Гид по британским сериалам, часть первая: От «Войны и мира» до «Современного потрошителя»

Татьяна Алешичева рассказывает о главных и самых популярных направлениях британского телепроизводства на примере лучших сериалов. Для начала читайте про экранизации классики, шоу о частных сыщиках, исторические сериалы и полицейские детективы.
Британский сериал — значит качественный сериал. Провалов тут, кажется, не случается вовсе. Англичане традиционно снимают короткие шоу, от четырех до десяти эпизодов в сезоне (оптимально — шесть), поэтому они избавлены от необходимости вставлять проходные серии-филлеры.
Производством сериалов в Британии заняты телеканалы-мейджоры — общественное телевидение ВВС и его основной конкурент, коммерческий канал ITV; студии, принадлежащие медиаконгломерату Sky Studios (спутниковое ТВ), а также независимые компании вроде Company Pictures (делает сериалы для Channel 4). Сценарии английских сериалов — произведения авторские и штучные, пишутся они, как правило, не нанятой продюсерами командой, а одним или двумя сценаристами. Среди них есть свои корифеи и специалисты определенной тематики: Эндрю Дэвис (экранизации классики), Стивен Моффат (авантюрный, приключенческий жанр), Джулиан Феллоуз (костюмные шоу), Стивен Полякофф (современные драмы), Армандо Ианнуччи (политический фарс), Джек Торн (истории про подростков). Британцы умеют производить и бесконечные мыльные оперы вроде «Улицы коронации», «Фермы Эммердейл» или «Жителей Ист-Энда», но это истории для внутреннего пользования, и не они составляют славу островного ТВ. А о тех шоу, которые составляют золотой канон современного британского телевидения, читайте ниже.
I
Экранизации классики
О том, как и насколько удачно английское телевидение обращается с классикой, можно судить по адаптации «Войны и мира». Эндрю Дэвис, сценарист эталонной постановки «Гордость и предубеждение» (1995), обошелся с текстом Толстого вольно: опустил внутренние монологи героев и пожертвовал некоторыми персонажами, чтобы уложить гигантский роман в шестисерийный формат. Герои «Войны и мира» очень похожи тут на своих британских современников — персонажей Джейн Остин, молодых русских дворян волнуют те же матримониальные заботы.
Сериал сопрягает русскую литературу с европейской, и это совершенно законный подход: литературоведы давно выдвинули теорию, что, сочиняя роман, Толстой держал в голове «Ярмарку тщеславия» Теккерея. Конечно, в британских «Войне и мире» полно исторических ляпов: Зимний дворец в те времена был выкрашен в другой цвет, имение Лысые Горы Толстой списал с Ясной Поляны, а сериальные Болконские живут аж в Гатчинском дворце; полная эклектика царит и в гардеробах. Зато Пьер Безухов, Наташа Ростова и князь Андрей Болконский вышли в экранизации не ходульными, а живыми и трепетными персонажами. У романа подскочили продажи в Британии: экранизация сдула пыль со школьной классики и заставила всю Британию сопереживать юной Наташе, которую обольстил скользкий Анатоль. Даже российские зрители признали, что Пол Дано сыграл идеального Пьера. Похожим образом в последние годы британцы обращаются и с собственными священными коровами из школьной программы, не буквально следуя первоисточнику, а пытаясь сделать классику актуальной для современного зрителя.
«Ярмарка тщеславия»
Еще один пример того, что британские сценаристы не гонятся за точностью адаптаций. Ушлую сиротку Бекки Шарп из романа Теккерея они превратили из рыжей и зеленоглазой бестии в миловидную брюнетку. Изменилась не только внешность, но и трактовка образа Бекки: здесь она хоть и прожженная лицемерка, но вовсе не стерва. Энергичная девушка в стесненных обстоятельствах, Шарп пытается выжить в мире чужих привилегий и крутится как может.
Бекки покидает пансион, где милостью хозяйки преподавала французский язык девицам из благородных семейств, и пускается в приключения. Она лицемерно утверждает, что «деньги нужны лишь тому, в ком нет качества», а сама тем временем прицельно высматривает жениха побогаче. После неудачной попытки окрутить глуповатого братца лучшей подруги Эмилии она становится гувернанткой в семействе Кроули. Куда более умная и образованная, чем напыщенные вульгарные аристократы, которым она вынуждена прислуживать, Шарп, очевидно, достойна большего. Наконец ей улыбается фортуна: вздорная и несметно богатая леди Матильда Кроули объявляет, что считает Бекки равной себе, но лишь до тех пор, пока не узнает, что ушлая гувернантка втайне окрутила ее племянника и даже успела выскочить за него замуж.
Англичане не боятся эклектики: в саундтреке к сериалу звучит современная музыка — Placebo, Кейт Буш и очень подходящая к случаю песенка Мадонны «Material Girl». При этом в экранизации все равно заметно огромное почтение к роману. Здесь, как и в первоисточнике, есть авторские ремарки Теккерея, которые произносит в начале каждой серии играющий писателя Майкл Пэйлин.
«Сэндитон»
Джейн Остин умерла, не дописав свой последний роман «Сэндитон» (1817), и мы не знаем, какую судьбу она прочила героине, девице Шарлотте Хэйвуд. Но Эндрю Дэвис, главный в Британии специалист по экранизациям Джейн Остин, дерзко взял судьбу мисс Хэйвуд в свои руки. В романе Шарлотта гостит в семье энергичного мечтателя мистера Паркера, который одержим мыслью сделать из захолустного городишки Сэндитон модный приморский курорт. Он уговаривает богатую капризную вдову леди Дэнем вложить деньги в строительство курортной инфраструктуры. Но за деньгами леди Дэнем охотится не только он, но и ее бедные родственники. Мистер Паркер просит своего младшего брата Сидни, который на короткой ноге с лондонской знатью, привлечь в Сэндитон своих друзей — богатых аристократов, чтобы сделать это место модным и популярным.
В сериале Дэвис дописал едва намеченную Остин линию — любовный интерес Шарлотты к молодому красавцу Сидни Паркеру. Он вообще всегда считал, что куртуазный сюжет только выиграет, если добавить эротизма. Это Дэвису мы обязаны знаменитой сценой, где Колин Фёрт выходит из озера в мокрой рубашке в «Гордости и предубеждении» (1995). В «Сэндитон» сценарист вставил еще более пикантный эпизод: гуляя по берегу моря, Шарлотта видит, как Сидни Паркер выходит после купания полностью обнаженным. Романы Остин обычно заканчиваются свадьбой главных героев, но Дэвис, вопреки ожиданиям зрителей, нарушил эту традицию, чем вызвал волну возмущенных откликов и проклятий на свою голову. Зато теперь у сериала может появиться второй сезон.
«Диккенсиада»
Любопытный пример того, как можно переиначить классику: тут собраны персонажи из разных романов Диккенса — по сути, это мэшап. Применить прием из репертуара комикс-франшиз к корпусу работ Диккенса придумала сценаристка Сара Фелпс, специализирующаяся вообще-то на экранизациях Агаты Кристи.
Мисс Хэвишем из «Больших надежд» здесь еще не старая дева в подвенечной фате, а молодая девушка, которая только познакомилась с коварным Компесоном. Она дружит с Гонорией из «Холодного дома», возлюбленной капитана Хейдона. А Джейкоб Марли, компаньон Скруджа, который был в «Рождественской песне» бесплотным духом, в начале сериала живехонек. Он вытрясает долги из старика владельца «Лавки древностей» и покупает у Фейгина из «Оливера Твиста» услуги Нэнси. Сам Оливер мечется от дома к дому, исполняя поручения.
Сара Фелпс объединила персонажей Диккенса детективным сюжетом, как у Агаты Кристи: ростовщик Марли погибает насильственной смертью. Не менее жадный Эбенизер Скрудж справедливо замечает, что сложно будет найти не того, кто хотел убить Марли, а того, кто этого не хотел. Мотив есть по меньшей мере у пяти подозреваемых. Расследует убийство инспектор Баккет из «Холодного дома» — один из первых детективов в истории литературы. Диккенс списал его с реально существовавшего сыщика Чарльза Филда, которого хорошо знал. «Приживется ли слово „детектив“ по отношению к моей профессии, будет зависеть от качества моей работы», — говорит Баккет в этом постмодернистском сериале, который путешествует сквозь историю британской литературы.
II.
Детективы о частных сыщиках
Частный сыск распространился в Англии после закона о разводах 1856 года: сыщиков нанимали для слежки за неверными супругами и для финансового шпионажа. Первый в истории детективный роман написал англичанин — это был «Лунный камень» (1868) Уилки Коллинза, где недалекому полицейскому противопоставлен сметливый частный сыщик. Повести о Шерлоке Холмсе наследовали схеме Коллинза «гениальный сыщик эффективнее глупого полицейского» и фантазировали в остальном (частные детективы, как правило, не расследовали тяжкие преступления).
Конан Дойл преподносил расследование как занимательную интеллектуальную игру, построенную вокруг почти мистической тайны. Шерлок, красиво подводивший читателя к рациональной разгадке, скоро потеснил литературных конкурентов из дешевых газетных серий, до сих пор он в детективном пантеоне занимает первое место.
Идеального Шерлока дали публике сценаристы сериала BBC Марк Гэтисс и Стивен Моффат. Они поместили героя в высокотехнологичную современность, смело переписали сюжеты первоисточника и постановили, что гениальность Холмса во многом определил его психический склад «высокоактивного социопата». Лучшие британские детективы-расследования придерживаются этой же традиции: в них сыщик всегда человек необычного психического склада, и он непременно эффективнее полиции.
«Мисс Марпл»
Коммерческий телеканал ITV начал соперничество за рейтинги с общественным телевидением BBC c момента своего основания в 1955 году. Сцепились телеканалы и за права на адаптацию книг Агаты Кристи. В 1980-е в этой борьбе победил канал BBC и в течение десяти лет экранизировал все 12 романов о мисс Марпл. Бабушка — божий одуванчик в исполнении Джоан Хиксон является проницательной дамой с цепким взглядом, которая всегда оказывается на шаг впереди полицейского расследования. Сериал идеализировал «старую добрую Англию», изображая ее в пасторальном ключе, и потому полюбился консервативным зрителям, включая королеву Елизавету.
В нулевые правами на мисс Марпл разжился уже канал ITV. Он запустил в производство собственный сериал «Мисс Марпл», который существенно отличается от версии BBC. В первом же эпизоде, «Труп в библиотеке», сюжет Кристи был переделан: убийство было совершено одной из героинь ради любви, но не к мужчине, а к другой женщине. В остальные сюжеты Кристи сценаристы ITV вносили и более радикальные переделки, давая преступлениям другую разгадку и помещая мисс Марпл в те романы Кристи, где ее не было. Зато серий стало больше, и следить за расследованием было интересно даже тем, кто хорошо помнил первоисточник. В сериал добавили готическую атмосферу, бульварщину, колоритных героев и напряженность в духе ужастиков студии Hammer. Одну из таких атмосферных серий с кровавой развязкой под сводами мрачного монастыря снял датский режиссер-самородок Николас Виндинг Рефн.
«Лютер»
Формально Лютер не частный сыщик, а лондонский полицейский, только он все время выходит за рамки служебных полномочий. Писатель Нил Кросс наделил его чертами сразу двух знаменитых предшественников — Холмса и лейтенанта Коломбо. В расследованиях Лютер опирается на интуицию не меньше, чем на логические построения, и раз за разом не вычисляет, а чует преступника. Как и расследования Коломбо, дела Лютера построены по принципу «перевернутого детектива»: преступник известен, вопрос в том, как его поймать, как собрать улики.
В исполнении Идриса Эльбы (его визитной карточкой прежде был криминальный авторитет Стрингер Белл из «Прослушки») Лютер вышел неотразимым. Неистовый красавец в твидовом пальто, которому тесно на полицейской службе, он не способен долго играть по правилам. Если пойманный им когда-то педофил, травмировавшийся при задержании, выйдет из комы и даст против Лютера показания, его карьере конец. Мир Лютера — ежедневная жестокая криминальная рутина: сумасшедший снайпер, уничтожающий полицейских; сатанист, пишущий на стенах кровью жертв; искусствовед, возомнивший себя новым Джеком-потрошителем. Но главный антагонист Лютера, его профессор Мориарти — гениальная преступница, девушка-вундеркинд Элис Морган, которая совершила идеальное преступление. Она убила своих родителей и не оставила ни единой улики, так что его дедукция тут бессильна. Взаимоотношения Лютера с Элис не укладываются в рамки служебного расследования и скоро становятся его частным делом.
«Страйк»
Романы про частного сыщика Корморана Страйка написаны Джоан Роулинг, спрятавшейся под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Роулинг иронизирует над классическими типажами шерлокианы: Страйк у нее — молодой ветеран афганской войны с протезом вместо ноги, хотя по классическому канону ветераном Афганистана был не Холмс, а честный служака Ватсон. И в сериале Страйк (Том Бёрк) тоже ни разу не Шерлок. Он не обладает ни гениальным даром дедукции, ни тонкой интуицией, а берет, скорее, здравым смыслом, рвением и обостренным чувством справедливости. Его мать — супермодель, забеременевшая после случайной интрижки с рок-звездой, и Страйк всем сердцем ненавидит безответственную богему.
Его первое расследование коснется развращенной и пустой тусовки шоу-бизнеса, мира моды и глянца, а второе — среды интеллектуалов, писателей и издателей. Оба этих мира — настоящая клоака и питательная среда для преступлений — становятся объектом беспощадной сатиры Роулинг. Разоблачая их ничтожество и гнусность, частный сыщик становится моральным авторитетом: представитель низшей социальной страты осуждает элиту. При этом у сыщика Страйка, который сам в душе Ватсон, все-таки есть собственный Ватсон — рыжая помощница Робин (Холлидей Грейнджер), вечная отличница, которая в детстве мечтала стать детективом.
III
Исторические сериалы
Англичане обожают копаться в собственной истории, даже в фантастическом «Докторе Кто» историческим эпизодам отдано немало времени. Обычно они с великой тщательностью воспроизводят исторические детали на малом экране, а если где-то и промахиваются, то пресса потом не дает им спуску. Достаточно вспомнить, какой шум поднялся из-за ляпов в «Войне и мире» (например, один из персонажей — бежавший в Россию после революции 1789 года французский аристократ — там носит наполеоновский орден).
Недавняя история интересует британцев не меньше, чем деяния древних королей. Один из любимых исторических сериалов в Англии — это «Вызовите акушерку», действие которого начинается в конце 1950-х.
Сериал был основан на автобиографической трилогии Дженнифер Уорт, которой хватило на два сезона (Уорт умерла в 2011-м еще до выхода сериала в эфир), и продолжился уже на оригинальном материале в русле ее мемуаров. В 1957 году юная выпускница медучилища Дженни Ли (Джессика Рэйн) становится сестрой милосердия при монастыре в беднейшем квартале лондонского Ист-Энда. Поначалу Дженни шокирована царящей в округе антисанитарией и жестокими нравами. Лишь с опытом к ней приходит понимание, что появление на свет ребенка хоть во дворцах, хоть в трущобах — это событие, в котором заключен высший смысл бытия, ведь и Христос родился в хлеву. Где хлев и грязь, там и «кухонный реализм», который британское художественное кино позаимствовало у документального как раз в конце 1950-х. Во многом этот уже очень длинный сериал опирается на приемы мыльной оперы, но фоном к ней непременно идет бурная история тех лет: беби-бум, появление анестезии при родах, Карибский кризис и социальная напряженность в среде мигрантов. Так чисто развлекательный сериал несет и просветительскую миссию (как и «Доктор Кто»!).
«Полдарк»
В 1784-м капитан Росс Полдарк возвращается на родину с проигранной войны за американские колонии. В родном Корнуолле он застает хозяйство в разрухе, а невесту — обрученной с другим. Сельский край обнищал из-за промышленной революции, и благородный Полдарк решает возродить добычу меди в своей заброшенной шахте, чтобы обеспечить местных работой. Из сострадания он дает кров сироте-замарашке, а та превращается у него на глазах в роскошную красавицу — вот и готов романтический сюжет.
Эта экранизация цикла романов Уинстона Грэма про капитана Росса Полдарка утвердила Эйдана Тернера в роли нового британского секс-символа. Эпизод, где голый по пояс Полдарк косит траву на лугу, стал в британской поп-культуре таким же каноническим, как знаменитое купание мистера Дарси в пруду. А сериал, вместивший события войны с революционной Францией и метания Полдарка между двумя женщинами в традициях Джейн Остин и Шарлотты Бронте, уже превратился в новую классику.
«Столпы Земли»
В основе одноименного 800-страничного бестселлера Кена Фоллета лежит история Анархии — периода борьбы за власть в Британии XII века между дочерью Генриха I, принцессой Мод, и его племянником Стефаном Блуасским. Старательная экранизация подхватывает важнейшую тему романа — зарождение в Англии готического зодчества на примере строительства вымышленного Кингсбриджского аббатства. Аббатством управляет высоконравственный приор Филипп (Мэттью Макфэдиен), а талантливый Том Строитель (Руфус Сьюэлл) мечтает возвести для него собор, своды которого будут похожи на доставшие до неба кроны деревьев в лесной чаще.
Еще до «Игры престолов» британцы сняли идеальный образец средневековой драмы с убийствами, отравлениями, битвами и пожарами. Сериал способствовал оживлению туристического интереса к собору в Солсбери — именно в нем снимали Кингсбриджское аббатство. Сюжетная линия Тома Строителя была полностью вымышленной, аббатство ненастоящим, и ради увлекательного сюжета сериал часто грешил против исторической правды. Зато на воспроизведение средневекового антуража угрохали такую сумму, что съемки прервались после первого сезона. Возведенное Кеном Фоллетом сюжетное здание так и осталось недостроенным, к большому сожалению поклонников.
«Лето ракет»
А вот еще один (кроме «Вызовите акушерку») показательный пример бритсериала о новейшей истории. Шестисерийное шоу Стивена Полякоффа основано на истории его семьи и рассказывает о натурализовавшемся в Британии семействе Петрухиных. Бизнес по изготовлению слуховых аппаратов (в клиентах у него сам Черчилль!) втягивает Сэмюэла Петрухина (Тоби Стивенс) в сложную интригу на фоне зарождения холодной войны. Петрухин млеет перед старой британской аристократией и сближается со знатным семейством Шоу. Тут-то его и берет в оборот военная разведка. Его вынуждают следить за антиправительственным заговором, который зреет в кругу британской элиты.
В этом сюжете «Аббатство Даунтон» встречается со шпионским триллером в духе бондианы. Вдобавок Полякофф сдобрил историю изрядной долей фирменного британского абсурда: здесь сторожевая собака понимает по-русски, генералы прячут в лесу танковую армию, а военный переворот удается предотвратить с помощью телевизионного скетча.
IV
Полицейские детективы
Две важнейшие составляющие жанра — детективное расследование и производственная драма. Здесь будням полицейского участка уделяется не меньше времени, чем поиску преступников, а у британцев все это вдобавок сдобрено «кухонным реализмом». «Метод Крекера» — один из самых любопытных примеров такого гибридного детектива, где фокус смещается с фигуры гениального сыщика на работу целой полицейской команды. В отличие от классической схемы «частный сыщик опережает полицейское расследование», тут все иначе: как будто Холмс поступил на службу в Скотленд-Ярд.
В первом эпизоде сериала психолог Эдвард Фицджеральд по прозвищу Фиц вмешивается в полицейское расследование убийства, потому что был знаком с жертвой. Фиц — асоциальный тип, грузный сорокалетний пьяница и игрок, от которого ушла жена. При этом он великолепный профайлер, который может нарисовать психологический портрет убийцы, пока полиция теряется в догадках и путается в версиях — вся полицейская рать традиционно не стоит мизинца гениального толстяка.
В сериале, где Робби Колтрейн сыграл свою лучшую роль, пульсирует мятежный панковский дух 1990-х. Фиц импульсивно орет на допрашиваемых, будто это ему на самом деле нужна психологическая помощь, и провоцирует преступников на нужные реакции. Скоро его официально нанимают консультантом в убойный отдел полиции Манчестера. Помощь со стороны требуется ей позарез: в этом сериале полицейские так тесно повязаны с преступным миром, что постоянно фигурируют то в роли жертвы, то в роли правонарушителей.
«Счастливая долина»
Одна из лучших британских полицейских драм последних лет, написанная сценаристкой Салли Уэнрайт. Тут «кухонный реализм» представлен во всей красе. Сержант Кэтрин Кейвуд (Сара Ланкашир) из полиции Западного Йоркшира — суровая тетка не робкого десятка, которая в одиночку растит внука. Ее дочь изнасиловал местный подонок Томми Ли Ройс (Джеймс Нортон), девушка родила ребенка и покончила с собой, так и не оправившись от травмы. Ройс выходит из тюрьмы после восьмилетней отсидки, как раз когда Кэтрин расследует похищение дочери владельца крупной фирмы. В деле замешан тихий сморчок-бухгалтер, отчаявшийся дождаться повышения зарплаты и нанявший от отчаяния местных наркодилеров-идиотов. Те совершают ошибку за ошибкой, запуская круговорот насилия, которое приводит к необратимым последствиям.
Когда в эфир вышел первый сезон сериала, таблоид Daily Mail написал, что он чересчур брутальный, мол, для вечернего эфира BBC это перебор. На самом деле уровень показанного в кадре насилия тут тщательно выверен, а на первый план выходит экзистенциальная драма. Богу определенно давно нет дела до Западного Йоркшира, где все несчастны и озлоблены одинаково. И лишь битая жизнью тетка с недюжинным чувством долга не дает жажде мести возобладать над служебными полномочиями и крепко держится за закон и порядок. Сержант Кейвуд похожа на родную сестру Мардж Гендерсон из «Фарго» и так же выносит на своих плечах все грехи этого мира.
«Скотт и Бейли»
Еще одна полицейская драма Салли Уэнрайт про женщин-полицейских, снятая задолго до того, как феминистская повестка стала мейнстримом, — процедурал с уклоном в мелодраму, где в каждой серии новое дело. Констебли из Манчестера Дженет Скотт (Лесли Шарп) и Рейчел Бейли (Сюранна Джонс) параллельно службе пытаются наладить незадавшуюся личную и семейную жизнь. Рейчел едва не пускает карьеру под откос, используя полицейскую базу, чтобы получить досье на бывшего любовника Ника. Он тесно связан с полицейской рутиной и в качестве адвоката участвует в делах, которые ведет убойный отдел. Рейчел, глубоко оскорбленная его пренебрежением, совершает один дисциплинарный проступок за другим. Когда-то она случайно выболтала Нику детали одного из расследований убойного, а теперь он использует в суде полученные от нее частным образом сведения. Узнай об этом подвиге Рейчел начальница убойного отдела по прозвищу Годзилла — разжалует в патрульные.
Дженет Скотт, с виду благополучная замужняя дама, на самом деле давно потеряла эмоциональную связь с мужем и не уходит от него только ради дочерей-подростков. Она тоже пускается во все тяжкие, закрутив интрижку с коллегой из убойного отдела, и вдобавок пользуется служебными полномочиями, чтобы расследовать давно закрытое дело, в котором у нее личный интерес, — убийство своей школьной подруги.
В грязных переулках индустриального Манчестера совершаются убийства и изнасилования, а на страже закона и порядка стоит лишь женская команда убойного отдела: мужчины в сериале — народ бесполезный и никчемный. Они предают доверие героинь, но те упорно пытаются наладить вместе с собственной жизнью и окружающую жизнь вообще. Выходит это у них с переменным успехом, и основная тема сериала — борьба сильной женщины с самой собой, когда ужасно хочется послать всех неверных любовников к черту и стать независимой, но жить без любви и поддержки, постоянно сжав зубы, тоже не выходит.
«Современный потрошитель»
В Викторианскую эпоху на вооружении полиции не было научных методов. Работали по старинке, привлекая осведомителей из криминальной среды. Только в 1894 году в Скотленд-Ярде внедрили систему бертильонажа — описание преступников по внешним признакам, которые в течение жизни не меняются. С отпечатками пальцев британская полиция начала работать и того позже, только в 1900 году. Сценарий «Современного потрошителя» основан на любопытной идее: а что если бы преступления так и не пойманного викторианского маньяка расследовали нынешние полицейские, вооруженные новейшими методами?
И вот в современном Лондоне появляется чокнутый последователь Потрошителя, который в точности воспроизводит детали убийств Викторианской эпохи. Полиция, впрочем, не сразу замечает сходство, а лишь после того, как на него указывает чудаковатый историк- рипперолог, самовольно явившийся в участок. Вести расследование назначают молодого инспектора, на которого опытные полицейские смотрят свысока. Но именно его свежий взгляд и непредвзятое отношение к делу помогают выйти на след безумного подражателя, разыскать которого не помогают ни анализы ДНК, ни записи с уличных видеокамер. Только старая добрая дедукция, только анализ и сопоставление фактов.
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Автор: Татьяна Алешичева
Иллюстратор: Александр Черепанов