Что выходит на КиноПоиск HD в мае: «Рик и Морти», «Дрянь» и «Смешарики»

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Фильмы по подписке и в магазине

«Зов предков»

1 мая (в магазине)

Экранизация повести Джека Лондона об эпохе золотодобытчиков глазами собаки. Огромный и добродушный пес Бэк (его создали с помощью собаки из приюта и захвата движений актера Тьерри Нотари) сталкивается с жестокостью и предательством человека, заводит дружбу со старателем (его играет Харрисон Форд), становится вожаком собачьей упряжки, а затем и волчьей стаи, приняв наконец-то зов предков.

«Аббатство Даунтон»

3 мая (по подписке в коллекции VIP Play)

Киноверсия культового британского сериала продолжает историю его персонажей. К аристократическому семейству Кроули должны пожаловать с визитом король Георг V с супругой Марией. За основу взят исторический факт: в 1912 году монархи действительно нанесли визит в йоркширское поместье Вентворт Вудхаус. Именно в нем и прошли съемки фильма, в котором вернулись большая часть сериального актерского состава (Мишель Докери, Мэттью Гуд, Мэгги Смит и другие) вместе со сценаристом Джулианом Феллоузом и режиссером шестого, финального сезона Майклом Энглером.

Подробнее о секрете популярности «Аббатства Даунтон» мы писали здесь.



«Форма голоса»

5 мая (по подписке)

Экранизация манги Ёситоки Оимы рассказывает о школьном хулигане Сёя Исиде, который в начальной школе издевался с друзьями над глухой одноклассницей Сёко Нисимией. Когда Сёя поступил в среднюю школу, все отвернулись от него, узнав о троллинге. Хулиган превратился в изгоя и осознал, насколько ужасно себя вел. Сёя изучил японский язык жестов и захотел помочь Сёко найти свое место в жизни и настоящих друзей. Аниме, снятое Наоко Ямадой («Лиз и синяя птица», «Магазинчик Тамако»), номинировалось на несколько национальных премий и в 2017 году получило награду японских кинокритиков как лучший анимационный фильм года.

«Люс»

25 мая (в магазине)

Драма Джулиуса Оны («Парадокс Кловерфилда»). Если набрать в «Гугле» «примерный ученик», первым высветится имя Люса — так говорит директор школы о чернокожем старшекласснике (Келвин Харрисон). Десять лет назад его усыновила белая супружеская пара (Наоми Уоттс и Тим Рот), и с тех пор Люс — радость в доме, звезда школы и всеобщая гордость. Внезапно одна из учительниц, мисс Уилсон (Октавия Спенсер), начинает бить тревогу: в школьном сочинении Люс написал, что насилие — необходимая очистительная мера, и мисс Уилсон подозревает, что Люс увлечен радикальными движениями и никакой он не пай-мальчик. Между нею и школьником, а также его родителями и всей школой начинается настоящая война в попытке выяснить, кто же все-таки прав. Премьера фильма состоялась год назад на фестивале «Сандэнс», где его назвали самым провокационным в фестивальной программе.

Сериалы по подписке и в магазине

«Бетти», 1-й сезон

2 мая (КиноПоиск + «Амедиатека»)

В основе сериала — один из лучших фильмов о скейтборде, «Скейт-кухня» Кристал Мозелл с тем же актерским составом. В центре событий — снова группа смелых девчонок в суровом мире мужского скейтбординга. Лето, Нью-Йорк, хип-хоп, первая любовь, разбитые сердца и попытки доказать, что ты чего-то стоишь в этом мире — вот что нас ждет.

«Рик и Морти», 4-й сезон (вторая часть)

4 мая (по подписке)

Новые эпизоды самого чумового анимационного сериала возвращаются после перерыва. Будет все, что мы любим: накал абсурда и сюрреализма, фирменный юмор, звездные камео в озвучке и, конечно же, пародия на поп-культуру. Так, названия серий по традиции отсылают к известным фильмам, от «Прометея» (в сериале — «Промортей») до «Звездных войн» («Звездный Морт: Риквращение Джерри»). Специально к премьере КиноПоиск выпустил так называемый змеиный плейлист — песни, вдохновленные змеиным джазом, который слушали обитатели планеты змей в пятой серии четвертого сезона. Ну, и надо ли говорить, что новые эпизоды выйдут у нас эксклюзивно в полюбившейся всем озвучке Сыендука?

Наш обзор сериала читайте здесь.



«Миллиарды», 5-й сезон

4 мая («КиноПоиск + Амедиатека»)

Два волка с Уолл-стрит снова в деле: противостояние принципиального федерального прокурора Чака Родса (Пол Джаматти) с талантливым и амбициозным королем хедж-фондов Бобби Аксельродом (Дэмиен Льюис) выходит на новый уровень. Консультантом сериала, напомним, выступает Эндрю Росс Соркин, один из ведущих американских экономических журналистов, финансовый колумнист New York Times. Пятый сезон выйдет в двух частях — вторую мы дождемся после завершения пандемии коронавируса.

«Я знаю, что это правда», 1-й сезон

11 мая («КиноПоиск + Амедиатека»)

Два Марка Руффало в одном: актер играет братьев-близнецов, Доминика и Томаса. Первый переживает смерть первенца и копается в прошлом, вытаскивая семейные скелеты из шкафов. Второй страдает от параноидальной шизофрении и пытается остановить войну в Персидском заливе. Сериал по одноименному роману Уолли Лэмба снял режиссер и сценарист драмы «Место под соснами» Дерек Сиенфрэнс.

«Дрянь», 2-й сезон

17 мая (в магазине)

Фиби Уоллер-Бридж ударно продолжила историю своей Дряни — британской девушки за тридцать с большими семейными и личными проблемами. На этот раз ее героиня влюбляется в священника (Эндрю Скотт); это чувство взаимно, но понятно, что пара не может быть вместе. Настоящее чувство дает наконец-то возможность Дряни понять и принять себя. Еще в первом сезоне Уоллер-Бридж пленила зрителей и фирменным черным юмором, и обсуждением запретных тем, и сломом четвертой стены — обратилась к нам с экрана, сделав соучастниками шоу. Второй сезон дает все то же самое с избытком. Не зря Фиби получила за него два «Золотых глобуса», две «Эмми» и премию Гильдии актеров.

Наш подкаст о сериале слушайте здесь.



«Смешарики», 5-й сезон

18 мая (по подписке)

Крош, Нюша, Копатыч, Бараш, Лосяш и другие обитатели Ромашковой долины возвращаются спустя 10 лет эксклюзивно на КиноПоиск HD. Всего зрителей ждет 52 новые серии, в которых круглые герои с юмором и отсылками к мировой культуре будут давать уроки жизни. Вместе с премьерой «Смешариков» мы запускаем детский профиль с персональными рекомендациями. Не пропустите!

«Кайфтаун», 1-й сезон

18 мая («КиноПоиск + Амедиатека»)

Детектив от продюсера Джерри Брукхаймера («Пираты Карибского моря») расскажет о маленьком городке Провинстаун, знаменитом курорте для ЛГБТ-сообщества, у которого обнаруживается темная сторона. Федеральный агент службы рыболовства Джеки Киньонес (Моника Реймунд из «Обмани меня») ведет беззаботный образ жизни, пока однажды не находит в бухте Кейп-Код труп девушки, погибшей от передозировки. Шаг за шагом выясняется, что веселый курорт — на самом деле центр новой героиновой эпидемии.

«Личная жизнь», 1-й сезон

28 мая («КиноПоиск + Амедиатека»)

Антология о любви от режиссера комедий Пола Фига (здесь он продюсер). Первый сезон посвящен Дерби (Анна Кендрик, «Идеальный голос»). Ее жизнь мы увидим через все когда-либо пережитые отношения, от робкой влюбленности до горьких расставаний. Фиг, снявший «Девичник в Вегасе» и «Копов в юбках», будет искать ответ на вопрос, есть ли романтика в наше циничное время.

«Рами», 2-й сезон

30 мая («КиноПоиск + Амедиатека»)

История комика-мусульманина Рами Хассана продолжается. Он все так же ищет компромисс между верой и условиями современной жизни, и во втором сезоне соблазны большого города будут еще сильнее. Сериал автобиографический; в главной роли — настоящий комик Рами Юссеф, и в новом сезоне к нему присоединится оскароносный Махершала Али («Лунный свет», «Зеленая книга»).

«Программисты», 1-й сезон

Май (по подписке)

Фантастический мини-сериал от режиссера «Аннигиляции» и «Из машины» Алекса Гарленда рассказывает о компьютером инженере Лили Чан (Соноя Мидзуно), сотруднице передовой компании Amaya, руководство которой она винит в исчезновении бойфренда. Начав собственное расследование, Лили натыкается на секретное подразделение «Программисты» и обнаруживает технологический заговор, способный изменить весь мир. Гарленд, собственноручно написавший и снявший весь сезон, в каждой серии экспериментирует и с жанром, и с форматом: тут вам и мелодрама, и шпионский триллер, и философская драма. Сериал стартовал в начале марта, и критики отзываются о нем с восторгом.

«Нормальные люди», 1-й сезон

Май (по подписке)

Экранизация одноименного бестселлера Салли Руни о двух влюбленных из разных социальных групп. Старшеклассник Коннел (Пол Мескал) — звезда школы и футбольной команды, Марианна (Дэйзи Эдгар-Джонс) — тихоня и скромница. Их роман вспыхивает внезапно, прерывается после выпускного и затем возобновляется в колледже. Каждый раз героям нужно преодолевать социальные и культурные различия. Смогут ли он быть вместе вопреки всему?

«Острые козырьки», с 1-го по 4-й сезон

Май (в магазине)

Культовая гангстерская сага о преступном клане Шелби из Бирмингема, который орудовал после окончания Первой мировой войны, стартовала в 2013 году и насчитывает уже семь сезонов. На КиноПоиск HD выходят первые четыре. Можно снова погрузиться в мир братьев Шелби (Пол Андерсон и Киллиан Мёрфи), сколотивших банду «Острые козырьки» (ее участники зашивали лезвия в козырьки кепок) и прибравших к рукам город. Шоураннер Стивен Найт проснулся после этого проекта знаменитым и зарекомендовал себя как певец жестокой брутальности в мрачных тонах. Еще одна отличительная черта сериала — дикая смесь британских акцентов: бирмингемский диалект брумми, лондонский кокни, ливерпульский и ирландский говоры. Даже американский зритель вынужден смотреть «Острые козырьки» с субтитрами. Во втором сезоне к сериалу присоединился Том Харди, который позже сделает с Найтом не менее мрачный и жестокий сериал «Табу», а в четвертом сезоне появляется Эдриан Броуди.

«Черное зеркало», с 3-го по 5-й сезон

Май (в магазине)

Научно-фантастическая антология Чарли Брукера задала стандарты всем сериалам о технологиях и будущем. Первые два сезона вышли в 2011 и 2013 годах на британском телеканале Channel 4 и стали бомбой, но сериал закрыли из-за слишком дорогого производства. Спустя два года права на хит приобрел Netflix и выпустил три сезона, которые теперь доступны и на КиноПоиск HD. Провокативность самого первого эпизода шоу побить пока что не удалось (там премьер-министр занимался сексом со свиньей в прямом эфире по требованию террориста), но зрители отметили серии «Под откос» (героиня Брайс Даллас Ховард пытается собрать побольше лайков, ставших валютой, но терпит сокрушительный крах), «Сан-Джуниперо» (история о том, как после смерти сознание можно загрузить в виртуальную реальность), «USS Каллистер» (герой Джесси Племонса клонирует своих врагов и загружает их в собственный виртуальный «Стартрек» для издевательств) и «Черный музей» (страшная месть героини Летишии Райт владельцу музея — садисту).

Наш подкаст о пятом сезоне слушайте здесь.



«Настрогали», 1-й сезон

Май (по подписке)

Британская комедия о супругах с тремя детьми, которые пытаются быть хорошими родителями, совместить семью, работу, друзей и личную жизнь и не сойти при этом с ума. Все их проблемы вынесены в название каждой серии: «Нет сна», «Нет места», «Нет выхода», «Нет медового месяца». Отца семейства играет Мартин Фриман («Шерлок»), который также выступил продюсером и соавтором сериала об изнанке семейной жизни. «Настрогали» вышел в марте и получил 83% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Наш подкаст о сериале слушайте здесь.

