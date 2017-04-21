Гид по британским сериалам, часть вторая: От «Доктора Кто» до «Отфутболенных»

Строго говоря, история сай-фая на британском телевидении уходит еще в довоенные времена: в 1938-м году BBC сделала 35-минутную телеадаптацию пьесы Карела Чапека «R.U.R.» — про завод роботов (собственно, Чапек и придумал слово «робот»). В 1953-м на канале показывали амбициозный шестисерийный «Эксперимент Куотермасса» (перевыпущенный, кстати, в 2005), на который были потрачены почти все средства, выделенные в том году каналом на игровые сериалы; ставка в нем, впрочем, делалась не на спецэффекты, а на психологизм.

Но поворотным годом для жанра стал, конечно, 1963-й, когда для заполнения пустующего вечернего слота сценаристы BBC создали «Доктора Кто» — идеальный сериал в жанре sci-fi, в котором герой загадочного инопланетного происхождения путешествовал не в пространстве, а во времени. Изначально Доктор был джентльменом средних лет, которого сопровождала молодая миловидная женщина. Но скоро он обзавелся спутниками обоих полов, а в перезапуске 2005 года сильно помолодел. Доктор принадлежит к расе Повелителей времени, ему 903 года, и у него есть способность к регенерации, что позволило регулярно менять актерский состав сериала — главного героя сыграли двенадцать разных актеров и одна актриса. Другой фишкой сериала стала политика равных возможностей: во вселенной Доктора действуют инопланетные существа (далеки, киберлюди, плачущие ангелы), но супергероями становятся и обычные люди, которых он выбирает в качестве спутников.

Вот уже более полувека Доктор, меняя обличия, компаньонов и врагов, перемещается во времени и пространстве на машине времени ТАРДИС, которая должна внешне подстраиваться под объекты нужной эпохи, но из-за поломки всегда выглядит как синяя полицейская будка образца 1963 года. Когда-то создатели сериала ставили себе целью не просто развлечь зрителя, но и просветить его. Поэтому Доктор периодически погружался в земное прошлое в диапазоне от доисторических времен или Викторианской эпохи до бомбардировок Лондона люфтваффе в 1941-м или холодной войны 1980-х — всё, чтобы пробудить у молодежи интерес к изучению истории (которую ернические сюжеты сериала постоянно перепридумывали и обыгрывали). Второй формат путешествий Доктора — в будущее сквозь пространство и время — должен был подпитывать интерес зрителя к науке. Объединив эти два подхода, англичане создали самый долгоиграющий sci-fi-сериал в истории телевидения.