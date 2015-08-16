В чем смысл «Донни Дарко»: 15 вопросов о самом загадочном фильме XXI века

Еще до появления режиссерской версии ходила фанатская теория, что никаких альтернативных вселенных и путешествий во времени не существовало, а события фильма, на самом деле, являются результатом того, что Донни сошел с ума. Психотерапевт диагностирует ему параноидальную шизофрению, которая проявляется в чувстве изоляции, видений будущего и фантазий, в частности, о спасении Вселенной, логически обоснованных для него, но непонятных для других. Донни даже говорит Гретхен, что у него уже давно были эмоциональные проблемы, из-за чего можно предположить, что это было еще до создания альтернативной вселенной.