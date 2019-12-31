От Дэвида Теннанта до Кайли Миноуг: Звезды «Доктора Кто»

С 2 января на КиноПоиск HD идет 12-й сезон «Доктора Кто». За многолетнюю историю сериала на месте путешественника во времени и его компаньонов побывали десятки британских актеров. Рассказываем, кто пришел в сериал уже звездой, а для кого «Доктор Кто» стал дебютом.
Доктор
Кристофер Экклстон
Девятый Доктор
Кристоферу Экклстону, звезде фильмов «Угнать за 60 секунд», «Елизавета» и «28 дней спустя», предстояла задача не из легких — стать первым воплощением Доктора в перезапуске культового сериала, который шел с 1963 по 1989 год. Главный герой «Доктора Кто» — сбежавший с родной планеты под названием Галлифрей представитель расы Повелителей Времени. На протяжении большей части жизни Доктор путешествует во времени и пространстве на украденном у галлифрейцев космическом корабле ТАРДИС (внешне он принял облик синей полицейской будки), попутно помогая всем нуждающимся. Еще в классическом «Докторе Кто» шоураннеры придумали ход с реинкарнацией героя в новое тело, чтобы сериал был долгоиграющим и персонаж жил едва ли не вечность (так и получилось!). И хотя Доктор в обличии Экклстона задержался ненадолго (всего один сезон), черную кожаную куртку, в которой ходил герой, поклонники шоу до сих пор ищут по интернет-магазинам. Тем более операция по принятию следующего воплощения Доктора, которую каждый раз фан-база переносит довольно болезненно, их ждала в первый раз. Экклстон же после выхода из проекта забыт зрителями не был: актер снялся в громких блокбастерах «Бросок кобры» и «Тор 2: Царство тьмы», в военной мелодраме «Где соприкасаются руки», а также в фэнтезийно-философском сериале «Оставленные».
Дэвид Теннант
Десятый Доктор
Во втором сезоне Роуз, главная спутница Девятого Доктора в исполнении Билли Пайпер, отказывалась видеть в новом образе того самого авантюриста из ТАРДИС, как и большинство фанатов сериала. Но Теннант, которого все знали в основном по роли Пожирателя смерти Барти Крауча-младшего из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», быстро растопил сердца хувианов (так обычно называют фанатов сериала, от слова «who»). Расставание с долговязым парнем в плаще и кедах в конце четвертого сезона вызвало потоки слез по всему миру. Зато у актера дальше все было замечательно: детектив «Убийство на пляже» и «Благие знамения» по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана, где Теннант появлялся в главных ролях. Нельзя не упомянуть и харизматичного суперзлодея Килгрейва из сериала «Джессика Джонс». А также не такие крупные, но все же заметные образы охотника на вампиров Питера Винсента из ремейка «Ночи страха» с Антоном Ельчиным, надменного Кейла в «Логове монстра» и Джона Нокса из «Двух королев». К слову, хотя в сторону самих картин нередко сыпались негативные отзывы, игра Теннанта вызывала исключительно симпатию.
Мэтт Смит
Одиннадцатый Доктор
Мэтт Смит — самый молодой актер, которому довелось исполнить роль Доктора. На момент старта пятого сезона ему было 27 лет. Одиннадцатый Доктор запомнился зрителям, конечно, своими галстуками-бабочками и любимым блюдом — рыбными палочками с заварным кремом (не спрашивайте!). Участие в сериале принесла Смиту известность, но не крупные роли. Он играл второстепенные роли в «Терминатор: Генезис» и комедийном хорроре «Гордость и предубеждение и зомби», а также главную роль в биографической драме «Мэпплторп» о культовом американском фотографе Роберте Мэпплторпе, которую критики встретили достаточно прохладно. Зато Смит блестяще исполнил роль супруга Елизаветы II, Филиппа, в сериале «Корона». Кстати, Оливию Колман, исполнившую роль королевы в третьем сезоне «Короны», можно заметить в одном из эпизодов пятого сезона «Доктор Кто». В июле этого года выйдет супергеройский хоррор «Морбиус», в котором Смит сыграет главного злодея Локсиаса Крауна, а противостоять ему будет Джаред Лето. Также мы увидим актера в новом фильме Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо».
Питер Капальди
Двенадцатый Доктор
Если загуглить в одном словосочетании имя Капальди и «Доктор Кто», то в одном из случаев поисковик подсунет мем про фантастические живые брови Двенадцатого Доктора. Конечно, прославился он не только ими. Двукратный обладатель BAFTA Питер Капальди идеально подготовил образ для перезапуска (им как раз и стала Джоди Уиттакер). Будучи одним из самых возрастных исполнителей роли, актер выдавал на экране столько дерзости и бунтарства, что порой у зрителей возникал внутренний диссонанс. После «Доктора Кто» Капальди снимался преимущественно в семейном кино: «Приключения Паддингтона» и «Кристофер Робин». Но, кажется, актер постепенно возвращается из «детского» отпуска. В мае до российского проката доедет экранизация романа Чарльза Диккенса «История Дэвида Копперфильда» режиссера «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи, а в будущем году и новый «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Кого Капальди сыграет в «Отряде», пока не ясно, но фотографии со съемочной площадки, на которых актер побрит налысо, кажется, намекают на злодея Мистера Фриза.
Джоди Уиттакер
Тринадцатый Доктор
Прошлый сезон для «Доктора Кто» оказался чуть ли не самым проблемным за всю историю сериала. Еще до его старта поклонники разделились на два лагеря — тех, кто поддержал решение создателей сделать Доктора женщиной, и тех, кто — нет. Изменения коснулись не только пола главного героя, но и сюжета (он стал более вертикальным, упор теперь делался не на одну историю, а на мелкие сюжеты), а также спутников Доктора, которых теперь трое. Несмотря на все споры вокруг Тринадцатого Доктора, первый эпизод одиннадцатого сезона показал довольно высокие рейтинги — серию посмотрело почти 11 миллионов человек. Джоди Уиттакер, до «Доктора Кто» известная зрителям по «Убийству на пляже» и своим театральным работам, выдержала общественное давление и показала замечательную интерпретацию образа.
Джон Хёрт
Военный Доктор
К пятидесятилетию сериала шоураннер Стивен Моффат, которого сегодня заменил Крис Чибнелл, придумал еще одну инкарнацию главного героя — Военного Доктора, который, в отличие от других Докторов, не разделял принципы гуманизма. В этом амплуа появился Джон Хёрт — пожалуй, самый титулованный из всех исполнителей Повелителя Времени. Хёрт умер в 2017 году, но его наследие насчитывает почти 200 ролей, две премии BAFTA (за роли в «Полуночном экспрессе» Алана Паркера и «Человеке-слоне» Дэвида Линча), «Золотой глобус» (снова за «Полуночный экспресс») и специальный приз Teddy на Берлинале («Англичанин в Нью-Йорке»). Также Хёрт сыграл мастера волшебных палочек Олливандера в фильмах о Гарри Поттере. Поразительно, но и сегодня Хёрта можно увидеть на больших экранах — в блокбастере «Сквозь снег» Пон Джун-хо, который спустя семь лет вышел в российский прокат.
Спутницы
Карен Гиллан
Эми Понд
Карьера шотландской актрисы Карен Гиллан буквально началась с «Доктора Кто». Впервые актриса появилась в сериале во второй серии четвертого сезона в эпизодической роли предсказательницы. А уже в пятом сезоне стала основной спутницей Одиннадцатого Доктора в исполнении Мэтта Смита. Доктор встретил Эми еще маленькой девочкой, потом покинул ее на годы (для него же это были минуты), чтобы в конечном итоге стать не просто ее напарником, а близким другом. Сегодня же Карен Гиллан знают по роли Небулы из «Стражей Галактики» и «Мстителей» и боевого аватара из перезапуска «Джуманджи». Также 32-летняя актриса сняла по собственному сценарию драмеди «Вечеринка только начинается». В 2020-м мы увидим Гиллан в боевике «Пороховой молочный коктейль» вместе с Фрейей Аллан (Цири из «Ведьмака») и Линой Хиди (Серсея из «Игры престолов»).
Кайли Миноуг
Астрид Пет
Как-то раз под Рождество ТАРДИС протаранила космический корабль с говорящим названием «Титаник». На борту Доктор, которого тогда исполнял Дэвид Теннант, познакомился с официанткой по имени Астрид, ставшей его спутницей на эпизод. Роль Астрид исполнила австралийская певица и актриса Кайли Миноуг. Шоураннеры «Доктора Кто» договаривались об участии в сериале около года, подыскивая свободное место в ее графике. Случилось чудо, и Миноуг появилась в традиционной для проекта рождественской серии. Кстати, сниматься Миноуг начала раньше, чем петь: она дебютировала в сериале «Семья Салливан» аж в 1976 году. Сегодня певица появляется в кино и на телевидении довольно редко. Среди последних ее работ — сюрреалистичная драма Леоса Каракса «Корпорация „Святые моторы“», вышедшая в 2012 году, и фильм-катастрофа «Разлом Сан-Андреас» 2015-го.
Кэтрин Тейт
Донна Ноубл
Героиня Кэтрин Тейт, секретарь Донна Ноубл, наверное, меньше всего походила на роль напарницы Десятого Доктора. Критики и зрители называли ее упрямой, импульсивной, крикливой и в целом раздражающей. Но появление персонажа в последующих сериях приятно удивило публику, которая увидела в героине Кэтрин Тейт одну из самых достойных компаньонок Повелителя Времени, отмечая самостоятельность и ум ее героини. У себя на родине актриса прославилась еще до «Доктора Кто». Тейт выпускала комедийное шоу, в котором за один выпуск перевоплощалась несколько раз — от гневной старушки до девочки-подростка. У английской бабули, кстати, был даже собственный спин-офф «Бабуля Кэтрин Тейт». Во всем же мире номинантка «Эмми» и BAFTA стала известна благодаря роли взбалмошной спутницы Доктора, а также роли Нелли Бертрам в «Офисе». В этом году Тейт возвращается после перерыва с сериалом «Америкосы», где сыграет вместе с Дэвидом Теннантом.
Эпизодические роли
Джеймс Корден
Крейг Оуэнс
Телеведущий Джеймс Корден знаком зрителям по «Очень позднему шоу», а особенно по его рубрикам «Carpool Karaoke», в которой он поет вместе с приглашенными звездами в машине, и «Crosswalk the Musical», где Корден и его гости разыгрывают мюзикл на пешеходном переходе. А между тем Корден исполнил эпизодическую роль в пятом и шестом сезонах «Доктора Кто». Кстати, Корден — близкий друг Одиннадцатого Доктора Мэтта Смита, и в одной из серий герои даже целовались. Сам Корден, несмотря на свои успехи в шоу-бизнесе, актерскую карьеру не оставляет. Он снимался в «Кролике Питере», «8 подругах Оушена», музыкальной комедии Дэнни Бойла «Yesterday» и, конечно, в одной из самых обсуждаемых картин (читай: провалов) уже 2020-го — пугающем мюзикле Тома Хупера «Кошки».
Гугу Эмбата-Ро
Тиш Джонс
Это сейчас Гугу Эмбата-Ро снимается в крупных проектах вроде «Сиротского Бруклина» Эдварда Нортона и сериала «Утреннее шоу» Apple TV+. А начинала актриса, как и Карен Гиллан, в «Докторе Кто». В третьем сезоне Эмбата-Ро сыграла сестру Марты Джонс, спутницы Десятого Доктора (напоминаем, Дэвид Теннант). Оказалось, это был неплохой старт для карьеры, даже несмотря на то, что фанаты сериала толком и не запомнили актрису (она появилась всего в четырех эпизодах). Известность Эмбате-Ро принесла роль в антологии «Черное зеркало» (один из лучших эпизодов — «Сан-Джуниперо»). Также актриса снялась в космоопере «Восхождение Юпитер» сестер Вачовски, спортивной драме «Защитник» с Уиллом Смитом, триллере «Опасная игра Слоун» и сказках Disney «Красавица и чудовище» и «Излом времени».
Эндрю Гарфилд
Фрэнк
Да-да, и для Эндрю Гарфилда «Доктор Кто» стал одним из дебютных проектов. В 2007 году Гарфилд сыграл Фрэнка, который помог Десятому Доктору (Теннант!) в борьбе с желающими уничтожить человечество далеками. Уже в 2010-м Гарфилд попал на съемочную площадку биографической драмы Дэвида Финчера «Социальная сеть». Дальше, как мы знаем, были и «Человек-паук» (дважды), и самоотверженный капрал Десмонд Досс в драме «По соображениям совести» , и верящий в теории заговора безработный Сэм из «Под Сильвер-Лэйк». В этом году Гарфилд появится в молодежной драме Джиа Копполы «Мейнстрим», где пару ему составит дочка Умы Турман и Итана Хоука, Майя Хоук, а также в драме «Глаза Тэмми Фэй», в которой он и Джессика Честейн сыграют телеевангелистов, построивших в 1970-е финансовую империю на собственном имени.
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