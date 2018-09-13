Как работает визуальный юмор

Что делает фильм смешным? В этом видеоэссе мы не будем глубоко исследовать природу юмора или историю комедийного жанра. Мы попробуем показать, как базовые элементы киноязыка — кадр и монтаж — можно использовать для комического эффекта.

Как в кино работает одно из главных условий шутки — обман ожиданий? Как второй план помогает создавать в одном кадре контраст серьезного и смешного? И почему в комедийных диалогах важно синхронизировать ритм диалога и ритм монтажа? Обо всем этом смотрите в нашем видеоэссе о визуальном юморе.

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