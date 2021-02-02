Гид по британским сериалам, часть первая: От «Войны и мира» до «Современного потрошителя»

Еще один пример того, что британские сценаристы не гонятся за точностью адаптаций. Ушлую сиротку Бекки Шарп из романа Теккерея они превратили из рыжей и зеленоглазой бестии в миловидную брюнетку. Изменилась не только внешность, но и трактовка образа Бекки: здесь она хоть и прожженная лицемерка, но вовсе не стерва. Энергичная девушка в стесненных обстоятельствах, Шарп пытается выжить в мире чужих привилегий и крутится как может.

Бекки покидает пансион, где милостью хозяйки преподавала французский язык девицам из благородных семейств, и пускается в приключения. Она лицемерно утверждает, что «деньги нужны лишь тому, в ком нет качества», а сама тем временем прицельно высматривает жениха побогаче. После неудачной попытки окрутить глуповатого братца лучшей подруги Эмилии она становится гувернанткой в семействе Кроули. Куда более умная и образованная, чем напыщенные вульгарные аристократы, которым она вынуждена прислуживать, Шарп, очевидно, достойна большего. Наконец ей улыбается фортуна: вздорная и несметно богатая леди Матильда Кроули объявляет, что считает Бекки равной себе, но лишь до тех пор, пока не узнает, что ушлая гувернантка втайне окрутила ее племянника и даже успела выскочить за него замуж.

Англичане не боятся эклектики: в саундтреке к сериалу звучит современная музыка — Placebo, Кейт Буш и очень подходящая к случаю песенка Мадонны «Material Girl». При этом в экранизации все равно заметно огромное почтение к роману. Здесь, как и в первоисточнике, есть авторские ремарки Теккерея, которые произносит в начале каждой серии играющий писателя Майкл Пэйлин.

