Рик и Морти убегают от злобного завтрака в рекламном ролике Wendy’s

Создатели мультсериала «Рик и Морти» продолжают сотрудничество с разными брендами и на этот раз сделали рекламный ролик завтраков Wendy’s. В видео Рик и Морти возвращаются с Турнира смерти и натыкаются в метро на бургеры и фростичино, которые преследуют героев, чтобы те сделали рекламу продуктов Wendy’s. В конечном счете Рику, как обычно, удается спастись, а вот Морти везет гораздо меньше.

До этого «Рик и Морти» также делали рекламные проморолики для фильма «Чужой: Завет», ресторанов Carl’s Jr. и чипсов Pringles.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

О своих шансах выжить во вселенной «Рика и Морти» можно узнать из теста КиноПоиска

Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го. Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериалаеще в мае 2019-го.

здесь. Интервью с Хармоном можно почитать