Как устроен сериал «Рик и Морти»

Чем «Рик и Морти» похожи на другие анимационные ситкомы, такие как «Симпсоны», «Гриффины» и «Конь БоДжек»? Почему в мультсериале так много насилия и чем оно отличается от сцен жестокости у Тарантино? Как Дэн Хармон обращается с образами массовой культуры? И каким образом сериал, который притворяется психоделическим сай-фаем, разговаривает со зрителями о семейных проблемах, неизбежности смерти и опасности ксенофобии? Все это смотрите в нашем видео.

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