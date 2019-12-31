От Дэвида Теннанта до Кайли Миноуг: Звезды «Доктора Кто»

Во втором сезоне Роуз, главная спутница Девятого Доктора в исполнении Билли Пайпер, отказывалась видеть в новом образе того самого авантюриста из ТАРДИС, как и большинство фанатов сериала. Но Теннант, которого все знали в основном по роли Пожирателя смерти Барти Крауча-младшего из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», быстро растопил сердца хувианов (так обычно называют фанатов сериала, от слова «who»). Расставание с долговязым парнем в плаще и кедах в конце четвертого сезона вызвало потоки слез по всему миру. Зато у актера дальше все было замечательно: детектив «Убийство на пляже» и «Благие знамения» по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана, где Теннант появлялся в главных ролях. Нельзя не упомянуть и харизматичного суперзлодея Килгрейва из сериала «Джессика Джонс». А также не такие крупные, но все же заметные образы охотника на вампиров Питера Винсента из ремейка «Ночи страха» с Антоном Ельчиным, надменного Кейла в «Логове монстра» и Джона Нокса из «Двух королев». К слову, хотя в сторону самих картин нередко сыпались негативные отзывы, игра Теннанта вызывала исключительно симпатию.