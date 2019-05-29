5 причин посмотреть «Благие знамения» Нила Геймана

Майкл Шин — «ангел и по совместительству букинист»

Нил Гейман и Терри Пратчетт исчерпывающе отзывались об Азирафаэле: «У большинства из тех, кто видел Азирафаэля в первый раз, складывалось о нем следующее впечатление: во-первых, что он англичанин; во-вторых, что он весьма умен; в-третьих, что он настолько голубой, что любой тропический остров нанял бы его, чтобы подсвечивать небо в разгар туристического сезона». По первому пункту Майкл Шин совершенно не подходит: он родился в Уэльсе, в Порт-Талботе. Но вообще сам ангел — идеальное воплощение высоколобой английской аристократии. Чай исключительно после полудня, молоко в отдельной емкости, а фарфоровую чашечку обязательно надо взять, отставив мизинец. Что до эрудиции, то в послужном списке валлийского актера достаточно героев-интеллектуалов: премьер-министр Великобритании Тони Блэр, сексолог Уильям Мастерс и юрист-наркоман Роланд Блум, основанный на политике Рое Коне. Была в его карьере и гей-роль: Шин сыграл в стивен-фраевской «Золотой молодежи» Майлза, который учил носить меха, танцевать и изысканно пить. Так вот, Азирафаэль — квинтэссенция все этих персонажей. Кстати, после выхода сериала одно издание назвало актера всеобщим «интернет-бойфрендом», настолько он очаровательный в жизни.