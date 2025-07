Сериал по God of War, спин-офф «Рика и Морти» и трейлер продолжения «Миротворца»: 7 самых интересных событий Comic-Con в Сан-Диего

В Сан-Диего прошел очередной популярный конвент Сomic-Con. Крупнейшие голливудские студии пользуются этим событием для новых анонсов, премьер трейлеров и других объявлений. И хотя в этом году конвент состоялся практически без участия Marvel, DC и «Звездных войн», новостей все равно хватило.

Джеймс Ганн представил трейлер второго сезона «Миротворца»

Крис Смит (Джон Сина), Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс) и другие персонажи сериала переберутся из старой кинематографической вселенной DC в новую.

Судя по трейлеру, во втором сезоне Кристофер Смит, он же Миротворец, попытается оставить прежнюю жизнь позади и превратиться из насмешки в настоящего героя, но от прошлого не так-то легко убежать. Тем более когда на тебя объявляет охоту директор правительственной организации «Аргус» Рик Флэгг — старший, не простивший Крису убийства его сына, Рика Флэгга — младшего, во время событий «Отряд самоубийц: Миссия навылет». А еще Смит найдет порталы в параллельные миры, которые могут оказаться привлекательнее его собственного.

Ганн заявил, что события второго сезона «Миротворца» начнутся спустя месяц после финала «Супермена», в первом эпизоде появятся в камео Гай Гарднер и Девушка-ястреб, а в саундтреке будет представлено больше современных коллективов, чем в первом сезоне. Премьера намечена на 21 августа.

Critical Role представила детали своего нового мультсериала The Mighty Nein («Могучая девятка»)

Сюжет нового мультсериала The Mighty Nein основан на ходе второй кампании Critical Role, которая транслировалась в прямом эфире с 2018 по 2021 год. События мультсериала разворачиваются в том же мире, что и «Легенда о Vox Machina», но на другом континенте, Уайлдмаунте, спустя пару десятков лет. В центре сюжета окажется группа изгоев и беглецов (их, кстати, ни разу не девять), которым предстоит работать сообща ради спасения целого мира. Премьера сериала намечена на 19 ноября. Также Amazon заранее продлила «Легенду о Vox Machina» на пятый сезон, который станет для мультсериала последним.

Второй сезон «Поколения „Ви“» поднимет ставки еще выше

Авторы «Поколения „Ви“» показали первый трейлер второго сезона телесериала, действие которого развернется в Америке, страдающей от тиранического правления Хоумлендера. Герои сериала скрепя сердце возвращаются в Университет Годолкина, где появляется новый жестокий декан в исполнении Хеймиша Линклейтера. Премьера второго сезона «Поколения „Ви“» намечена на 17 сентября.

Официальный синопсис сезона гласит: «Пока остальная Америка свыкается с железной хваткой Хоумлендера, таинственный новый декан Университета Годолкина вводит новую учебную программу, которая грозит сделать студентов могущественнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — прославленные герои, а вот Мари, Джордан и Эмма нехотя возвращаются в университет, обремененные месяцами травм и потерь. Но мало кого волнуют занятия и вечеринки, ведь война между суперами и людьми разгорается как за стенами университета, так и внутри кампуса. Друзья узнают о секретной программе, существовавшей еще со времен основания университета, — программе, которая может нести куда более серьезные последствия, чем они полагают. И Мари каким-то образом может оказаться ее частью…»

«Рик и Морти» получат спин-офф про президента Кёртиса

Исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичильяно анонсировали создание отдельного спин-оффа, посвященного президенту Кёртису, второстепенному персонажу, имеющему крайне сложные отношения с Риком Санчесом. В зависимости от ситуации он либо обращается к гениальному ученому за помощью, либо пытается избавиться от него и упрятать за решетку.

«Озвучивать президента Кёртиса всегда было сплошным удовольствием, — заявил актер озвучки Кит Дэвид, — и получить возможность глубже исследовать его мир в новом мультсериале — это мечта, ставшая былью. Не могу дождаться, когда же фанаты узнают, какой хаос может замутить президент, когда Рика не будет рядом, чтобы переключить на себя все внимание».

Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Рэш («Сообщество») озвучат членов президентской администрации, которым придется иметь дело с «межпространственной дипломатией, паранормальными расследованиями и прочими необъяснимыми явлениями». Дата премьеры нового шоу пока не разглашается.

Paramount+ представил первый трейлер «Академии Звездного флота» — нового сериала по вселенной «Звездного пути»

Действие шоу разворачивается в XXXII веке, вскоре после событий финального сезона «Дискавери», когда Академия Звездного флота впервые за сто с лишним лет распахивает двери для нового поколения кадетов. Шоураннеры сериала Алекс Куртцман и Нога Ландау обещают много отсылок к «Дальнему космосу 9» и «Вояджеру», а в списке действующих лиц появятся Джет Рено (Тиг Нотаро) из «Дискавери» и Доктор (Роберт Пикардо) из «Вояджера». Премьера «Академии Звездного флота» намечена на 2026 год.

Кроме того, шоураннеры представили и других персонажей сериала:

Нала Аке (Холли Хантер) — глава Академии и капитан корабля «Афина». Аке — наполовину лантанитка, то есть представительница расы гуманоидов, отличающихся крайне большой продолжительностью жизни.

(Холли Хантер) — глава Академии и капитан корабля «Афина». Аке — наполовину лантанитка, то есть представительница расы гуманоидов, отличающихся крайне большой продолжительностью жизни. Нус Брака (Пол Джаматти) — главный антагонист первого сезона, наполовину клингон, наполовину телларит, злодей, «прошлое которого зловещим образом связано с одним из кадетов».

(Пол Джаматти) — главный антагонист первого сезона, наполовину клингон, наполовину телларит, злодей, «прошлое которого зловещим образом связано с одним из кадетов». Калеб Мир (Сандро Роста) — сирота с проблематичным прошлым и крайне нехарактерный кадет для Академии.

(Сандро Роста) — сирота с проблематичным прошлым и крайне нехарактерный кадет для Академии. Джей-Ден Крааг (Карим Диана) — клингон, мечтающий стать доктором.

(Карим Диана) — клингон, мечтающий стать доктором. Сэм (Керрис Брукс) — первая представительница своей расы, когда-либо ставшая кадетом Академии.

(Керрис Брукс) — первая представительница своей расы, когда-либо ставшая кадетом Академии. Дарем Рейми (Джордж Хоукинс) — подающий надежды капитан с преуспевающей торговой планеты.

(Джордж Хоукинс) — подающий надежды капитан с преуспевающей торговой планеты. Генезис Лит (Белла Шепард) — дочь адмирала, мечтающая сделать собственное имя в Звездном флоте.

Джордж Лукас впервые посетил Comic-Con

Создатель «Звездных войн» собрал рекордную по меркам конвента аудиторию, причем причиной его визита стало не кино, а созданный им Музей нарративного искусства Лукаса, чье открытие намечено на следующий год. Среди экспонатов будут обложки классических комиксов и газетных стрипов, иллюстрации Ральфа МакКуорри, Мёбиуса и Майка Миньолы, картины Нормана Роквэлла и Фриды Кало, работы таких андеграундных художников, как Роберт Крамб, и другие предметы из личной коллекции Лукаса, которую кинематографист начал собирать еще в колледже.

«Я коллекционирую предметы искусства уже более пятидесяти лет и в какой-то момент задумался: а что я собираюсь со всем этим делать? — признался Лукас. — За свою карьеру я успел посотрудничать с сотнями замечательных иллюстраторов, и никто из них не получает должного признания. На мой взгляд, ценность предмета искусства определяет не его стоимость и не личность создавшей его знаменитости, а та эмоциональная связь, которую вызывает в вас эта работа, — продолжил режиссер. — Если у вас образовалась эмоциональная связь, то это искусство. А мнение других людей, как я убеждался довольно часто за свою карьеру, ровным счетом ничего не значит».

Телесериал God of War экранизирует игру 2018 года

Шоураннер адаптации Рональд Д. Мур («Звездный путь: Следующее поколение», «Звездный крейсер „Галактика“», «Чужестранка») рассказал, что сериал станет экранизацией игры 2018 года. Мур признался, что не играл в саму игру, а следил за ее прохождением на YouTube. Его очень увлекла история Кратоса и Атрея, и сериал постарается сохранить атмосферу, тон и ключевые моменты первоисточника.

В настоящий момент идет сценарная работа, поэтому съемки начнутся не раньше следующего года. Мур не стал подтверждать, что Amazon заказала сразу два сезона шоу, но обмолвился, что первый сезон будет состоять из десяти эпизодов. В производстве экранизации принимает активное участие гейм-директор игры Кори Барлог — настоящий кладезь знаний о мире игры и прошлом героев. Кастинг актеров еще не начался, но фанаты в сети уже шутливо спекулируют, как будет выглядеть Кратос в исполнении Педро Паскаля.

Другие новости конвента коротко

