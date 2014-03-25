На КиноПоиск HD вышел второй сезон «Постановки», в которой Майкл Шин и Дэвид Теннант играют гипертрофированные версии самих себя. Если в первом сезоне они безуспешно пытались репетировать пьесу по видеосвязи, то в продолжении все стало еще более мета. Теперь парочка старается любыми способами вернуть свои роли в американском ремейке «Постановки», потому что продюсеры захотели, чтобы Шина и Теннанта играли звезды покрупнее, например Хью Грант и Колин Ферт. Рассказываем, чем еще британские актеры занимаются в сериале.

Репетируют пьесу

В первом эпизоде робкий, невротичный и неопытный театральный режиссер Саймон Эванс не хочет мириться с локдауном и просит своенравных звезд — шотландца Дэвида Теннанта и валлийца Майкла Шина — прогнать текст по Zoom. Троица планирует выйти на сцену после окончания карантина с «Шестью персонажами в поисках автора» — метатеатральной абсурдистской пьесой Луиджи Пиранделло, написанной сто лет назад. Но шансы на успех мизерные: Шин и Теннант занимаются чем угодно, кроме читки — ругаются друг с другом, плюют в потолок, переживают за соседку или намеренно теряют распечатки с текстом.

Ссорятся со знаменитыми коллегами

Обманутый Сэмюэл Л. Джексон пошлет Теннанта куда подальше, посоветовав ему «отрастить мозги и яйца», и не вспомнит Майкла Шина, хотя пытал его на протяжении двух часов в «Немыслимом». Национальное сокровище Великобритании Джуди Денч поставит актеров на место, после того как они замучают своей несговорчивостью режиссера: «Раз сказали „да“, то делайте уже свою чертову работу!»

Легендарный монтипайтоновец Майкл Пэйлин прямо заявит Шину с Теннантом, что они несмешные, их импровизации — фуфло, а «Постановку» скоро все забудут. Фиби Уоллер-Бридж расскажет, почему на дух не переносит Теннанта, а Кейт Бланшетт признается, что из-за нее Шин лишился главной роли в «Хоббите».

Во втором сезоне в камео появятся Джим Парсонс и Юэн Макгрегор, Саймон Пегг и Ник Фрост, Джош Гад и Кристоф Вальц. Им Шин с Теннантом специально будут давать вредные советы о том, как надо их играть, чтобы продюсеры разочаровались в «более крупных звездах» и разрешили оригинальному составу изображать себя.

Ругаются и жалуются на карантин

В реальной жизни Шин и Теннант действительно давно дружат, поэтому между ними есть химия, даже преувеличенная, как преувеличены и их персонажи. Актеры создали автокарикатуры и выставляют себя грубыми и сварливыми эгоистами. Они кроют друг друга матом, ругаются из-за очередности имен в титрах (гэг переходит из серии в серию) и бесконечно выясняют, что важнее — «шиновская авторитетность» или «теннантовское очарование».

Сходят с ума

Шин расследует птичий заговор («Я вижу тебя, маленький пернатый говнюк!» — кричит он в окно посередине разговора), уничтожает винный запас и втайне мечтает кого-нибудь обнять. А Теннант, переживая экзистенциальный кризис, превращается из интеллектуала в «скучного зануду, которому вечно не хватает внимания». Разумеется, без национальных фишек споры в шотландско-валлийском дуэте не обходятся: Теннант молит богов о хаггисе (шотландском блюде из бараньих потрохов), а Шин превращает в мем валлийское ругательство «сachu hwch» (произносится как «ка-хи-хух»), означающее, что все пошло наперекосяк.

Размывают границу между реальностью и вымыслом

В реальности никаких «Шести персонажей в поисках автора» актеры ставить никогда не планировали. Сюжет придумал сценарист и режиссер Саймон Эванс, который также изображает в сериале вымышленную версию самого себя. В целом понять, сколько в реалити-ситкоме импровизации, правды и заранее заученного текста, будет сложно. К слову, итальянскую пьесу Пиранделло выбрали неслучайно: ее основные темы — как раз взаимоотношения между реальностью и воображением, искусством и жизнью, авторами и их персонажами. Похожие метасюжеты уже десять лет крайне удачно разыгрывают Стив Куган и Роб Брайдон в тревел-франшизе Майкла Уинтерботтома «Поездка…».

Бесят жен

В сериале играют реальные партнеры актеров — супруга Теннанта, Джорджия (дочь Пятого Доктора Кто вышла замуж за Десятого), и жена Шина, Анна Лундберг. Несмотря на незатейливый сюжет, который, по сути, ограничивается переживаниями актеров, сериал даже пройдет тест Бекдел (над этим тут шутят). Женщины обсуждают не только мужчин-эгоманьяков, на которых накатила ковидная волна неуверенности в себе и апатии, но и свои собственные проблемы, чувства и амбиции.