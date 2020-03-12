КиноПоиск
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival

Обсудить0

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет лучшие образцы документального кино в рамках партнерства с кинофестивалем Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 21 июля по 2 августа. Начиная с 27 апреля подписчики КиноПоиск HD смогут оценить лучшие хиты киносмотра, отобранные из программ последних лет, а до конца года каталог пополнится проектами предстоящего фестиваля. Новые пользователи КиноПоиск HD до конца мая могут получить доступ к фильмам по специальному промокоду BEATHD (активировать здесь).

«Документальное кино сегодня конкурирует на стриминговых сервисах с популярными художественными фильмами и сериалами, интерес к нему очень высок, — говорит Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Мы рады, что лучшие российские и зарубежные документальные фильмы из каталога Beat Film Festival теперь станут доступны подписчикам КиноПоиск HD. И с нетерпением ждем пополнения этой коллекции эксклюзивными новинками будущего фестиваля»

В подборку Beat Film Festival на КиноПоиске HD среди прочего войдут:

Чтобы поддержать смотр, Beat Film Festival и КиноПоиск HD запустили раннюю продажу абонементов — КиноПоиск Go BEAT. Их обладатели смогут попасть на показы пяти любых фильмов из программы 2020 года и получат три месяца подписки на КиноПоиск HD и Яндекс.Плюс. Стоимость абонемента — 1000 рублей. Продажи продлятся до конца мая.

Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры документальных хитов престижных международных кинофестивалей, VR-секция, национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов, встречи с режиссерами, дискуссии и тематические вечеринки с участием зарубежных артистов. В 2019 году фестиваль посетило более 30 000 человек.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Документальный фильм Питера Джексона о The Beatles выйдет осенью 2020-го

Документальный фильм Питера Джексона о The Beatles выйдет осенью 2020-го

12 марта3
На КиноПоиск HD стартовал комедийный сериал Александра Молочникова «Беезумие»
КиноПоиск HD

На КиноПоиск HD стартовал комедийный сериал Александра Молочникова «Беезумие»

22 апреля0
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
КиноПоиск HD

Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая

21 апреля9
Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD многосерийный фильм «Ноль»
КиноПоиск HD

Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD многосерийный фильм «Ноль»

18 апреля27

Главное сегодня

КиноПоиск HD

10 лучших моментов сериала «Проект „Анна Николаевна“»

Сегодня9
10 лучших моментов сериала «Проект „Анна Николаевна“»
«Малышарики» научат детей петь песни и помогать по дому в новом сезоне на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Малышарики» научат детей петь песни и помогать по дому в новом сезоне на КиноПоиск HD

Сегодня, 17:354
10 главных шоураннеров десятилетия и их сериалы

10 главных шоураннеров десятилетия и их сериалы

Вчера28
Майкл Мэдсен сделал карантинную версию своего танца из «Бешеных псов»

Майкл Мэдсен сделал карантинную версию своего танца из «Бешеных псов»

Сегодня, 14:262
Фото со съемок «Войны бесконечности»: Доктор Стрэндж в броне Железного человека

Фото со съемок «Войны бесконечности»: Доктор Стрэндж в броне Железного человека

Сегодня, 13:562
КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival

Сегодня, 12:162
Плейлист дня: Снейк Синатра и еще 5 песен в духе змеиного джаза из «Рика и Морти»
Бюро находок

Плейлист дня: Снейк Синатра и еще 5 песен в духе змеиного джаза из «Рика и Морти»

Сегодня, 12:070
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт