопоиске с 31 октября начинает выходить новый — тринадцатый! — сезон культового сериала «Доктор Кто». По такому поводу разобрали самое долговечное британское шоу по буквам.
Мало какой сериал может похвастаться такой же насыщенной историей, как «Доктор Кто». Его главный герой — инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве. В каждой серии он посещает разные эпохи и миры, кого-то спасает, что-то меняет и ввязывается во всевозможные приключения и авантюры.
«Доктор Кто» начал выходить в 1963 году и долгое время был самым популярным британским научно-фантастическим сериалом. Но в 1989-м из-за падения рейтингов он был закрыт и не возвращался на экраны целых двадцать лет. В 2005 году канал BBC дал зеленый свет его продолжению (именно продолжению, а не перезапуску!), и «Доктор Кто» получил вторую молодость.
Эта жемчужина британского телевидения — важная часть массовой культуры со своей мифологией и множеством персонажей. С разбега разобраться в мире сериала довольно сложно, но мы попробовали. Рассказываем по буквам, из чего состоит «Доктор Кто».
Поскольку в сериале речь идет о хаотичных путешествиях во времени и пространстве, эту азбуку тоже стоит читать вразнобой. Если вы слабо знакомы с сериалом, то советуем начать с буквы «Г» — «Галлифрей», а затем перейти к «Р» — «Регенерация». Ну а дальше как повезет.
Аксессуары
У каждого воплощения Доктора есть аксессуар или любимая одежда, по которой его легко отличить от других. Это началось еще в ранних сезонах: Четвертый Доктор был замотан в двухметровый полосатый шарф, у Пятого из кармана пиджака торчала веточка сельдерея, а Седьмой везде носил с собой зонт-трость с ручкой в виде знака вопроса.
После перезапуска традиция сохранилась. Девятый Доктор ходил в черной кожаной куртке. Модник Десятый — в полосатых костюмах и классических кедах Converse. В гардеробе Одиннадцатого всего на несколько серий появилась красная феска, и этого хватило, чтобы она стала знаковой наравне с его неизменными галстуками-бабочками. Двенадцатый Доктор носил строгий черный плащ с красной подкладкой (дань стилю героя Дэвида Боуи из фильма «Человек, который упал на Землю»), а Тринадцатую все запомнили по полосатым футболкам и синим штанам на желтых подтяжках.
Библиотека
Планета, полностью покрытая помещениями для хранения всех когда-либо написанных книг. Она появляется в одной из самых страшных серий «Доктора Кто» — «Тишина в Библиотеке» (8-й эпизод 4-го сезона).
В Библиотеке Доктор и его спутники столкнулись с Вашта Нерада — плотоядными существами. Они живут в темноте и притворяются тенями, чтобы подобраться к жертве. Большой рой Вашта Нерада способен обглодать человека до костей за секунду.
А еще именно там Доктор впервые встретил Ривер Сонг — Повелительницу Времени, которая путешествует в противоположном временном направлении. Следите за руками: для Ривер эта встреча с Доктором стала последней, а для Доктора — первой. Из-за этого Ривер знает, что произойдет с Доктором в будущем и как он будет выглядеть, но рассказать ему об этом не может. Тех, кто разобрался с этой сюжетной линией, «Довод» Кристофера Нолана не удивил.
Временная воронка
Это измерение, через которое проходят все путешественники во времени и пространстве. Оно связывает все точки Вселенной. При правильных настройках машины времени через воронку можно отправиться куда угодно.
Временная воронка появляется в заставке сериала с самой первой серии. Ее дизайн меняется от сезона к сезону.
Галлифрей
Родная планета Доктора. Населяющие ее галлифрейцы изобрели способ путешествовать во времени и создали Академию, выпускники которой становятся Повелителями Времени.
Галлифрейцы выглядят как люди, но есть несколько важных различий. Они живут намного дольше, у них дублируются некоторые органы (два сердца, два желудка и так далее), и еще у них чрезвычайно развита способность к регенерации. Все раны заживают в течение нескольких дней или часов, а при потере жизненно важного органа галлифреец может либо отрастить его, либо регенерировать целиком, сменив при этом внешность. А может, и не делать этого, если хочет умереть.
В 2005 году в первом сезоне возобновленного сериала Девятый Доктор рассказывает своей спутнице Роуз о том, что его планета была уничтожена в ходе Войны Времени между Повелителями Времени и далеками, а сам он последний представитель своего вида. Позже выясняется, что это не совсем так: все это время Галлифрей был надежно спрятан и позже вернулся почти на свое место.
Далеки
Классические злодеи вселенной «Доктора» — воинственные инопланетяне с планеты Скаро. Они полностью закованы в броню, которая напоминает здоровенную пупырчатую солонку с прикрученными к ней вантузом и венчиком от миксера. Несмотря на такой дизайн, далеки невероятно опасны. Они много раз угрожали существованию Земли и всей Вселенной. Единственная цель их жизни — уничтожение всех, кто от них отличается. Их боевой клич так и звучит: «Уничтожить!» («Exterminate!»)
Далеки впервые появились в сериале в 1963 году и с тех пор регулярно сталкивались с Доктором. Они стали важной частью британской массовой культуры, определение слова «далек» даже есть в Оксфордском словаре английского языка!
«Единорог и оса»
Седьмой эпизод четвертого сезона, в котором Десятый Доктор и его спутница Донна встречают Агату Кристи в 1926 году. Вместе с писательницей они ищут виновника загадочных убийств и вора, который украл ожерелье. Вором оказывается единорог (метафорический), а убийцей — гигантская инопланетная оса, прикидывающаяся человеком.
Это одна из самых популярных серий с Десятым Доктором. Ее посмотрело 8,4 миллиона человек — больше людей у экрана собрали только первый и последний эпизоды сезона.
Авторы серии даже устроили среди фанатов неофициальный конкурс: предложили найти как можно больше отсылок к романам Агаты Кристи в этом эпизоде (их там более двадцати).
Жнецы
Существа, которые питаются энергией временных парадоксов. Вы вернулись в прошлое и убили своего дедушку? Скорее всего, на месте преступления объявятся Жнецы и сожрут всех свидетелей. Да, в мире Доктора это работает примерно так.
В эпизоде «День отца» (8-й эпизод 1-го сезона) спутница Девятого Доктора Роза Тайлер вернулась в прошлое и спасла своего отца от смерти, изменив этим сразу две временные линии. Появившиеся Жнецы начали зачистку и заодно поглотили Доктора вместе с ТАРДИС. Чтобы их прогнать и вернуть изначальный ход истории, выжившему отцу пришлось броситься под машину.
Звуковая отвертка
Инструмент Доктора с очень широким спектром действия — от исследования свойств объекта до взламывания замков. В основном она служит мирным целям, но при определенной фантазии можно использовать ее как оружие.
Звуковая отвертка впервые появилась в серии «Ярость из глубины», которая вышла 16 марта 1968 года. Тогда ею пользовался Второй Доктор. С тех пор отвертка постоянно меняла дизайн и набор функций. Чаще всего это продолговатая металлическая палочка с лампочкой на конце, которая светится при использовании и издает разные звуки: писк, жужжание или гудение. В девятом сезоне Двенадцатый Доктор заявил, что устал от формы отвертки, и сделал себе звуковые очки. Но они не прижились, и через некоторое время ТАРДИС выдала Доктору новую отвертку.
Исторические серии
Во время путешествий Доктор регулярно попадает в прошлое и встречает там знаменитостей: Шекспира, мадам де Помпадур, Агату Кристи, Николу Теслу и многих других. Это классический формат серий, в которых Доктору приходится спасать ход истории, который вот-вот нарушат инопланетяне. Дело в том, что изначально «Доктор Кто» задумывался как познавательный сериал для семейного просмотра, поэтому большая часть приключений должна была происходить в прошлом и рассказывать об исторических событиях. Но со временем научно-фантастических историй про будущее становилось все больше, и концепция сериала поменялась.
Одна из самых известных и трогательных исторических серий — «Винсент и Доктор» (10-й эпизод 5-го сезона). В нем Одиннадцатый Доктор и его спутница Эмми Понд отправляются в Прованс, чтобы найти Ван Гога и узнать, откуда на его картине взялся инопланетянин. В финале Доктор, желая поддержать отчаявшегося художника, ненадолго забирает его с собой в наше время и приводит в музей Орсе, чтобы показать, как сильно потомки будут ценить его работы. А заодно и послушать восторженную речь экскурсовода, которого сыграл Билл Найи.
Киберлюди
Еще одна воинственная раса инопланетян, которая постоянно покушается на Землю и другие планеты. Это кибернетически усовершенствованные гуманоиды, не имеющие никаких эмоций и способные удалять их из мозга жертв. Впервые они появились в сериале в 1966 году, и эта встреча закончилась для Доктора первой регенерацией. Как и далеки, киберлюди сталкиваются с Доктором снова и снова, появляясь и в старых, и в новых сезонах.
Лондон
Столица Великобритании — излюбленная цель для атак инопланетян. Доктор активно защищает город от их посягательств, и в этом ему помогают самые разные организации — от специализирующихся на инопланетянах ЮНИТ и «Торчвуда» до MI5 и MI6.
Несколько лет подряд инопланетные вторжения случались под Рождество, из-за чего многие жители стали на время праздников уезжать из города. В рождественском выпуске «Путешествие проклятых» Десятый Доктор и вовсе застал Лондон пустым: из него разъехались все, кроме королевы и пожилого продавца газет.
Мастер
Создатели сериала решили, что Доктору, как Шерлоку Холмсу, нужен свой Мориарти, и придумали Мастера — Повелителя Времени и бывшего лучшего друга Доктора, который стал его врагом. Как и все Повелители Времени, Мастер время от времени регенерирует и меняет внешность. Первым актером, сыгравшим Мастера, был Роджер Дельгадо. Он противостоял Третьему Доктору с 1971 по 1973 год. После смерти Дельгадо эту роль эпизодически играли Питер Прэтт и Джеффри Биверс. Их Мастер был разлагающимся существом, и актеров практически невозможно было узнать под толстым слоем грима. В 1981 году Мастер вернулся надолго: Энтони Эйнли играл эту роль до самого закрытия сериала и противостоял всем воплощениям Доктора с Четвертого до Седьмого.
В фильме «Доктор Кто» 1996 года роль Третьего Мастера исполнил Эрик Робертс. Здесь Мастер был главным антагонистом и пытался захватить ТАРДИС Доктора.
После перезапуска сериала Мастер появился только в финале третьего сезона в 2007 году. В эпизоде «Утопия» его сыграли сначала Дерек Джекоби, а затем Джон Симм. Мастер в исполнении Симма задержался всего на три эпизода, после чего надолго пропал из сериала и вернулся только в 2005 году в рождественском спецвыпуске четвертого сезона («Конец времени»). Следующего Мастера фанаты ждали аж до 2014 года — в восьмом сезоне злодей вернулся в сериал под именем Мисси (сокращенно от «mistress», «госпожа»). Эту женскую инкарнацию Мастера играла Мишель Гомес. В двенадцатом сезоне Мастер снова стал мужчиной: его сыграл Саша Дхаван, британский актер индийского происхождения.
Новый Нью-Йорк
Один из крупнейших городов далекого будущего. К 5 000 000 023 году человечество переселилось на планету Новая Земля, столицей которой стал воссозданный Нью-Йорк. Строго говоря, это уже пятнадцатая версия города, поэтому его следовало назвать Новый Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Йорк. Только не путайте его с Новым Нью-Йорком из «Футурамы»!
«Олдскул»
«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Сезоны, которые выходят сейчас, — продолжение шоу, которое выходило в эфир с 1963 по 1989 год. Этот период обычно называют классическими сезонами, но так получилось, что в среде русскоязычных фанатов он получил название «олдскул».
Плачущие ангелы
Эти существа — одни из самых страшных инопланетян вселенной «Доктора». Они выглядят как каменные статуи ангелов, закрывающих лица руками. Пока кто-то на них смотрит, они не могут пошевелиться, но если отвести взгляд или даже моргнуть — стремительно перемещаются. Догнав жертву, они отправляют ее в прошлое доживать свой век там. Доктор описывал ангелов как единственных психопатов во Вселенной, которые убивают красиво. А еще это самые одинокие существа во Вселенной: если два ангела посмотрят друг на друга, они больше не смогут пошевелиться. Один из немногих способов победить этих монстров — заставить их посмотреть друг на друга или в зеркало.
Впервые плачущие ангелы появились в серии «Не моргай» (10-я серия 3-го сезона). За ее сценарий Стивен Моффат получил премии BAFTA и «Хьюго» (см. «Шоураннеры»).
Регенерация
Одна из самых полезных особенностей организма галлифрейцев — способность к регенерации. Получив смертельное ранение или как-то еще исчерпав ресурсы телесной оболочки, они создают себе новую. Это гениальное решение позволило авторам шоу регулярно заменять актеров и продолжать сериал десятилетиями. После регенерации Доктор меняет внешность и манеру поведения, но остается тем же персонажем.
Первого Доктора играл Уильям Хартнелл. Его герой был ворчливым стариком, который путешествует со своей внучкой. Второй Доктор в исполнении Патрика Тротона был озорным интриганом, Третий (Джон Пертуи) — смельчаком, который готов противостоять врагам, используя физическую силу, а не только ум. Четвертого Доктора играл Том Бэйкер, и это воплощение стало одним из самых популярных во всем шоу. Он был чудаковатым весельчаком, который несколько раз пробивал четвертую стену. Пятый Доктор (Питер Дэвисон) — ранимый и чуткий молодой человек, который ненавидит насилие в любом виде. Шестой (Колин Бэйкер), наоборот, непредсказуемый, самоуверенный и вспыльчивый. Седьмой Доктор (Сильвестр МакКой) поначалу был весельчаком, но затем превратился в манипулятора и интригана.
После закрытия сериала была попытка вернуть Доктора на экраны в полнометражном фильме 1990 года. В нем Восьмого Доктора сыграл Пол МакГанн, и это воплощение стало самым романтичным на тот момент. Создатели фильма надеялись, что какая-нибудь телекомпания возьмется за перезапуск сериала, но этого так и не случилось. Несмотря на то, что на телеэкране Восьмой Доктор появился лишь однажды, он стал героем множества книг, аудиопьес и рассказов (см. «Хуниверс»).
Перезапуск сериала в 2005 году начался с Девятого Доктора — Кристофера Экклстона. В нем сочетались смелость, непосредственность и фатализм; в этом воплощении Доктор был уверен, что его планета уничтожена, а сам он последний представитель своего вида.
Десятого Доктора сыграл Дэвид Теннант. При нем сериал стал невероятно популярным, в 2006 году фанаты назвали Десятого самым лучшим Доктором (раньше этот титул делили Четвертый и Седьмой). Он отличался дружелюбием и любвеобильностью, говорил с затейливым акцентом (очень похожим на шотландский) и часто нес бессмыслицу, чтобы запутать противников.
Одиннадцатый Доктор стал самым молодым за историю сериала: его сыграл 27-летний актер Мэтт Смит. Это воплощение — беззаботный юноша с душой девятисотлетнего старика (примерно столько лет было Доктору на тот момент).
Двенадцатый Доктор (Питер Капальди) был рассудительным, резким и бесцеремонным. Впервые с момента перезапуска сериала эту роль сыграл актер в возрасте — Капальди на момент съемок восьмого сезона было 56 лет. Он был поклонником шоу с детства и стал актером в надежде когда-нибудь сыграть Доктора.
В 2018 году впервые за историю шоу Доктора сыграла женщина — роль Тринадцатой досталась Джоди Уиттакер. Ее Доктор полна надежды и восторга, она более мягкая, терпеливая и открыто проявляет сострадание.
Спутники
Доктор редко путешествует один. Чаще всего он находит себе на Земле попутчиков и катает их по пространству и времени на ТАРДИС, показывая им красоту и ужас Вселенной. С ними Доктору не так одиноко, да и во время очередного спасения вселенной помощь не помешает. В основном Доктора связывает со спутниками крепкая дружба, но часто она заканчивается драматично: почти все его попутчики в итоге покидают ТАРДИС не по своей воле, а некоторые даже погибают.
Спутников у Доктора было много. Очень много. Настолько, что для их перечисления нужна отдельная статья, так что мы расскажем только о нескольких.
- Барбара Райт и Йен Честертон (Жаклин Хилл и Уильям Расселл) — самые первые компаньоны Доктора, которых он встретил в 60-х.
- Сара Джейн Смит (Элизабет Слейден) — одна из самых популярных спутниц за всю историю шоу. Она долго путешествовала с Четвертым Доктором, а после возобновления сериала появилась в эпизоде «Школьное воссоединение», который стал началом спин-оффа «Приключения Сары Джейн».
- Роза Тайлер (Билли Пайпер) — спутница Девятого, а затем Десятого Доктора. Своенравная и смелая, но не очень образованная девушка, которая работала продавщицей в магазине одежды. Роза стала первой спутницей, в которую Доктор по-настоящему влюбился (по крайней мере, в сериале).
- Марта Джонс (Фрима Аджьеман) — вторая спутница Десятого Доктора. До знакомства с ним она была студенткой-медиком и много раз применяла свои навыки в приключениях. В отличие от большинства спутников, она сама решила расстаться с Доктором, до того как с ней что-то случится. После этого Марта несколько лет работала в организации ЮНИТ.
- Донна Ноубл (Кэтрин Тейт) — неловкая, суетливая и очень упрямая женщина средних лет. Сначала она должна была появиться всего в одной серии — рождественском выпуске 2006 года «Сбежавшая невеста». Критики относились к ней скептически, но зрители так полюбили Донну, что она стала постоянной спутницей Десятого Доктора на весь четвертый сезон.
- Эми Понд и Рори Уильямс (Карен Гиллан и Артур Дарвилл) — молодая пара, которая путешествовала с Одиннадцатым Доктором. У них очень разные характеры: Эми наглая и бойкая, а Рори тихий и осторожный, но ради своей любимой он был готов на все. Для Карен Гиллан роль Эми Понд была одной из первых. Она стала настоящей звездой нескольких сезонов шоу и продолжила карьеру в других крупных проектах (например, в «Стражах Галактики»).
- Клара Освальд (Дженна Коулман) — спутница Одиннадцатого и Двенадцатого воплощений Доктора. Школьная учительница, которая оказалась временным парадоксом: она появлялась в разных эпохах и множество раз спасала Доктору жизнь, хотя он об этом и не знал.
- Джек Харкнесс (Джон Барроумен) — офицер из LI века, путешествующий во времени. Он несколько раз спасал Землю вместе с Девятым и Десятым Докторами, а еще разок увиделся с Тринадцатой. Это еще один герой, получивший собственный спин-офф: Джек возглавляет организацию «Торчвуд» в одноименном сериале.
ТАРДИС
Машина для перемещений в пространстве и времени, названная аббревиатурой фразы «Время и параллельные измерения в космосе» («Time And Relative Dimensions In Space»).
Это сложный и деликатный живой механизм, который Доктор умудрился сломать (и несколько раз потерять). Исправные ТАРДИС, прибывая на место назначения, принимают форму, которая будет вписываться в окружающую обстановку. ТАРДИС Доктора застряла в одном виде — это синяя полицейская будка 60-х годов, которая крайне нелепо смотрится как в Древнем Риме, так и в городе далекого будущего.
Внутри ТАРДИС больше, чем снаружи. Кроме появляющейся в каждой серии комнаты с пультом управления, в ней есть художественная галерея, библиотека, бассейн, несколько складов и многоуровневая гардеробная. По словам Доктора, внутренние размеры ТАРДИС почти бесконечны.
Уды
Эти гуманоиды с щупальцами в нижней части лиц появляются всего в нескольких эпизодах, но их можно назвать одними из самых запоминающихся существ вселенной «Доктора Кто». Уды — раса телепатов, общаться с другими существами им помогает внешний мозг, соединенный с головой длинным шнуром, похожим на пуповину. Из-за природной кротости и доброжелательности уды долгое время были рабами других существ, но с помощью Доктора они освободились и за короткий промежуток в 100 лет построили собственную цивилизацию.
Фандом
Как положено большой франшизе, у «Доктора Кто» есть армия фанатов, которые называют себя хувиане (Whovians). В Британии и США существует множество фанатских организаций, некоторые из них носят официальный статус и сотрудничают с BBC. Например, организация DWAS, которая была основана в конце 70-х годов, выпускает ежемесячный журнал о событиях во вселенной «Доктора Кто».
Силами этих организаций по всему миру проводятся фестивали «Доктора Кто». Они бывают посвящены как классическим сезонам, так и тем, которые вышли после перезапуска. Там проводятся встречи с актерами, авторами книг и аудиопьес и сценаристами, а посетители наряжаются в костюмы любимых Докторов и других персонажей сериала. С 1977 года самым крупным тематическим фестивалем был PanoptiCon, но он стал слишком дорогим, и в 2003 году его провели в последний раз.
Среди хувиан были и есть настоящие звезды: Стивен Фрай, Эдгар Райт, Вупи Голдберг, Кори Тейлор, Боб Дилан и даже Стивен Хокинг. Некоторые фанаты в разное время получали возможность поучаствовать в создании сериала. Например, Дуглас Адамс и Нил Гейман писали сценарии к нескольким сериям.
«Хуниверс»
Если бы «Доктор Кто» ограничился только сериалом, было бы скучно. Еще в 60-х начали выходить книги и комиксы, в которых рассказывалось о приключениях персонажей, появившихся в сериале. А после того как в 1989 году руководство BBC закрыло шоу, эти дополнительные материалы (книги, аудиопьесы и даже театральные постановки) продолжили поддерживать интерес к вселенной «Доктора Кто». Какие-то из них держались в рамках сюжетов сериала, другие описывали альтернативные события биографии Доктора и другие его регенерации.
Весь этот массив носит название «Расширенная вселенная», или «Хуниверс» (Whoniverse). Именно он подтолкнул сериал к возрождению в 2005 году: нынешние шоураннеры и сценаристы — старые фанаты «Доктора Кто», многие из них начинали творческий путь в рамках «Расширенной вселенной».
Поскольку произведения создавались хаотично, они часто противоречат как сериалу, так и друг другу. Тем не менее некоторые истории из книг и аудиопьес легли в основу сюжетов возобновленного телесериала.
После перезапуска вселенную «Доктора Кто» дополнили спин-оффы: сериалы «Торчвуд», «Приключения Сары Джейн» и «Класс».
Человечество
Почему-то именно к людям Доктор питает наибольшую слабость. Хотя у него в распоряжении все пространство и время, он чаще всего занят спасением человечества в разных уголках Вселенной, в прошлом и в далеком будущем. Сериал оптимистично предполагает, что человечество протянет еще очень долго, хоть и не без помощи Доктора.
Шоураннеры
После перезапуска в 2005 году «Доктор Кто» четко делится на эпохи, которые возглавляли три шоураннера. Каждый из них вносил что-то свое в развитие вселенной «Доктора».
Первые четыре сезона снимали под руководством Расселла Т. Дэвиса. Ему нужно было возобновить сериал после провалившегося в прокате фильма «Доктор Кто» 1996 года, в котором появился Восьмой Доктор. Дэвис начал шоу со смелого заявления: за время простоя сериала произошла Война Времени, во время которой был уничтожен Галлифрей, и уцелели всего два Повелителя Времени — Доктор и Мастер. В его сезонах появились Девятый и Десятый Доктор. Во время работы над шоу Дэвис также запустил «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн».
С пятого по десятый сезон у руля был Стивен Моффат, который до этого писал сценарии к нескольким успешным эпизодам. Именно он ввел во вселенную Плачущих ангелов, Вашта Неврада и капитана Джека Харкнесса — будущего главу организации «Торчвуд». Став шоураннером, Моффат рассказал истории Одиннадцатого и Двенадцатого Докторов и их спутников. До седьмого сезона считалось, что число регенераций Доктора ограничено двенадцатью (когда это правило придумывали, никто не знал, что сериал будет выходить так долго), но в финале рождественской серии «Время Доктора» он получил дополнительный набор жизней. Так Моффат объяснил и Двенадцатое, и все последующие воплощения Доктора.
А с одиннадцатого по тринадцатый сезон сериалом управлял Крис Чибнелл, сопродюсер «Торчвуда», сценарист нескольких серий «Доктора Кто» и автор сериала «Убийство на пляже». При нем Доктор впервые принял женское обличие — Тринадцатую сыграла Джоди Уиттакер, с которой Чибнелл уже работал в «Убийстве на пляже». В этих сезонах выясняется, что Доктор, возможно, намного древнее, чем сам думает.
Щеголь
Помните, мы говорили о том, что каждая регенерация Доктора выбирает себе новый наряд? Все они хранятся в гардеробе ТАРДИС — отдельном помещении, которое может изменяться от случая к случаю. В спецвыпуске «Рождественское вторжение», например, гардеробная выглядела как комната с рядами вешалок, и Доктор долго и придирчиво среди них копался, выбирая, в чем пойти на дружеский ужин.
«Три Доктора»
Одно из правил путешествий во времени — нельзя встречаться с самим собой. Конечно же, в шоу это правило было нарушено: в конце 1973 года вышла особенная серия, в которой Третий Доктор встретился с двумя своими прежними воплощениями, чтобы спасти и самого себя, и оказавшийся в осаде Галлифрей.
Позже он повторил этот трюк несколько раз: на сегодняшний день за время существования сериала вышло 13 эпизодов с несколькими Докторами. Больше всего воплощений появилось в юбилейном выпуске «День Доктора». В финале серии, приуроченной к 50-летию сериала, появились сразу двенадцать Докторов (одиннадцать официальных и тот, которого забыли посчитать).
Эксперименты
Фанаты заметили забавную особенность новых сезонов «Доктора Кто»: кажется, что создатели шоу начали использовать Мастера в качестве теста для масштабных изменений в сериале. В восьмом сезоне роль Повелителя Времени, которого всю историю шоу играли мужчины, досталась актрисе Мишель Гомес. Зрители встретили такой кастинг противоречиво, но вскоре полюбили Мисси, и после этого на роль Тринадцатого Доктора выбрали Джоди Уиттакер. Сейчас Мастера играет актер индийского происхождения Саша Дхаван, и есть предположение, что так зрителей готовят к этническому разнообразию будущих воплощений Доктора.
ЮНИТ
Правительственная организация, задача которой — борьба с паранормальными и внеземными угрозами в Британии, а позже и на всей Земле. Доктор тесно сотрудничал с этой организацией и даже числился одним из ее сотрудников.
Основатель ЮНИТ — Алистер Гордон Летбридж-Стюарт, также известный как Бригадир. Он был союзником и близким другом Второго и Третьего Докторов.
Яйцо
Луна — это яйцо. Да, неожиданно, но в седьмой серии восьмого сезона («Убить Луну») Доктор выяснил, что это так. Когда существо, жившее в яйце, начало вылупляться, люди подумали, что Луна раскалывается и Земле придет конец. Но все обошлось: вылупившийся из Луны гигантский крылатый инопланетянин снес новое яйцо и мирно улетел.
Автор: Ксения Прохоренко
Иллюстратор: Александр Черепанов
Фото: PA Images / Getty Images, Bettina Strenske / «Легион-медиа», Colin McPherson / Corbis via Getty Image