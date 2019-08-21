Breeders: Сериал с Мартином Фриманом, в котором все родители видят себя

Как Мартину Фриману пришла идея сериала и почему он в нем предстает в совершенно новом образе? Почему сериалы, фильмы, подкасты, книги и медиа все чаще говорят о том, что воспитание детей состоит не только из счастливых моментов? И какие еще смешные сериалы о родителях и семье стоит посмотреть?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о новом сериале канала FX. А еще обсуждают впечатления от него с Александром Борзенко, одним из ведущих подкаста «Сперва роди».

Кстати, этот выпуск можно слушать, даже если вы не смотрели сериал: там есть всего один спойлер, о котором мы специально предупредим.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски двух наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В следующем выпуске мы обсудим сериал «Меломанка» (High Fidelity), новую экранизацию культового романа Ника Хорнби. Сериал доступен целиком на Кинопоиск HD.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.