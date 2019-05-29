С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD

Beat Film Festival — один из крупнейших фестивалей документального кино в России и уж точно самый модный. Здесь всегда показывали новейшие фильмы о поп-музыке, лайфстайле, дизайне, архитектуре и современном искусстве. Новый Beat Fest пройдет в офлайне во второй половине лета, и early-bird-абонементы на него уже можно купить тут. Владельцы абонементов смогут не только попасть на показы любых пяти фильмов фестиваля, но и получат три месяца подписки на КиноПоиск HD и Яндекс.Плюс.

А посмотреть фильмы из прошлых программ Beat Fest вы можете на КиноПоиск HD. До конца мая это бесплатно по промокоду BEATHD.

«Боб Марли»

Снятый в 2012 году, еще до господства Netflix и крупнобюджетных документальных фильмов, «Боб Марли» — редкий и до сих пор впечатляющий образец этого жанра. Режиссер Кевин Макдональд, на тот момент уже обладатель «Оскара», рассказывает историю непродолжительной жизни Боба Марли, ловко орудуя большими мифологемами. Вот история деревенской семьи Марли: жили без электричества, Роберта дразнили за более светлый цвет кожи (ведь он был, по сути, незаконнорожденным сыном заезжего англичанина) и заставляли делать самую трудную работу — например, кормить свиней.

А вот мальчик вырос в великого регги-музыканта и пророка отечества, который мирил политические партии Ямайки, стоявшей на грани гражданской войны, следовал растафарианству и хранил верность Джа (а не женщинам, ведь верность женщине — лишь западная идеологема, как с гордостью говорит его единственная законная жена Рита).

Понятно, что «Боб Марли» — это, по сути, парадный портрет, он был заказан семьей артиста. Но в этих обстоятельствах были свои плюсы: не нужно было отдельно выкупать права на музыку, поэтому тут в изобилии звучат песни Марли — от ранних хитов The Wailers до «No Woman No Cry» и «Jamming».

«Everybody in the Place: Рейв как забастовка»

Лекция об истории британских рейвов, которую современный художник читает студентам-политологам, — это буквальное, но не исчерпывающее описание фильма Джереми Деллера. Деллер — один из самых ярких современных британских художников, который редко, но метко выдает свои политические высказывания в нетривиальной форме, от исторических реконструкций до документальных фильмов. Его предыдущее кино — уморительные «Постеры, сошедшие со стен» про фанатов Depeche Mode — мы показывали на первом Beat Film Festival, а потом оно перекочевало в московскую галерею современного искусства, где смотрелось не менее органично.

В течение всего фильма Деллер показывает архивные видео из британских клубов и комментирует их, но не стоит обманываться простотой формы. Так, Деллер предлагает считать, что ближайший аналог ночного клуба образца 1980-х — это церковь, а фотографии первых британских рейвов — свидетельства зарождения новой религии. В доказательство этого тезиса студенты по очереди читают вслух тексты отцов-основателей детройтского техно Хуана Аткинса и Деррика Мэя. Деллер обильно приправляет свою речь марксистскими терминами, например называет миди-клавиатуру средством производства и проводит сравнительный анализ первых подпольных рейвов и забастовки шахтеров в середине 1980-х. Дальше перформанс: средства музыкального производства передаются самим студентам, а университетская аудитория трансформируется в рейв.

«Заткнись и играй на рояле»

Этот фильм не только восхитительная капсула времени, но и убедительное доказательство того, что нулевые были так давно, что могут считаться далеким прошлым. Место действия — Берлин, главное действующее лицо — Чилли Гонзалес, бескомпромиссный шоумен, виртуозный пианист-самоучка и самопровозглашенный президент берлинского андерграунда. Объявляя о своем самоназначении на официальной пресс-конференции, Гонзалес порвал игрушечный канадский флаг — да, так было можно еще пару десятилетий назад. Политкорректность еще не уничтожила эксцентрику, перформанс как жанр процветает, а выступления клубного артиста с Симфоническим оркестром Венского радио — самый расцвет демократического nobrow-подхода, не делающего разницы между высокой и низкой культурами.

Рассказывать биографию Чилли Гонзалеса по порядку скучно, но фильм этого и не делает. Он кишит домашними записями, от которых захватывает дух: вот лысый Гонзалес сочиняет школьный инди-рок; вот Peaches и Гонзалес танцуют в нижнем белье, сочиняя номер. Имеются и впечатляющие свидетельства современников: директор лейбла Kitty Yo (помните такой?) рассказывает, как изданный ими дебютный альбом Гонзалеса открыл лейблу двери в мировую музыкальную индустрию («Даже не открыл, а вынес с петель!»). Хватает и музыкальных видео, а также записей концертных выступлений — тот случай, когда фильм способен открыть великого музыканта всем, кто о нем никогда не слышал.

«Пи Джей Харви: A Dog Called Money»

Ирландский фотограф Шеймус Мёрфи (вы могли видеть сделанный им портрет Джулианна Ассанжа, получивший World Press Photo и красовавшийся на обложке Time) годами ездил по горячим точкам. Тем более удивительно, что его режиссерским дебютом стал фильм о Пи Джей Харви, хотя правда в том, что это он вдохновил британскую певицу, а не наоборот: его фотографии привели Полли Джин в Косово и Афганистан, их совместные путешествия легли в основу альбома «The Hope Six Demolition Project», а потом из материала этих командировок родился фильм.

Пи Джей Харви выступает здесь своего рода проводником по миру вокруг нас и по своему собственному внутреннему миру, где из видов заброшенных балканских деревень или полуразрушенных кабульских кинотеатров, усыпанных стрелянными гильзами, рождаются песни. Удивительно душеполезное кино, окно в тот мир, где сам зритель, скорее всего, никогда не побывает.

«Баския: Взрыв реальности»

Удивительное дело: фильм, снятый в эпоху, когда Баския уже стал самым дорогим художником XX века, был порожден чрезвычайной бедностью и посвящен тому времени, когда Нью-Йорк был не только увлекательным, но и опасным местом, а самому Жан-Мишелю едва хватало на еду. В американском прокате кино шло с трогательным подзаголовком «Поздние юношеские годы Баския».

Сара Драйвер, режиссер, сценаристка и муза Джима Джармуша, знала тот город и того Баския не понаслышке и по крупицам, начав с одной коробки редких архивов, собрала фильм, полный ностальгии по тому времени, когда вагоны метро были разбомблены граффити, искусство ничего не стоило и появлялось буквально на каждом углу. Здесь нет претензии на «исчерпывающий портрет художника», но есть невероятное ощущение среды, которая его породила и коллаж из баек и анекдотов, благодаря которым все остальное — уже история.

«Соберись перед прыжком»

Документальное «Отрочество», история взросления трех друзей-скейтеров, снятая одним из них; проблемы расы, гендера, насилия и юношеского алкоголизма, «середина 90-х» в конце нулевых, Ржавый пояс (депрессивные районы Среднего Запада, когда-то бывшие центром тяжелой промышленности), индустриальная Америка вместо картинного LA.

«Соберись перед прыжком» — редкий даже по меркам современного инди-кино случай абсолютного и абсолютно неожиданного прорыва. Фильм дебютанта Бинга Лью (пусть и с маститым продюсером за спиной) впервые был показан на «Сандэнсе», после чего пронесся, кажется, по всем существующим фестивалям, чтобы закончить 2018 год в десятке любимых фильмов Барака Обамы и в пятерке номинантов на «Оскар» как лучший док (где предсказуемо уступил «Фри-соло»). Пожалуй, лучшая и чертовски обаятельная иллюстрация того, что скейтбординг — это путь на социальное дно.

«Рейв в Иране»

Несмотря на лобовое название, «Рейв в Иране» не столько репортаж про экзотические вечеринки, сколько захватывающая, тщательно сконструированная докудрама о людях, которые их делают во что бы то ни стало. Слово «драма» не должно вводить никого в заблуждение: показанные в фильме приключения Ануша и Араша абсолютно реальны, но мастерство швейцарского режиссера Сюзанн Майерс состоит как раз в том, что из материала, снятого украдкой на спрятанную чуть ли не в лифчике камеру, складывается объемный, чрезвычайно наглядный и красочный портрет современного Тегерана, где техно действительно может рассматриваться как угроза национальной безопасности. В качестве спойлера можно сказать, что герои фильма до недавних пор выступали на европейских музыкальных фестивалях, а его режиссер успела показать свой новый фильм «Сбежавшая» на двух главных (и успевших состояться) фестивалях этого года — «Сандэнсе» и Берлинале.

«Вудсток: Три дня, изменившие поколение»

Про Вудсток снято уже изрядное количество фильмов. Но если нужно выбрать один, то, конечно, этот. Хотя бы потому, что он рассказывает не о музыке, а о людях, о публике. В пику классическому «Вудстоку» 1970-го в «Вудстоке» 2019-го на первый план выведены не артисты, а посетители: кто-то предвкушал этот фестиваль полгода, увидев рекламу в Rolling Stones, кто-то боролся за гражданские права, а кто-то просто перелез через забор.

Собранный из архивов, без единой современной съемки и говорящей головы, этот фильм рассказывает о том, как одно из самых сомнительных коммерческих предприятий чуть не обернулось трагедией (по сравнению с потенциальными масштабами которой все те бесчинства, что творились на одном из неудавшихся юбилейных фестивалей-реюнионов, это еще цветочки), но в итоге стало актом невероятной человеческой солидарности и любви. Ужасно символично, что московские показы фильма совпали с делом Ивана Голунова, и люди, сидевшие в переполненном первом зале «Октября» на 1500 человек, хлопали не только самому фильму, но и отдельным фразам, звучащим в нем. Для того чтобы проникнуться «Вудстоком», вовсе не обязательно иметь дома полную дискографию The Band и вплетать фенечки в косы. В сущности, это притча о том, как часто организаторы подобных концертов оказываются перед выбором, что строить — нормальную сцену или забор, — и как редко они поступают как те, кто придумал Вудсток. Про циничное большинство, кстати, тоже есть отличный фильм — «Афера на FYRE».