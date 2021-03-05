На КиноПоиск HD выходит «Футурама». Вспоминаем лучшие эпизоды великого мультсериала

На КиноПоиск HD вышла «Футурама» — культовый мультсериал нулевых Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и мастера сатиры и черного юмора. Его главными героями были сотрудники компании «Межпланетный экспресс», далеко не все из которых относились к человечеству. Они с переменным успехом пытались доставлять грузы, а попутно — уничтожать и спасать вселенную. Мы выбрали самые интересные эпизоды космической саги — абсурдные, смешные и злободневные даже для 2021 года.

«Большой кусок мусора» 1-й сезон, 8-й эпизод

Главное о серии: На Нью-Йорк несется зловонный астероид. Эпизод-предупреждение, напоминающий комедийную версию «Армагеддона» Майкла Бэя.

Зачем смотреть: Чтобы задуматься, сколько мусора мы оставим после себя. И заодно погуглить, что предполагают принципы zero waste.

Что происходит: С помощью нового изобретения профессор Фарнсворт унюхал в космосе невероятно вонючий объект, стремительно приближающийся к Земле. Им оказалась куча мусора, которую жители Старого Нью-Йорка запустили в космос. Теперь астероид-свалка, состоящий из битых тарелок со Споком и кукол Барта Симпсона, может уничтожить город.

Профессор предлагает отбить астероид аналогичной кучей отходов. Но вот незадача: в Нью-Йорке уже 500 лет как нет мусора. Хорошо, что Фрай не забыл, как в два счета сделать гору мусора из ничего, и экстренно проводит мастер-класс для горожан. В итоге горожане собирают достаточную кучу, отбивают астероид и спасают Нью-Йорк. А что делать с новым мусорным астероидом, пусть думают следующие поколения.

«Равные богу» 4-й сезон, 8-й эпизод

Главное о серии: Бендер становится богом и обнаруживает, что это совсем не весело и местами неприятно.

Зачем смотреть: Чтобы проверить, как «Футурама» умеет критиковать религиозное и магическое мышление.

Что происходит: Бендера случайно уносит в открытый космос. Сначала он скучает, но потом в него врезается астероид, после чего на роботе начинает расти и развиваться цивилизация крохотных человечков, которые считают его божеством. Они стараются исполнять желания своего небесного покровителя и даже строят для него пивной завод. Но из-за неосторожности Бендера часть из них погибает, другие перестают в него верить, и мир человечков приходит в упадок. Робот разочаровывается в своих божественных способностях, но потом узнает, что не у него одного были такие проблемы.

«Проблема с попплерами» 2-й сезон, 18-й эпизод

Главное о серии: Кажется, человечество нашло идеальный источник пищи, но оказывается, что с ним есть этические проблемки.

Зачем смотреть: Чтобы задуматься, кого и как все-таки стоит есть (или не есть).

Что происходит: Герои приземляются на неизвестную планету и начинают искать еду. Они находят попплеры — странную, но аддиктивную еду, быстро на нее подсаживаются, а потом начинают ей торговать. Вскоре оказывается, что на самом деле попплеры — разумные живые существа, дети свирепых омикронианцев. Теперь их родители хотят в отместку сожрать все человечество. Или хотя бы Лилу, раз это она первой съела попплера. Коллеги (а также верный поклонник Зепп Бранниган) пытаются ее спасти.

«Время продолжает ускользать» 3-й сезон, 14-й эпизод

Главное о серии: Это комбо-эпизод, в котором переплелись абсурдный юмор, сай-фай и отсылки к поп-культуре (если смотреть внимательно, увидите альтернативную историю Бритни Спирс).

Зачем смотреть: Чтобы снова почувствовать быстротечность жизни.

Что происходит: Чтобы обыграть инопланетных баскетболистов-задир, профессор создает ядерных мутантов и начинает эксперименты со временем, надеясь, что так человечество сможет победить. Проблема в том, что он использует хренотон, и из-за этого в ткани Вселенной появляются дыры, сквозь которые ускользает время. Теперь прожить жизнь можно за несколько секунд, так и не поняв, что, собственно, случилось. И это очень мешает Фраю, который наконец-то начал встречаться с Лилой, а потом даже на ней женился, но ускользнувшее время не позволило ему понять, как именно это произошло.

«Амазонки в настроении» 3-й сезон, 5-й эпизод

Главное о серии: Вы знаете, что такое сну-сну или смерть через сну-сну? Сейчас узнаете!

Зачем смотреть: Чтобы увидеть трогательное признание в любви.

Что происходит: Зепп, Лила, Эми и Киф отправляются на двойное полусвидание (не спрашивайте, это условие Лилы). После тошнотворного караоке парочки угоняют корабль-ресторан, но терпят крушение и попадают в плен к амазонкам. Позже к ним присоединяются Фрай и Бендер, которые отправились спасать коллег. Они безобразно общаются с амазонками, за что всех мужчин (кроме Бендера) приговаривают к смерти через сну-сну и начинают приводить казнь в исполнение.

Бендер пытается их спасти и выясняет, что Компьютера, которая повелевает амазонками, на самом деле женоробот. Оказывается, что он может с ней договориться, и поэтому Киф, Фрай и Зепп отделываются травмами, ужасом и восторгом от сну-сну.

«Фрай и фабрика „Слёрма”» 2-й сезон, 4-й эпизод

Главное о серии: Это «Чарли и шоколадная фабрика» 3000 года. Фрай попадает в место производства любимого напитка и делает шокирующее открытие.

Зачем смотреть: Чтобы увидеть, как далевская критика капитализма проходит проверку временем (и червяками).

Что происходит: «Слёрм» — любимая газировка Фрая. Он так ее любит, что хочет победить в розыгрыше поездки на фабрику, и с помощью Бендера и с некоторыми ухищрениями ему это удается. Там все сначала выглядит волшебно, но затем Фай, Бендер и Лила попадают в тайную часть фабрики и выясняют секрет производства «Слёрма». Из-за этого они чуть не погибают, но благодаря местному Вилли Вонке все-таки остаются в живых. Профессор Фарнсворт хочет раскрыть секрет газировки всему миру, но Фрай настолько ее любит, что не дает ему это сделать.