Плейлист дня: Снейк Синатра и еще 5 песен в духе змеиного джаза из «Рика и Морти»

К выходу новой части «Рика и Морти» КиноПоиск выпустил плейлист с песнями, вдохновленными змеиным джазом, который слушали обитатели планеты змей в пятой серии четвертого сезона мультсериала. В «Змеиный плейлист» вошло шесть треков в разных жанрах, в том числе пародии на Фрэнка Синатру и группу AC/DC. Послушать его можно на Яндекс.Музыке.

Вторая часть четвертого сезона «Рика и Морти» выйдет на КиноПоиск HD 4 мая. В одном из треков мы спрятали промокод на 60 дней для новых пользователей. Активировать здесь. Только тс-с-с-с!

