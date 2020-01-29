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Краткий гид по «Чудотворцам» — антологии с Рэдклиффом, Бушеми и очень черным юмором

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Будни небесной канцелярии с Богом-мизантропом, средневековый фарс с ушлыми дерьмогребами, путешествие священника и наемных убийц по Дикому Западу — к выходу нового сезона «Чудотворцев» напоминаем, как устроена эта абсурдная антология

Небеса

Темные времена

Дикий Запад

Что это и кто это придумал

Комедийная антология, в которой каждый сезон разворачивается в новом мире и с новыми героями. Создатели меняют антураж, но оставляют тот же актерский состав: Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.

Саймон Рич

За «Чудотворцами» стоит сценарист и комик Саймон Рич, его собственные сатирические рассказы легли в основу первых двух сезонов. Рич начал карьеру с Saturday Night Live — он писал скетчи и стал одним из самых молодых сценаристов шоу. Также комик придумывал персонажей для мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» и занимался сценарием комедийной драмы «Американский огурчик» с Сетом Рогеном. Но самая известная работа Рича — абсурдистская комедия про отношения «Мужчина ищет женщину». Среди скетчей о кризисе среднего возраста, «Тиндере», неловкости на свиданиях и в постели нашлось место шуткам про Гитлера, ад и тентакли. В «Чудотворцах» Рич продолжил высмеивать социальные проблемы, а к черному юмору добавился необычный сеттинг: небеса, Средневековье или Дикий Запад.

А теперь подробнее.

Небеса

Первый сезон

Ангелы Крейг и Элайза пытаются переубедить Бога-алкоголика устраивать конец света

Сразу после смерти люди попадают в корпорацию «Небеса». Здесь их распределяют по отделам всех мастей, где они становятся ангелами разных чинов. Кто-то занимается невыполнимыми молитвами, а кто-то насылает погоду. Возглавляет корпорацию уставший Бог, который вместо работы предпочитает смотреть телевизор и напиваться до полусмерти.

В один момент Бог понимает, что человечество ему наскучило, и решает устроить конец света. Но его ангелы-сотрудники пытаются помешать замыслу и доказать, что планета и ее жители прекрасны. Правда, для этого придется ответить на одну из невыполнимых молитв. Так затевается спор: если за две недели ангелы не помогут влюбленным сойтись, то Бог уничтожит Землю. Задача усложняется тем, что ангелы могут влиять на Землю ограниченными способами: создать ветерок, наслать дождик или нарастить аппендицит.

Кто есть кто

Крейг Боуг

Дэниэл Рэдклифф

Ангел низшего звена, тихоня и неудачник, сотрудник отдела обработки и исполнения молитв.

Элайза Хантер

Джеральдин Вишванатан

Новичок в отделе, напарница Крейга, раньше работала в департаменте грязи.

Бог

СТИВ БУШЕМИ

Ленивый, уставший и забивший на свои обязанности. Свалил всю работу на личного помощника Санджея.

Санджей Принс

КАРАН СОНи

Помощник Бога. До повышения был коллегой Крейга в отделе обработки и исполнения молитв.

Три лучших момента

1. Бог обижается на комика

Пока ангелы-сотрудники заняты спасением Земли, Бог решает разобраться с американским комиком Биллом Маром, который постоянно шутит про религию. Наказание Бог выбирает соразмерное — взорвать пенис шутника!

2. Фиаско на стадионе

Ангелы подготовили идеальные условия: парочка, которую им надо свести, приходит на спортивный матч и попадает в объектив камеры поцелуев и… снова неудача. До уничтожения Земли остается несколько часов.

3. Бог встречается с родней

Бог решает наконец навестить свою семью. И пока его брат и сестра во время ужина рассказывают про свои миры, где царят мир и покой, наш Бог говорит, что с Землей покончено. И теперь он просит у родителей денег на новый проект — остров-ресторан!

Темные времена

Второй сезон

Жизнь принцев, лордов и крестьян в средневековом мегаполисе

Во втором сезоне действие разворачивается в средневековом Мутьгороде, а сквозная сюжетная линия уступает место комедийным скетчам о буднях жителей средневекового города — наивном местном принце, лорде-карьеристе и семье дерьмогребов.

Рич намеренно переносит на Средневековье проблемы и детали нашего времени. Вместо телевизора в баре — трактирная гадалка, рассказывающая новости. Вместо радио — глашатай на площади. Герои же решают проблемы друидов-мигрантов и конфликты с родственниками-консерваторами, ходят к психологу и даже изобретают инновационные технологии вроде дыры в туалете.

Кто есть кто

Принц Чонсли

Дэниэл Рэдклифф

Его отец, Крагнур Бессердечный, известен как беспощадный тиран, которого не заботят проблемы подданных. Поэтому добрый и искренний Чонсли стал для отца полным разочарованием.

Лорд Векслер

КАРАН СОНи

Придворный в замке Крагнура, быстро поднявшийся по карьерной лестнице, специалист по связям с крестьянской общественностью. Единственный друг принца.

Эдвард Мерфи

СТИВ БУШЕМИ

Пожилой глава семейства дерьмогребов. Уборкой фекалий на улицах занимались еще его дед и дед его деда, а теперь очередь его детей.

Александра

Джеральдин Вишванатан

Дочь Мерфи. Умная, образованная, целеустремленная девушка, интересующаяся наукой. Не хочет заниматься семейным делом, а хочет перемен в стране.

Майкл

джон басс

Сын Мерфи. Глуповатый юноша, вечно влипающий в неприятности. Всегда стоит горой за семью. Решил пойти по стопам отца.

Три лучших момента

1. Крагнур Бессердечный ходит к психологу

Тиран Крагнур хочет исправиться с помощью психотерапии. Король посетил несколько сеансов, после которых стал, по его словам, другим человеком и даже попытался как-то наладить отношения с сыном.

2. Эдвард знакомится с друидкой

Эдди любит пропустить по стаканчику в трактире и посмеяться с друзьями над друидами — нецивилизованными мигрантами из леса. Но стоило ему самому познакомиться с прекрасной друидкой, как он осознал, насколько мерзкими были эти шуточки.

3. Разборки на абсурдном суде

Королевская коза потоптала огород Мерфи, но виноваты в этом они сами. Александре дается пара дней, чтобы придумать, как защитить семью, иначе ее отца казнят за клевету.

Дикий Запад

Третий сезон

Группа авантюристов отправляется на другой конец страны, чтобы начать новую жизнь

1844 год, Дикий Запад. По Орегонской тропе — маршруту длиной в 3200 километров — идет повозка-караван с пассажирами, которые надеются добраться в Орегон и начать там жизнь с нуля. В пути караван ждут неприятности всех мастей: перестрелки, стычки с преступниками, сломанные повозки. Но главная проблема — неопытность преподобного Иезекииля Брауна, который и затеял переезд.

Преподобный Иезекииль Браун

Дэниэл Рэдклифф

Святоша, трусливый, но верящий в свое дело и в справедливость. Боится путешествия, поэтому берет с собой сомнительных знакомых — головорезов, стрелков и странную семейную пару.

Бенни 

СТИВ БУШЕМИ

Преступник по прозвищу Подросток, находится в розыске. Benny the Teen — отсылка к Billy the Kid, Малышу Билли, реальному убийце с Дикого Запада, и, возможно, к тому самому мему.

Пруденс Абердин

Джеральдин Вишванатан

Замужняя эмансипе. У героини Вишванатан третий сезон подряд будут романтические отношения с персонажем Рэдклиффа, но и на этот раз их покажут с новой стороны.

Тодд Абердин

джон басс

Муж Пруденс, заядлый охотник и стрелок.

Стрелок

Каран Сони

Тоже стрелок, но уже с большой буквы, пафосный тип с двумя револьверами.

Смотрите все сезоны «Чудотворцев» на КиноПоиск HD.

Автор: Александр Стрепетилов

Фото: TBS, Paul Archuleta / FilmMagic / Getty Images

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В главных ролях:Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан
Режиссер:Дэн Шимпф, Райан Кейс, Морис Мэрэбл
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