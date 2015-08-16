Без «Футурамы» не было бы «Рика и Морти»! В чем величие сериала про робота Бендера и его друзей

В 1999-м проект стал первым оригинальным мультсериалом про будущее и повседневную жизнь со времен «Джетсонов» в 1960-х (по крайней мере, сравнимым по масштабам и продолжительности). Грейнинг и Коэн придумали вселенную с четкой экосистемой. Далекие 3000-е кажутся жутко похожими на ранние 2000-е: социальное расслоение, всем правят корпорации, роботы сражаются за свои права наряду с соцменьшинствами, которые в мире будущего по-прежнему подвергаются угнетению. Зато полеты в космос стали доступны почти каждому, земляне расселились по всей галактике и остались самими собой — они неминуемо приносят на другие планеты все то, что составляло их быт на Земле. Отсюда казино на Марсе и доставки всевозможных товаров в удаленные уголки космоса.

На протяжении своей более чем 20-летней истории «Футурама» отражала наивные представления человечества о завтрашнем дне. Это абсурдные 3000-е, которые одновременно выглядят устаревшими и в то же время жутко актуальными. Такой подход выражается в представлении о технологиях, социальном устройстве мира и в юморе сценаристов, высмеивающих общество XXXI столетия.