Как Джосс Уидон создал стиль киновселенной Marvel и стал гик-богом, но потерял все после «Лиги справедливости»

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Как Джосс Уидон придумал свой особый стиль диалогов? Какие из написанных им комиксов стоит почитать? Как ему удалось совместить успешную карьеру шоураннера на телевидении и работу сценаристом комиксов Marvel, например серии «Astonishing X-Men»? Можно ли считать Уидона архитектором киновселенной Marvel? И как культовый режиссер и гик-икона стал персоной нон грата в Голливуде?
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Во втором сезоне мы рассказываем о важных авторах комиксов и о том, как они повлияли на кино. Первые эпизоды были посвящены творчеству Стэна Ли, Алана Мура, Фрэнка Миллера, Маржан Сатрапи и Марка Миллара. В этом выпуске владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский и кинокритик Марат Шабаев обсуждают карьеру Джосса Уидона, автора «Светлячка», «Мстителей» и «Музыкального блога Доктора Ужасного», и разбираются, почему не получился сериал «Невероятные». И куда же без «Лиги справедливости»!
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«Музыкальный блог Доктор Ужасного»
«Музыкальный блог Доктора Ужасного» — пародийный музыкальный веб-сериал о суперзлодее-неудачнике, чьи коварные планы ограблений постоянно срывает супергерой Капитан Молоток. Доктор Ужасный ведет блог, а еще он нежно и тайно влюблен в девушку Пенни, с которой постоянно встречается в прачечной.
Короткий сериал-мюзикл из трех эпизодов обрел культовый статус и еще в 2008 году деконструировал тропы супергеройского жанра: трогательный и неуверенный в себе злодей был протагонистом, а настоящим антагонистом выступал супергерой — грубый качок и нарцисс.
Какие еще режиссеры известны как авторы комиксов
Алехандро Ходоровски
Чем известен в кино:
«Крот» (1970), «Святая Гора» (1973), «Святая кровь» (1989)
Что у него почитать:
«Инкал» (1980—2014), «Метабароны» (1992—2003)
Независимый режиссер-экспериментатор из Чили известен сюрреалистическими фильмами «Крот», «Святая Гора» и несложившейся экранизацией фантастического романа «Дюна» с участием Орсона Уэллса, Сальвадора Дали, группы Pink Floyd и концепт-артами Ганса Рудольфа Гигера (будущего создателя облика Чужого). Карьеру в комиксах Ходоровски начинал еще в 1960-х, до режиссерского успеха каждую неделю он рисовал стрипы для мексиканской газеты.
После неудачи с «Дюной» карьера режиссера в кино забуксовала, и он основал свою серию комиксов, объединенных одной вселенной. Графические новеллы «Инкал» выходили с 1981-го по нулевые годы, художником на них выступил Жан Жиро, он же Мёбиус. Это была космическая опера, в сюжет которой Ходоровски вплел все свои многочисленные увлечения (мистицизм, астрология, карты Таро), а заодно использовал неиспользованные концепт-арты из «Дюны». Комиксы обрели культовый статус, а в конце 1990-х режиссер даже подал в суд на Люка Бессона, поскольку сходство между «Пятым элементом» и «Инкалом» было слишком очевидным. Спин-оффом «Инкала» стал графический роман «Метабароны», хроника нескольких поколений идеальных воинов, в которой сплелись и мотивы греческих трагедий, и влияние «Дюны» Фрэнка Герберта.
Подробнее о «Метабаронах» мы писали в отдельном материале про книги, написанные режиссерами и сценаристами.
Джозеф Майкл Стражински
Чем известен в кино:
«Вавилон 5» (1993—1998), «Иеремия» (2002—2004), «Тор» (2011), «Восьмое чувство» (2015—2018)
Что у него почитать:
«Удивительный Человек-паук» (2001—2007), «Супермен: Земля 1» (2010—2015)
В последние годы Стражински в первую очередь известен как один из создателей культового сериала «Восьмое чувство» для Netflix, над ним он работал вместе с Лили и Ланой Вачовски. А вот сериаломаны постарше знают его как создателя и идеолога космической саги «Вавилон 5». Российские дети, ходившие в школу в начале 1990-х годов, помимо «Вавилона» помнят и другие проекты, над которыми Стражински работал как сценарист и автор идеи: сериал «Капитан Пауэр и Солдаты будущего» и мультфильм «Настоящие охотники за привидениями».
Стражински никогда не скрывал своей любви к комиксам, и в 1999 году, уже будучи уважаемой фигурой в гик-сообществе благодаря «Вавилону 5», он успешно запустил свою собственную оригинальную серию комиксов «Rising Stars» с популярным сейчас реалистичным взглядом на супергероев. А в 2001 году Стражински заключил контракт с Marvel и семь лет был сценаристом флагманской серии «Удивительный Человек-паук». Именно он стал автором легендарной сцены, где тетя Мэй наконец узнает секрет Питера Паркера, а еще ввел в мифологию Человека-паука важную мистическую линию о судьбе и предназначении. После этого Стражински пару лет был сценаристом комикса «Тор», а затем работал над сценарием первого фильма о персонаже. В дальнейшем Стражински чередовал работу в кино и сериалах с комиксной карьерой, несколько лет работал в DC, а сейчас входит в руководство молодого издательства AWA Studios, где развивает свою вымышленную вселенную.
Кевин Смит
Чем известен в кино:
«Догма» (1999), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), «Девушка из Джерси» (2004), «Зак и Мири снимают порно» (2008)
Что у него почитать:
«Сорвиголова: Дьявол-хранитель» (1998—1999)
Кевин Смит — культовый комедийный режиссер, создатель фильмов «Клерки», «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», которые складываются в киновселенную View Askewniverse. Режиссер, безусловно, огромный фанат и знаток комиксов: его фильм «В погоне за Эми» был посвящен комиксистам, да и дочь режиссера, на минуточку, зовут Харли Квинн Смит. По словам бывшего главного редактора Marvel Джо Кесады, именно приход Кевина Смита на должность сценариста комикса «Сорвиголова: Дьявол-хранитель» в 1998 году стал поворотным моментом для издательства и для индустрии в целом. Восходящая звезда Голливуда, широко обсуждаемый и успешный режиссер вдруг начинает заниматься комиксами да еще и преуспевает в этом. Шокирующий сюжет, в котором злодей последовательно разрушает все аспекты жизни Сорвиголовы, не только вернул популярность увядающей серии, но и доказал, что заниматься комиксами не стыдно даже человеку уровня Смита.
Правда, дальнейшие отношения Смита с Marvel сложились не безоблачно: в мини-серии «Человек-паук и Черная кошка. Зло, что творят мужчины» после третьего выпуска образовался перерыв в три года, а еще один комикс режиссера про Сорвиголову так и остался незаконченным. Смит поработал и с DC, где какое-то время был сценаристом комиксов о Зеленой Стреле и даже придумал для издательства нового суперзлодея по имени Ономатопея. Этот загадочный убийца подражает голосом всем звукам, которые звучат на страницах комикса — так Смит постарался создать персонажа, который работает в комиксе, но перенести его в кино или сериал практически невозможно. Одна из последних работ Смита в комиксах — сценарий комикса про Убивашку, героиню серии «Пипец», придуманную Марком Милларом.
Дэймон Линделоф
Чем известен в кино:
«Остаться в живых» (2004—2010), «Оставленные» (2014—2017), «Хранители» (2019)
Что у него почитать:
«Современные Росомаха против Халка» (2005—2009)
Один из создателей и шоураннеров «Остаться в живых» своей любви к комиксам не скрывал никогда. Линделоф неоднократно признавался, что сериал многим обязан Алану Муру и «Хранителям» (среди очевидных параллелей — флешбэки, новый протагонист в каждой главе, таинственный остров). Поэтому в 2006 году руководству Marvel было несложно убедить его поработать над историей о супергероях. В комиксе «Ultimate Wolverine vs. Hulk» (в России он издан как «Современные Росомаха против Халка») было запланировано всего шесть выпусков, а выходить они должны были в нетипичном для Marvel щадящем темпе — раз в два месяца. Но после второго выпуска «что-то пошло не так». Сначала Линделоф переоценил свои возможности и не мог отвлечься от полной стресса работы над сериалом. Затем, чтобы художник Лейнил Ю не простаивал, его перенаправили на другие комиксы, и когда сценарий был все-таки закончен, пришлось ждать, когда он закончит другие проекты.
В итоге комикс Линделофа вошел в историю не столько за счет яркой сцены, где Халк разрывает Росомаху пополам, но как один из величайших комиксных долгостроев XXI века наряду с работами Смита: перерыв между вторым и третьим выпусками составил три года! Но в 2009 году комикс наконец был издан полностью. С тех пор Линделоф написал только одну короткую историю про путешественника во времени Рипа Хантера (этот персонаж может быть вам знаком по сериалу «Легенды завтрашнего дня»), но связь с миром комиксов не потерял и в 2019 году выступил шоураннером сериала по мотивам тех самых «Хранителей».
Автор: Иван Чернявский, Марат Шабаев
Фото: Jason Merritt / Getty Images, Ulf Andersen / Getty Images, Jim Spellman / WireImage / Getty Images, Jason LaVeris / FilmMagic / Getty Images