В «Вавилоне 5» были ящероподобные инопланетяне и нелепая графика, но это важнейший сериал 1990-х. Почему мы ждем ребут

Зато все еще впечатляют по-оперному гротескные инопланетяне! Силиконовая маска актера Андреаса Катсуласа, сыгравшего Г’Кару с планеты Нарн, превращает его в подобие ящерицы. При этом на лице четко считываются эмоции его героя, что делает образ очень разноплановым: пока Г’Кара молчит, он пугает, но в диалогах раскрывается как вполне дружелюбный персонаж. Устаревшей не кажется и проблематика сериала: «Вавилон 5» рассказывает, как решать конфликты миром — для этого как раз создана станция. При этом значительная часть сюжета посвящена борьбе за свободу: на Земле люди восстают против тирании правительства. Проект поднимает тему значимости каждого человека и ответственности правителей. Упомянутый центаврианец Моллари приходит к власти через кровопролитное восстание, но готов пожертвовать собой, чтобы спасти свой народ. Важнее всего то, что герои «Вавилона 5» — живые и знакомые люди, у каждого из которых свои слабости и недостатки.