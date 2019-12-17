Как устроен сериал «Рик и Морти»

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ВидеоКак устроен сериал «Рик и Морти»

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Чем «Рик и Морти» похожи на другие анимационные ситкомы, такие как «Симпсоны», «Гриффины» и «Конь БоДжек»? Почему в мультсериале так много насилия и чем оно отличается от сцен жестокости у Тарантино? Как Дэн Хармон обращается с образами массовой культуры? И каким образом сериал, который притворяется психоделическим сай-фаем, разговаривает со зрителями о семейных проблемах, неизбежности смерти и опасности ксенофобии? Все это смотрите в нашем видео.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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