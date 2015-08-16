В чем смысл «Донни Дарко»: 15 вопросов о самом загадочном фильме XXI века

В российском прокате идет режиссерская версия «Донни Дарко» Ричарда Келли — культового кино о странном подростке, который спасает мир от конца света, а классическая есть у нас на Кинопоиске. Мы пересмотрели оба варианта мистической истории и попытались ответить на 15 вопросов, которые могут возникнуть после просмотра.
Премьера фильм прошла на фестивале Sundance в 2001 году и прошла она без восторгов критики. Потом Келли долго не мог найти для своей работы прокатную компанию и почти согласился отдать его на кабельное ТВ. Помощь внезапно пришла от Кристофера Нолана, который убедил Newmarket Films (она же выпускала его «Помни») заняться дистрибьюцией.
Возможно, лучшее кино о путешествии во времени в начале своего пути потерпело фиаско (4,5 млн долларов бюджет и полмиллиона домашних сборов), в том числе потому, что в США оно вышло через месяц после трагедии 11 сентября. Но уже через год стало хитом на DVD, VHS и полуночных показах.
Несмотря на то, что режиссерская версия дала ответы на многие вопросы, Келли подвергали критике за то, что он убрал много двусмысленностей и тем самым лишил фильм первородной загадки. Но даже спустя 22 года зрители продолжают споры о том, является ли «Донни Дарко» изображением безумия или это просто мрачная сверхъестественная история, увлеченно изучают каждую сцену и спорят о его истинном смысле.
Сюжет
1988 год. Донни Дарко (Джейк Джилленхол) — ученик старшей школы в городе Мидлсекс. Он страдает лунатизмом, ходит на терапию и пьет таблетки от параноидальной шизофрении. Ночью 2 октября он видит человека в костюме кролика по имени Фрэнк и выходит за ним из дома. Кролик говорит Донни, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света. На следующее утро подросток просыпается на поле для гольфа и возвращается домой.
На подходе он видит, что дом почти полностью разрушен — ровно на его комнату упал двигатель самолета. Теперь за эти 28 дней Донни чаще будет страдать от ночных видений, узнает все о путешествиях во времени и сожжет дом телепроповедника-педофила (Патрик Суэйзи).
1. А почему именно 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд?
Эти цифры были получены путем прибавления или вычитания единицы из каждого из этих чисел: 27:07:43:11 — точная длина одного лунного цикла.
Но также здесь есть и магия цифр! Фильм был снят за 28 дней. Номер рейса, которым мама Донни по сюжету должна вернуться в Мидлсекс, — 2806, посадка производится в терминале 42, а самолет вылетает в 12 часов дня.
2. Донни — обычный подросток?
Персонаж Джилленхола — это живой проводник, своего рода мессия, его предназначение — предотвратить конец света. Донни из тангенциальной (параллельной) вселенной получает сверхспособности, которые он осваивает по ходу сюжета. К ним относятся умение управлять водой и огнем, суперсила и телекинез. Его миссия — вернуть упавший двигатель самолета из одной вселенной в другую.
3. Это автобиографический фильм?
Отчасти. Ричард Келли отчетливо помнил конец 1980-х (ему было тогда 13 лет) и решил поместить Донни именно в этот временной промежуток. Антураж и героев режиссер создавал, основываясь на личном опыте: он тоже ходил во сне, встречал странную женщину по прозвищу Бабушка Смерть по пути в школу и увлекался книгами английских писателей, в том числе Ричардом Адамсом и Грэмом Грином. Персонаж Дрю Бэрримор, учительница литературы, тоже имеет прототип, даже не один — в финальных титрах можно увидеть список благодарностей некоторым преподавателям Келли, которые частично повлияли на образ мисс Померой.
Обладая редким даром чувствовать время, молодой автор очень точно воссоздал в своей работе дух рейгановской Америки, вялотекущую действительность, в которой бессилие взрослых толкает подростков на самостоятельное исследование мира. Спустя годы Джейк Джилленхол вспоминал: «Я смотрел много фильмов про школу, но все они и рядом не стояли с моим опытом. Когда я читал сценарий „Донни Дарко“, то думал: „Вот оно, так все и было у меня в школе. Только я не разговаривал с кроликами“».
Не стоит забывать, что на завязку картины с падающей турбиной Келли вдохновила реальная история о мальчике, в чью спальню упал кусок льда, отвалившийся от крыла самолета. Ребенка не было в постели, и он избежал смерти.
4. А правда, что смотреть нужно только режиссерскую версию?
Вовсе нет! Первая версия «Донни Дарко» действительно вызывает вопросы, но мистицизм и легкая недосказанность скорее привлекают, чем отталкивают. Вот уже больше двадцати лет зрители продолжают размышлять о параллельных вселенных, в которых развивается действие картины, так что многообразие интерпретаций — одна из ее особенностей. «Каждый видит свой сюжет. Мне нравится, когда каждый человек ищет ответ самостоятельно. На мой взгляд, это, скорее, фантастика, история супергероя. Кому-то видится история о душевном расстройстве или фильм о снах. Все эти теории имеют право на жизнь», — рассказывал Ричард Келли в интервью.
При этом общепринятая трактовка событий ленты все же существует. Ее изложил сам постановщик в комментариях к расширенной версии.
5. Чем отличается новая версия Ричарда Келли?
Новая, более полная версия «Донни Дарко» вышла в 2004 году. В нее, помимо своих комментариев, Келли включил около 20 минут материала, довольно четко проясняющих, что же в итоге произошло с Донни в финале. Режиссер куда больше внимания уделил научно-фантастической составляющей картины. Важнейшую роль здесь играет книга Роберты Спэрроу (она же Бабушка Смерть) «Философия путешествий во времени», которую главному герою вручает учитель физики. Время от времени зрителю показывают фрагменты, которые недвусмысленно намекают на существование другой, тангенциальной, реальности и так называемых манипуляторов, которые должны подтолкнуть Дарко к спасению мира. Кстати, отрывки из книги можно почитать отдельно, они доступны на сайте фильма.
В расширенной версии также появились вырезанные ранее эпизоды. Например, сцена, в которой терапевт Донни рассказывает, что прописанные парню лекарства — плацебо.
6. Почему доктор Турман выписала плацебо для Донни?
По словам Келли, Донни — живой проводник между вселенными, обладающий сверхспособностями, а учащающиеся галлюцинации — лишь побочный эффект. Именно поэтому доктор Лилиан Труман, одна из манипуляторов, назначает подростку плацебо: она знает, что парень не шизофреник.
Некоторые фанаты также предполагают, что врач намеренно способствует развитию видений, поскольку они помогают Донни быстрее осознать высший замысел.
7. То есть у него нет шизофрении?
Еще до появления режиссерской версии ходила фанатская теория, что никаких альтернативных вселенных и путешествий во времени не существовало, а события фильма, на самом деле, являются результатом того, что Донни сошел с ума. Психотерапевт диагностирует ему параноидальную шизофрению, которая проявляется в чувстве изоляции, видений будущего и фантазий, в частности, о спасении Вселенной, логически обоснованных для него, но непонятных для других. Донни даже говорит Гретхен, что у него уже давно были эмоциональные проблемы, из-за чего можно предположить, что это было еще до создания альтернативной вселенной.
В расширенном фильме Келли дал понять, что не считает происходящее следствием шизофрении, но эта теория все равно стала доминирующей среди фанатов, которые считают «Донни Дарко» важным фильмом о психических заболеваниях.
8. Так а кто такие манипуляторы?
Это почти все герои, с которыми Донни сталкивается в тангенциальной вселенной. Они подталкивают и направляют его к реализации финальной цели. Их влияние бывает положительным, ведущим к просветлению и отрицательным, ведущим к гибели.
9. А Фрэнк — тоже манипулятор?
Огромный кролик Фрэнк в фильме служит неким опекуном Донни, его проводником или даже ангелом-хранителем. Режиссерская версия предполагает, что кролик — это тот самый Фрэнк, одетый в хеллоуинский костюм, которого Донни застрелил в конце фильма, а затем он отправился в прошлое, чтобы манипулировать Донни и чтобы вернуть артефакт и закрыть вселенную Тангента. Можно даже заметить, что почерк Фрэнка на доске холодильника совпадает с почерком на территории школы после наводнения, что говорит о том, что это действительно один и тот же человек.
Но также можно предположить, что Фрэнк — это родившийся в подсознании Донни образ человека, который понимает все законы бытия, фактически его альтер эго, которое также олицетворяет вину за то, что он убил Фрэнка. Эта теория часто опирается на кадр, где лицо Фрэнка накладывается на лицо Донни в сцене, где обсуждается его психическое здоровье.
10. А почему вообще это кролик?
Все просто! Келли вдохновился романом Ричарда Адамса «Обитатели холмов» о приключениях группы диких кроликов. В фильме также есть сцена, где учительница английского языка и литературы Карен Померой рассказывает школьникам об этой книге.
11. Что в конце сделал Донни, чтобы спасти вселенную?
Согласно книге Роберты Спэрроу, вселенная может схлопнуться из-за повреждения во временно-пространственной материи. Признак этого повреждения — появление двигателя самолета в тангенциальной вселенной. Задача Донни, живого проводника, наделенного сверхспособностями, заключалась в том, чтобы вернуть турбину в основную вселенную. В самом конце фильма он создает портал из воды, с помощью телекинеза отрывает двигатель и направляет его в ту реальность, где он не покидал свою постель 2 октября.
12. А почему Донни смеется в финале?
В комментариях на DVD Ричард Келли объясняет, что путешествуя через тангенциальную вселенную, Донни решил проблему страха смерти в одиночестве, он достиг просветления и знал, что впереди его ждет нечто лучшее. Но также есть версия, что герой мог посчитать все это обычным сном.
13. Донни обязательно должен был умереть?
Этот вопрос остается загадкой. Ричард Келли намекал, что смерть — необязательное условие. В своих комментариях он заявлял, что Фрэнк даже пытался предупредить Донни об опасности, сигналя ему из машины. Однако герой не послушал его. Путешествуя сквозь тангенциальную вселенную, он решил для себя проблему «смерти в одиночестве» и самоотверженно принял уготованную судьбу.
В «Философии путешествий во времени» описаны похожие случаи смерти живых проводников. Например, в книге упоминается воин майя, убитый наконечником стрелы, таинственно упавшей со скалы. Так что вполне вероятно, что Дарко было суждено погибнуть.
14. А есть интересные факты?
- Шрифт на первоначальном постере был набран буквами, стилизованными под арабскую вязь. Его заменили после атаки на башни-близнецы.
- Джим Каннингем, персонаж Суэйзи, называет наркотики, алкоголь и секс до брака инструментами страха. Донни курит сигареты, употребляет алкогольные напитки и занимается сексом. Кульминация в фильме случается после того, как он поддается на все эти искушения.
- Героиня Дрю Берримор, Карен Померой, запомнилась многим зрителям фразой «cellar door». Она говорит, лингвист однажды сказал, что из всех возможных комбинаций английских слов в мире именно эта является наиболее прекрасной. Лингвист, на которого она ссылается — Дж. Р. Р. Толкиен. Также ее можно интерпретировать как анаграмму испанского словосочетания «celar dolore», что в переводе означает «скрывать страдание».
- Кстати, без Бэрримор фильма могло бы не быть! Изначально его сценарий считался слишком странным, никто не хотел давать деньги на производство. Но когда Келли предложил Дрю роль, она сразу согласилась, а затем стала продюсером проекта вместе со своей компанией Flower Films. Именно тогда возник интерес к фильму, и Келли удалось привлечь необходимое финансирование.
- Роль школьного хулигана Рикки Дэнфорта стала первым появлением Сета Рогена в кино, а значит, его первой репликой на экране была фраза «I like your boobs» («Мне нравится твоя грудь»).
- Так как у Келли был небольшой бюджет, композитор Майкл Эндрюс пытался (и не смог) получить права на песню U2 «MLK» для финальной сцены фильма. Тогда он попросил своего друга Гэри Джулса записать кавер-версию песни группы Tears for Fears «Mad World».
- Келли получил личное разрешение от создателя смурфов Пьера Кюллифора на включение в фильм высказываний Донни о сексуальных предпочтениях Смурфетты. Кюллифор дал добро, потому что, как бы ни были нецензурны высказывания Донни, они считаются точным описанием.
- Изначально Донни и Гретхен должны были смотреть научно-фантастический ужастик «К.Г.П.О» Дугласа Чика, но права получить не удалось, поэтому Дрю Бэрримор в очередной раз пришла на помощь и позвонила Сэму Рэйми, который разрешил бесплатно использовать «Зловещих мертвецов».
15. А где сейчас Ричард Келли?
После «Донни Дарко» режиссер снял всего два фильма — антиутопию «Сказки юга», в которой он критиковал американскую индустрию развлечений, и триллер «Посылка» с Кэмерон Диас и Джеймсом Марсденом, который критики и зрители назвали слишком мудреным (его можно посмотреть на Кинопоиске и сделать выводы самостоятельно). Ни один из них не смог даже приблизиться к успеху его дебюта. Келли говорил, что у него в работе находится несколько проектов, которые он сможет реализовать, только если все сложится удачно и он сможет их сделать исключительно по своим правилам.
Авторы: Кира Голубева, Никита Демченко