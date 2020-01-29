Краткий гид по «Чудотворцам» — антологии с Рэдклиффом, Бушеми и очень черным юмором

Что это и кто это придумал

Комедийная антология, в которой каждый сезон разворачивается в новом мире и с новыми героями. Создатели меняют антураж, но оставляют тот же актерский состав: Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс.

Саймон Рич

За «Чудотворцами» стоит сценарист и комик Саймон Рич, его собственные сатирические рассказы легли в основу первых двух сезонов. Рич начал карьеру с Saturday Night Live — он писал скетчи и стал одним из самых молодых сценаристов шоу. Также комик придумывал персонажей для мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» и занимался сценарием комедийной драмы «Американский огурчик» с Сетом Рогеном. Но самая известная работа Рича — абсурдистская комедия про отношения «Мужчина ищет женщину». Среди скетчей о кризисе среднего возраста, «Тиндере», неловкости на свиданиях и в постели нашлось место шуткам про Гитлера, ад и тентакли. В «Чудотворцах» Рич продолжил высмеивать социальные проблемы, а к черному юмору добавился необычный сеттинг: небеса, Средневековье или Дикий Запад.

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