ТАРДИС, спутники и «Хуниверс». Азбука «Доктора Кто»

На Кинопоиске с 31 октября начинает выходить новый — тринадцатый! — сезон культового сериала «Доктор Кто». По такому поводу разобрали самое долговечное британское шоу по буквам.

Мало какой сериал может похвастаться такой же насыщенной историей, как «Доктор Кто». Его главный герой — инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве. В каждой серии он посещает разные эпохи и миры, кого-то спасает, что-то меняет и ввязывается во всевозможные приключения и авантюры.

«Доктор Кто» начал выходить в 1963 году и долгое время был самым популярным британским научно-фантастическим сериалом. Но в 1989-м из-за падения рейтингов он был закрыт и не возвращался на экраны целых двадцать лет. В 2005 году канал BBC дал зеленый свет его продолжению (именно продолжению, а не перезапуску!), и «Доктор Кто» получил вторую молодость.

Эта жемчужина британского телевидения — важная часть массовой культуры со своей мифологией и множеством персонажей. С разбега разобраться в мире сериала довольно сложно, но мы попробовали. Рассказываем по буквам, из чего состоит «Доктор Кто».

Поскольку в сериале речь идет о хаотичных путешествиях во времени и пространстве, эту азбуку тоже стоит читать вразнобой. Если вы слабо знакомы с сериалом, то советуем начать с буквы «Г» — «Галлифрей», а затем перейти к «Р» — «Регенерация». Ну а дальше как повезет.