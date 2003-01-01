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Подкаст«Черное зеркало»: Почему пятый сезон оказался слабее предыдущих?

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Почему новые эпизоды сериала Чарли Брукера нас особо ничем не удивили? Чем оригинальные британские сезоны отличаются от тех, что сделаны по заказу Netflix? И почему для создателей «Черного зеркала» так важна тема свободы выбора?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сезон культового сериала и любимые серии из старых сезонов. Как водится, со всеми спойлерами!

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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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