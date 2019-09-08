В «Вавилоне 5» были ящероподобные инопланетяне и нелепая графика, но это важнейший сериал 1990-х. Почему мы ждем ребут

Сейчас проект Дж. Майкла Стражински 1990-х вспоминают реже, чем «Звездный путь», который во многом определил образ современной космической фантастики. Но «Вавилон 5» может скоро вернуться: в августе 2023-го выходит анимационный проект «Дорога домой», а с 2021 года в разработке находится полноценный ребут оригинального сериала. Рассказываем, почему «Вавилон 5» стал культовым и не растерял актуальности.
О чем это
Действие разворачивается в середине XXII века. После войны между землянами и жителями планеты Минбар человечество построило космические станции, на которых представители разных рас могут улаживать все конфликты дипломатическим путем. «Вавилон 5» — последняя из таких станций, где действительно собираются послы разных миров, вот только договариваться мирно получается не всегда. Иногда происходят локальные стычки, а порой в опасности оказываются целые цивилизации. Экипаж «Вавилона 5» во главе с комендантом (этот пост на протяжении сериала занимают разные персонажи) старается не допустить обострения в отношениях и усадить противников за стол переговоров. В некоторые конфликты приходится ввязываться самим работникам станции.
Как он создавался
Это авторский проект Дж. Майкла Стражински, который придумал идею и основной сюжет, выступил шоураннером и продюсером, а еще написал сценарии к 92 из 110 эпизодов. На момент создания «Вавилона 5» Стражински успел поработать над мультипликационными проектами «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» и «Непобедимая принцесса Ши-Ра». Также он писал сценарии к одному из самых дорогих сериалов того времени — «Капитану Пауэру и солдатам будущего». Увы, тот провалился в 1987–1988 годах у себя на родине, что сильно подорвало веру продюсеров в телефантастику (при этом влюбило в нее отечественных зрителей — в 1991 году «Капитан» шел на российском канале 2×2).
«Вавилон 5» Стражински задумал практически сразу после закрытия «Капитана Пауэра», закончив в 1989 году сценарий пилотного выпуска и заранее расписав план на пять сезонов, что было необычно для конца 1980-х. Сперва автор отправил наработки в Paramount. У студии уже выходил «Звездный путь: Следующее поколение», а брать в производство еще один дорогой научно-фантастический сериал в компании не хотели. Стражински питчил сценарий другим студиям, пока в 1993 году за него не взялась Warner Bros. Для теста они сняли телефильм «Вавилон 5: Сбор», который был принят тепло, однако для старта многосерийного проекта сделали другой пилот — покороче и без лишних сюжетных линий.
Стражински учел ошибки: в «Капитане Пауэре» многих зрителей смущало сочетание постапокалиптического антуража и наивно-комиксного сюжета. «Вавилон 5» изначально создавали как взрослый сериал о политике, религии и социальных отношениях. Расходы на съемки сократили за счет того, что большую часть действия снимали в одних локациях. Такой производственный подход позволил авторам добиться сильной независимости от студии: работа шла на уединенной площадке в Северном Голливуде, и продюсеры Warner Bros. появлялись на съемках примерно раз в год, не докучая многочисленными правками. Правда, к четвертому году ситуация изменилась: сериал чуть не закрыли, поэтому шоураннер упаковал сюжет двух последних сезонов в один. Но об этом чуть ниже.
Что в нем выдающегося
Когда Стражински задумал проект, архетипичным представителем телевизионной космооперы были сериалы франшизы «Звездный путь». Их строили примерно по одному принципу: в каждом эпизоде главные герои прилетали на очередную планету, встречали новую или уже знакомую расу и решали какой-нибудь конфликт. По сути, это был процедурал: каждый эпизод представлял отдельную историю, а приключения на новой локации можно было воспринимать как отдельную законченную главу. Стражински сосредоточил действие в одном месте — на космической станции «Вавилон 5», что не только удешевило продакшен, но и сделало историю более цельной. «Вавилон 5» стал еще больше похожим на полицейские и медицинские процедурные драмы, только сюжет в нем был продуман на годы вперед, словно это экранизация несуществующего эпического романа.
При этом эпизоды космического проекта было необязательно объединять каким-то метанарративом, как, например, в «Игре престолов». Первые два сезона выглядят, скорее, набором разрозненных сюжетов, но и в них были заложены долгосрочные сюжетные крючки. Интереснее всего было наблюдать за развитием ключевых персонажей — к финалу каждый из них прошел значимый путь. Посол Центавра Лондо Моллари (Питер Юрасик) поначалу кажется чисто комедийным персонажем. Но именно он поднимает восстание против императора своей планеты и занимает его место. Начальник охраны «Вавилона 5» Майкл Гарибальди (Джерри Дойл) предает друзей и переходит на сторону врага — расы теней. Причем на его поступок влияет не только воздействие телепата, но и банальный алкоголизм.
Четко прописывая скелет истории, шоураннер позволил актерам самостоятельно додумывать своих героев. Они могли добавить, например, любовную линию или приписать свои персонажам дополнительные черты характера. Одна из героинь сериала — посол планеты Минбар по имени Деленн (Мира Фурлан), у которой есть помощник Ленньер. Сыгравший его Билл Мами придумал, что его персонаж влюблен в начальницу, хотя у нее отношения с командующим станции Джоном Шериданом (Брюс Бокслейтнер). В итоге идея Мами привела к важному повороту: в предпоследнем эпизоде сериала «Объекты в покое» Ленньер не стал спасать своего соперника в опасный момент.
Такой подход помог Стражински сделать происходящее на экране более живым. При этом он был готов к тому, что ключевые актеры могут покинуть проект, заранее продумав пути отхода для каждого из персонажей. Это пригодилось, когда после первого сезона у Майкла О’Хары, сыгравшего командующего станцией Джеффри Синклера, диагностировали психическое расстройство и он не смог продолжить работу. Тогда на «Вавилон 5» пришел новый комендант — Джон Шеридан в исполнении Брюса Бокслейтнера. Благодаря дальновидности Стражински типичные проблемы на съемках превратились в достоинства проекта. В «Вавилоне 5» герои могут погибнуть, уволиться из-за личных проблем или перейти на сторону врага, и такие события добавляли напряженности действию.
Конечно, нельзя сказать, что влияние «Вавилона 5» было решающим для формата сериалов со сквозным сюжетом и проработанными персонажами. Однако популярность превратила его в один из ключевых референсов для продюсеров 1990-х и добавила смелости последователям: раз можно так снимать о будущем и инопланетянах, то полицейские, мафиози и политики тоже могут радикально меняться на протяжении нескольких сезонов. Можно предположить, что появление «Клана Сопрано» и «Западного крыла» — главных сериалов конца 1990-х, ознаменовавших новую эру телевидения — результат успеха «Вавилона 5».
Стражински также продемонстрировал, насколько важна позиция шоураннера — человека, обеспечивающего целостность повествованию — и проложил дорогу, по которой пошли Аарон Соркин и Дэвид Саймон. Совершенно точно без «Вавилона 5» не было бы «Пространства», одного из главных фантастических сериалов 2010-х. Он основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, однако многое заимствовал от своего телевизионного предшественника. Это история, в которой персонажи сталкиваются с древними цивилизациями, а жители колоний страдают от ксенофобии и поднимают восстание. Фанаты делали предположения, что «Пространство» и «Вавилон 5» — части одной вселенной, показанной в разные временные периоды.
Как «Вавилон 5» представляет будущее
В сериалах в жанре космической фантастики в 1980-х будущее выглядело довольно однозначным. Это либо утопия «Звездного пути», где человечество избавилось от всех разногласий, а наука решает самые острые вопросы цивилизации, либо мрак классического «Звездного крейсера „Галактика“» 1978 года, где люди бесконечно воюют со злобными инопланетными сайлонами, а те уничтожают 12 человеческих колоний.
Дж. Майкл Стражински показал более реалистичную и неоднозначную картину: в «Вавилоне 5» научный прогресс соседствует с подлостью и жестокостью политиков. На Земле царит профашистский капиталистический режим. Возможность совершать межзвездные полеты не избавляет от бедности и голода: на космической станции ютятся нищие и беженцы. Некоторые земляне обрели способность к телепатии, но над ними ставили жестокие опыты по превращению в суперсолдат. Главное, что люди остаются людьми: они флиртуют, глупо шутят, смотрят старые мультики, поедая попкорн.
Стражински старался продумывать технологии «Вавилона 5» подробно и реалистично. Автор заявлял, что в его записных книжках были расписаны детали, о которых не рассказали в сериале. Например, что постройка «Вавилона 5» — заслуга одного человека. При этом он увлекался фэнтези в стиле «Властелина колец», поэтому не делал сильного акцента на научных объяснениях элементов своей вселенной, зато герои «Вавилона» периодически размышляли об избранности. В сериале фигурировали техномаги, агрессивная насекомоподобная раса теней и даже некие высшие существа, для которых остальные цивилизации не более чем муравьи.
«Вавилон 5» и «Глубокий космос 9»
Стражински изо всех сил стремился создать нетипичную космооперу, но накануне премьеры умудрился попасть в незавидную ситуацию. За месяц до старта «Вавилона 5» в эфир вышел очередной сериал по «Звездному пути» — «Глубокий космос 9». Впервые в этой киновселенной персонажи не летали по вселенной, а жили на отдаленной станции, где разрешали конфликты с помощью дипломатии. Еще и названия двух сериалов были очень уж похожи. На Стражински посыпались безосновательные обвинения в плагиате, ведь он придумал основу своего сериала задолго до создания «Глубокого космоса 9». Позже, когда «Вавилон 5» набрал популярность, в плагиате стали упрекать продюсеров Paramount, которые якобы ознакомились с набросками «Вавилона» и подсказали шоураннерам «Глубокого космоса» некоторые идеи.
Самого Стражински эти конфликты интересовали мало — наоборот, он старался всячески примирить противостояние фанатов двух франшиз и приглашал в свой сериал актеров, которые играли в «Звездном пути». Так, каскадерша Патриша Толлман, снимавшаяся в «Следующем поколении» и «Глубоком космосе 9», исполнила роль телепата Литы Александер. Уолтер Кениг, известный по образу Павла Чехова из оригинального «Звездного пути», сыграл злодея Альфреда Бестера. А в эпизоде «Точка невозврата» появилась даже Мэджель Барретт, вдова создателя «Стартрека» Джина Родденберри.
Почему пятый сезон выглядит скомканным
Изначально сериал был расписан на пять лет. После первых двух сезонов, состоящих из разрозненных серий, на первый план вышли глобальные конфликты — война с расой теней и восстание на Земле. Однако рейтинги «Вавилона 5» начали падать, и Warner Bros. всерьез задумалась о закрытии после четвертого сезона. Поэтому Стражински решил завершить все основные конфликты и даже снял концовку — эпизод «Сон в сиянии». К финалу четвертого сезона герои побеждают всех основных врагов и закрывают большинство сюжетных арок. Однако пятому сезону все-таки дали зеленый свет, поэтому многие его сюжеты кажутся надуманными, их объединяет тема восстановления после восстания и войны. Но, как и запланировали заранее, завершила эпопею серия «Сон в сиянии», подводящая итог под всем сериалом.
Что еще выходило по «Вавилону 5»
К концу 1990-х сериал обрел абсолютно культовый статус, но еще с 1994 года регулярно проходили посвященные ему конвенты. Первый из них, Space City Con, организовали фанаты, пригласившие Брюса Бокслейтнера и Майкла О’Хару. В следующем году Warner Bros. и Стражински устроили официальное мероприятие в Лос-Анджелесе с участием актеров и членов съемочной группы. Стражински одним из первых авторов стал активно использовать интернет для общения с фанатами. Он отвечал на вопросы в сети Usenet, делился подробностями сериала на различных форумах и открыл официальный сайт b5tv.com.
После завершения «Вавилона 5» огромная фан-база не хотела прощаться с любимым сериалом, поэтому он постепенно превратился в разветвленную франшизу, в которую вошло множество проектов.
- В девяностые-нулевые было снято пять полнометражных фильмов по сценариям Стражински. Все они продолжают каноническую историю, и в большинстве из них снимались актеры из сериала. Также в 1993-м выпустили полнометражный пилот «Вавилон 5: Сбор» — альтернативный старт всей истории.
- Сериал-спин-офф «Крестовый поход», действие которого разворачивается сразу после четвертого фильма. Это как раз типичная космоопера в стиле «Звездного пути» про изучение новых миров. С этим проектом возникло много проблем: выпускавший его канал TNT вмешивался в производство и даже менял порядок выхода эпизодов, нарушая логику повествования. История расставила все на свои места: при повторной трансляции на канале Sci-Fi изменили последовательность серий, согласовав ее с шоураннером.
- Антология из двух частей «Вавилон 5: Затерянные сказания — Голоса во тьме». Стражински планировал еще один сериал, каждый из эпизодов которого будет рассказывать отдельную историю. В итоге в 2007-м вышел только один DVD, дальше дело не пошло.
- Анимационная пародия «Вавилон Парк», в которой герои сериала нарисованы в стиле «Южного Парка».
Как сложилась судьба сериала в России
Приключения «Вавилона 5» на российском телевидении не менее удивительны, чем на родине. В 1996 году канал ТВ-6 закупил для показа первые три сезона, однако адаптировали его крайне неряшливо. Над эпизодами, очевидно, работали разные команды переводчиков, поэтому одни и те же имена и названия произносили по-разному. Центавриане превращались то в кентавриан, то вообще в кентавров. Проскакивал даже технический брак: запаздывал звук, некорректно отображалась цветовая гамма.
Хуже всего, что финальные два эпизода третьего сезона просто не показали — при закупке прав у Warner Bros. стороны не поняли друг друга. ТВ-6 не планировал приобретать продолжение, ссылаясь на низкую популярность «Вавилона 5». При этом, несмотря на отсутствие продвижения «Вавилона», в России возник фан-клуб, участники которого решили спасти любимый сериал. Появились сайты www.babylon5.ru и www.b5.ru (он в какой-то момент стал шестым по популярности в рунете), множество форумов и несколько электронных энциклопедий, на которых активисты собирали и переводили всю возможную информацию о своем любимом телепроекте. Поклонники буквально заваливали канал письмами, сообщениями на пейджер и обрывали телефоны с просьбой вернуть «Вавилон 5» в эфир. Резонанс был настолько сильным, что активистов пригласили на ТВ-6 в программу «Киноподробно».
Четвертый сезон все же купили, а заодно снова показали предыдущие эпизоды (с таким же путаным переводом). Удивительно, что история повторилась: ТВ-6 отказался от трансляции пятого сезона из-за низких рейтингов, и тогда фанаты повторили акцию с еще большим размахом. Она снова сработала, а заодно выяснилось, что «низкие рейтинги» возникли из-за ошибки медиааналитиков. Три сотни семей, участвовавших в опросе, были подобраны некорректно для измерения популярности. В итоге в эфир попал не только финальный сезон «Вавилона 5», но и спин-офф «Крестовый поход».
Почему «Вавилон 5» остается интересным
С премьеры сериала прошло почти 30 лет. За это время сняли множество жутко дорогих фантастических телешоу, «Звездный путь» разросся в бесконечную франшизу, и даже «Звездный крейсер „Галактика“» планируют перезапустить во второй раз. Однако среди других космических эпопей 1980-–90-х оригинальный «Вавилон 5» смотрится удивительно актуально. Конечно, компьютерная графика 1990-х сейчас выглядят наивной, но ведь это телешоу никогда не считало эффекты главным достижением.
Зато все еще впечатляют по-оперному гротескные инопланетяне! Силиконовая маска актера Андреаса Катсуласа, сыгравшего Г’Кару с планеты Нарн, превращает его в подобие ящерицы. При этом на лице четко считываются эмоции его героя, что делает образ очень разноплановым: пока Г’Кара молчит, он пугает, но в диалогах раскрывается как вполне дружелюбный персонаж. Устаревшей не кажется и проблематика сериала: «Вавилон 5» рассказывает, как решать конфликты миром — для этого как раз создана станция. При этом значительная часть сюжета посвящена борьбе за свободу: на Земле люди восстают против тирании правительства. Проект поднимает тему значимости каждого человека и ответственности правителей. Упомянутый центаврианец Моллари приходит к власти через кровопролитное восстание, но готов пожертвовать собой, чтобы спасти свой народ. Важнее всего то, что герои «Вавилона 5» — живые и знакомые люди, у каждого из которых свои слабости и недостатки.
Чего ждать от перезапуска
Разговоры о перезапуске появились в сентябре 2021 года, новой версией планировал заняться канал The CW. Дж. Майкл Стражински обещал участвовать в проекте — написать сценарий пилота и выступить в роли продюсера. Он говорил, что на канале работают настоящие фанаты оригинала. Стражински впервые решился на ребут, а не на очередное продолжение. По его словам, за годы, прошедшие с выпуска оригинального «Вавилона 5», сняли очень много фантастических фильмов и сериалов, нужно придумывать нечто новое. Действие опять будет разворачиваться на космической станции, где собираются представители разных рас, но история будет абсолютно новой.
Увы, пока перезапуск так и не вышел из стадии разработки. Осенью 2022-го Стражински в соцсетях призывал фанатов поддержать новый проект. Сериал несколько раз откладывали, затем у Warner Bros. и в частности The CW началась крупная реструктуризация. Последний срок релиза, который фигурировал в СМИ — осень 2023 года. Но в марте актер оригинального «Вавилона 5» Брюс Бокслейтнер заявил, что ничего не слышал о судьбе перезапуска. При этом в будущем анимационном фильме по «Вавилону 5» покажут путешествия героев по мультивселенной. Можно предположить, что таким образом авторы свяжут новый и старый сериалы.
Смотрите все сезоны «Вавилона 5» на Кинопоиске в Плюсе до 31 июля.
Автор: Алексей Хромов
Фото: Stefan Jeremiah / FilmMagic / Getty Images