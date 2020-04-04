Новая серия «Рика и Морти»: Что это было?

На КиноПоиск HD 4 мая вышла шестая серия «Рика и Морти» — долгожданное продолжение четвертого сезона мультсериала. Помимо традиционных пасхалок и отсылок, эпизод «Риконечная Мортистория» удивил своим сюжетом, который сильно отличается от того, что зрители видели раньше. Разбираемся, что особенного в этой серии.

Что там происходит?

Действие эпизода «Риконечная Мортистория» (название отсылает к фильму «Бесконечная история») происходит в космическом поезде, где собрались враги Рика Санчеза, мечтающие прикончить несносного ученого. У каждого из них есть свой повод отомстить — персонажи раскрывают причины в микроисториях, длящихся меньше минуты. Впрочем, довольно быстро оказывается, что и сам поезд не обычное средство передвижения, а нарративное устройство, управляемое Мастером Сказаний. Рику и его внуку Морти приходится проявить недюжинную смекалку, чтобы выбраться из ловушки. И все для того, чтобы в конце эпизода выяснилось следующее: оказывается, поезд — всего лишь игрушка, нарезающая круги по гостиной Смитов.

При чем тут циклическая история?

Фанаты Дэна Хармона, соавтора «Рика и Морти», давно знают о его сценарной формуле, которую можно представить в виде замкнутого круга. Стоит отметить, что Хармон не изобретал колесо, а всего лишь адаптировал структуру мономифа, выведенную ученым и писателем Джозефом Кэмпбеллом (ее придерживался, например, Джордж Лукас для создания «Звездных войн»).

Круг истории выглядит так:

1. Персонаж в зоне комфорта.

2. Он что-то хочет.

3. Попадает в некомфортную ситуацию.

4. Адаптируется.

5. Достигает цели.

6. Но платит за это высокую цену.

7. Возвращается к знакомой ситуации.

8. Меняется.

«Риконечная Мортистория» прямо ссылается на эту структуру: герои находят план движения поезда, разделенный на восемь секторов. «Ну, конечно же, тут все идет по сраному кругу. А можно было подумать, что все так сложно», — говорит Рик. Это типичный метакомментарий в духе мультсериала.

Но что значат слова злодея Мастера Сказаний о намерении сломать «пятую стену»? Четвертую стену, классический драматургический прием, сериал ломает постоянно. Даже в этом эпизоде ученый бросает фразу: «Если бы мы захотели выпустить филлер, то сделали бы „Межпространственное кабельное“, а не этот натянутый, претенциозный…» «Межпространственное кабельное» — это отсылка не только к телевидению, которое смотрят Рик и Морти, но и к уже опробованному формату сериала, когда основной сюжет несильно продвигается вперед, разбиваясь на маленькие скетч-эпизоды, демонстрирующие всю палитру абсурдистской фантазии создателей (один из ярких примеров — эпизод «Межвселенский кабель 2: Искушение судьбы» во втором сезоне).

Но в этот раз «сломанная пятая стена» — это превращение самих фанатов сериала в персонажей. Дэн Хармон и Джастин Ройланд решили пустить по циклическому маршруту самих зрителей. Убедительнее всего это доказывают в обсуждении на Reddit.

1. Персонаж в зоне комфорта (мы, аудитория, наслаждающаяся сериалом).

2. Он чего-то хочет (нам нужно продолжение классических сюжетных линий с любимыми персонажами вроде Злого Морти и Птичьей Личности).

3. Попадание в некомфортную ситуацию (весь этот чертов эпизод).

4. Адаптация (приспособление к метаюмору).

5. Достижение цели (вставка с Птичьей Личностью и появление Злого Морти).

6. Расплата (эти вставки короткие, ужасные и неканоничные).

7. Возвращение к знакомой ситуации (возвращение к нормальным Рику и Морти).

8. Изменение персонажа (теперь аудитория не будет ждать продвижения сюжета вперед, а наконец примет «Рика и Морти» просто как забавное шоу).

Воспитание фанатов

Шестой пункт, пожалуй, самый жестокий по отношению к фанатам. Серии «Рика и Морти» выходят не так часто, как им хотелось бы, к тому же зрительские ожидания довольно высоки, фанатские теории и спекуляции давно можно превратить в отдельное шоу. Вот продолжение четвертого сезона и пытается немного сбить температуру: хватит ждать эпического сражения со Злым Морти (тут он предстает как лидер злодейской армии вместе со злым двойником мистера Жопосранчика) и возвращения старых героев (разумный пес Снафлс из самых первых серий появляется в новом эпизоде на долю секунды). Что, правда хотите всего этого? Тогда держите в формате необязательного эпизода-филлера, который к тому же объявлен самими героями неканоничным.

Отклонения от курса

Еще один забавный метакомментарий Хармона и Ройланда связан с попыткой героев обмануть ожидания Мастера Сказаний и сделать что-то совершенно не в своем духе. В первом случае Морти должен придумать историю, соответствующую критериям теста Бекдел. Это феминистский стандарт оценки сюжета: в художественном произведении должны существовать два женских персонажа, разговаривающих о чем-то, кроме мужчин. В исполнении парня-подростка история получается абсурдной: его сестра и мать неестественными голосами разговаривают о менструации, позже побеждают скорпионов при помощи радуги из вагин, а затем и вовсе созваниваются с легендарной Рут Бейдер Гинзбург. Рассматривать это можно как ответ Хармона и Ройланда на фемкритику: если насильно заставлять мужчин сочинять истории о женщинах, то они могут получиться довольно ужасными и не менее сексистскими.

Второе отклонение от курса происходит, когда герои сталкиваются с огромной армией злодеев, возглавляемой Злым Морти. Когда Рик и Морти находятся в полном отчаянии, то решаются обратиться к… Иисусу Христу. Это ломает представление Мастера Сказаний об их типичном поведении. Появление Иисуса — фактически явление «бога из машины», драматургического приема, заключающегося в неожиданном и неправдоподобном разрешении конфликта (подобного не гнушались древние греки, но с тех пор прошло довольно много столетий). В наше время такой поворот считается безвкусным, но Рик думает иначе: «Морти, да нас буквально спас Иисус Христос. Каким боком это может оказаться оскорбительным?» Этот да и многие другие диалоги из серии похожи на реальные разговоры сценаристов шоу, которые собрались на мозговом штурме. Так что мультсериал вышел на такой уровень мета-мета, на котором раньше, кажется, еще не оказывался.