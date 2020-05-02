Рик и Морти убегают от злобного завтрака в рекламном ролике Wendy’s

Создатели мультсериала «Рик и Морти» продолжают сотрудничество с разными брендами и на этот раз сделали рекламный ролик завтраков Wendy’s. В видео Рик и Морти возвращаются с Турнира смерти и натыкаются в метро на бургеры и фростичино, которые преследуют героев, чтобы те сделали рекламу продуктов Wendy’s. В конечном счете Рику, как обычно, удается спастись, а вот Морти везет гораздо меньше.
До этого «Рик и Морти» также делали рекламные проморолики для фильма «Чужой: Завет», ресторанов Carl’s Jr. и чипсов Pringles.
Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.
- О своих шансах выжить во вселенной «Рика и Морти» можно узнать из теста КиноПоиска.
- Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериала Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го.
- Интервью с Хармоном можно почитать здесь.
Шестой эпизод четвертого сезона «Рика и Морти» выйдет 4 мая на КиноПоиск HD, где вы прямо сейчас можете посмотреть все сезоны мультсериала в озвучке Сыендука.