КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет лучшие образцы документального кино в рамках партнерства с кинофестивалем Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 21 июля по 2 августа. Начиная с 27 апреля подписчики КиноПоиск HD смогут оценить лучшие хиты киносмотра, отобранные из программ последних лет, а до конца года каталог пополнится проектами предстоящего фестиваля. Новые пользователи КиноПоиск HD до конца мая могут получить доступ к фильмам по специальному промокоду BEATHD (активировать здесь).

«Документальное кино сегодня конкурирует на стриминговых сервисах с популярными художественными фильмами и сериалами, интерес к нему очень высок, — говорит Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Мы рады, что лучшие российские и зарубежные документальные фильмы из каталога Beat Film Festival теперь станут доступны подписчикам КиноПоиск HD. И с нетерпением ждем пополнения этой коллекции эксклюзивными новинками будущего фестиваля»

В подборку Beat Film Festival на КиноПоиске HD среди прочего войдут:

Чтобы поддержать смотр, Beat Film Festival и КиноПоиск HD запустили раннюю продажу абонементов — КиноПоиск Go BEAT. Их обладатели смогут попасть на показы пяти любых фильмов из программы 2020 года и получат три месяца подписки на КиноПоиск HD и Яндекс.Плюс. Стоимость абонемента — 1000 рублей. Продажи продлятся до конца мая.

Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры документальных хитов престижных международных кинофестивалей, VR-секция, национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов, встречи с режиссерами, дискуссии и тематические вечеринки с участием зарубежных артистов. В 2019 году фестиваль посетило более 30 000 человек.

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