Как Джосс Уидон создал стиль киновселенной Marvel и стал гик-богом, но потерял все после «Лиги справедливости»

Один из создателей и шоураннеров «Остаться в живых» своей любви к комиксам не скрывал никогда. Линделоф неоднократно признавался, что сериал многим обязан Алану Муру и «Хранителям» (среди очевидных параллелей — флешбэки, новый протагонист в каждой главе, таинственный остров). Поэтому в 2006 году руководству Marvel было несложно убедить его поработать над историей о супергероях. В комиксе «Ultimate Wolverine vs. Hulk» (в России он издан как «Современные Росомаха против Халка») было запланировано всего шесть выпусков, а выходить они должны были в нетипичном для Marvel щадящем темпе — раз в два месяца. Но после второго выпуска «что-то пошло не так». Сначала Линделоф переоценил свои возможности и не мог отвлечься от полной стресса работы над сериалом. Затем, чтобы художник Лейнил Ю не простаивал, его перенаправили на другие комиксы, и когда сценарий был все-таки закончен, пришлось ждать, когда он закончит другие проекты.

В итоге комикс Линделофа вошел в историю не столько за счет яркой сцены, где Халк разрывает Росомаху пополам, но как один из величайших комиксных долгостроев XXI века наряду с работами Смита: перерыв между вторым и третьим выпусками составил три года! Но в 2009 году комикс наконец был издан полностью. С тех пор Линделоф написал только одну короткую историю про путешественника во времени Рипа Хантера (этот персонаж может быть вам знаком по сериалу «Легенды завтрашнего дня»), но связь с миром комиксов не потерял и в 2019 году выступил шоураннером сериала по мотивам тех самых «Хранителей».