5 причин посмотреть «Благие знамения» Нила Геймана

На КиноПоиск HD появились «Благие знамения» — один из главных телехитов 2019 года, основанный на комедийном фэнтези Нила Геймана и Терри Пратчетта. Рассказываем, почему нужно посмотреть этот сериал о том, как ангел и демон пытались предотвратить апокалипсис.
Первые три серии доступны на КиноПоиск HD до 18 июня. Финальные три эпизода появятся на сервисе 19 июня, их можно будет посмотреть до 25 июня.
1
Дэвид Теннант — «ангел не столько падший, сколько катившийся по наклонной»
Кому могла достаться роль демона-гедониста, который творит скорее мелкие пакости, чем большие злодейства? «Делайте это стильно», — говорит падший ангел Кроули, и эта фраза — негласный девиз самого Дэвида Теннанта. Казанова, неугомонный Десятый Доктор в кедах марки Converse, угрюмый и ворчливый Алек Харди и мистический Килгрейв — все это самые запоминающиеся образы шотландского актера из пригорода Эдинбурга. Но в «Благих знамениях» его известное «brilliant» сменяется на «sucker», а прямые брюки — на более узкие. Очки должны быть обязательно от Valentino, а походка — словно строчка из песни Леди Гага «Bad Romance»: «Walk, walk, fashion, baby». Любимая группа демона, разумеется, Queen, а с самим Фредди Меркьюри он периодически болтает и все больше ненавидит свою работу. Другими словами, герой словно специально написан для актера с таким чувством ритма и грацией: играя не столько лицом, сколько телом, Теннант превращает Кроули из бунтующего демона в денди.
2
Майкл Шин — «ангел и по совместительству букинист»
Нил Гейман и Терри Пратчетт исчерпывающе отзывались об Азирафаэле: «У большинства из тех, кто видел Азирафаэля в первый раз, складывалось о нем следующее впечатление: во-первых, что он англичанин; во-вторых, что он весьма умен; в-третьих, что он настолько голубой, что любой тропический остров нанял бы его, чтобы подсвечивать небо в разгар туристического сезона». По первому пункту Майкл Шин совершенно не подходит: он родился в Уэльсе, в Порт-Талботе. Но вообще сам ангел — идеальное воплощение высоколобой английской аристократии. Чай исключительно после полудня, молоко в отдельной емкости, а фарфоровую чашечку обязательно надо взять, отставив мизинец. Что до эрудиции, то в послужном списке валлийского актера достаточно героев-интеллектуалов: премьер-министр Великобритании Тони Блэр, сексолог Уильям Мастерс и юрист-наркоман Роланд Блум, основанный на политике Рое Коне. Была в его карьере и гей-роль: Шин сыграл в стивен-фраевской «Золотой молодежи» Майлза, который учил носить меха, танцевать и изысканно пить. Так вот, Азирафаэль — квинтэссенция все этих персонажей. Кстати, после выхода сериала одно издание назвало актера всеобщим «интернет-бойфрендом», настолько он очаровательный в жизни.
3
Нестандартная экранизация
«Представь, как ужасно все сложилось бы, если б мы все делали как надо», — заключает Азирафаэль. Похоже, Нил Гейман как шоураннер следовал тому же завету. С одной стороны, телеверсию «Благих знамений» можно назвать сказочным театром, чем-то напоминающим «Книги Просперо» Питера Гринуэя или «Гамлета» Кеннета Браны, которые эффектно переложили шекспировские тексты на пленку. С другой — Гейман и режиссер Дуглас Маккиннон явно наслаждаются условностями жанра фэнтези и, оставаясь верными духу и букве оригинала, эффектно скрещивают его с другими — поучительной басней, разбитным бадди-муви и построенной на визуальных гэгах комедией. Словом, делают все, чтобы экранизация могла понравиться Терри Пратчетту, соавтору «Знамений» и другу Геймана, который не дожил до ее премьеры несколько лет.
4
Чисто английский юмор
«Благие знамения» — это еще и грандиозная абсурдистская комедия. Среди ее предшественников — классика странного британского юмора: «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер», «Лига джентльменов» и — куда без них? — скетчи арт-группировки «Монти Пайтон». К слову сказать, одно время к проекту присматривался Терри Гиллиам. При этом «Знамения» совершенно не тушуются на фоне современных комедий: оригинальный роман, очевидно, повлиял на трилогию Эдгара Райта «Кровь и мороженое», да и Фиби Уоллер-Бридж, даром что еще не пробовала свои силы в фантастическом жанре, временами включает очень геймановский сюр.
5
Песни Queen как саундтрек жизни
«Говорят, что лучшие мелодии принадлежат дьяволу», — сказано в «Знамениях»; в таком случае у того, кто работает на сатану, должна быть пластинка «Best of Queen». Голос Фредди Меркьюри повсюду следует за Кроули и зрителями, что превращает сериал в своего рода идеальное караоке с «I’m in Love With My Car», «Somebody to Love» и другими хитами народной британской группы. Если «Знамения» чему и учат зрителя, то самому главному: Армагеддон лучше останавливать под баритон Меркьюри, чем под композиции Чайковского.