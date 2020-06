5 причин посмотреть «Благие знамения» Нила Геймана

Песни Queen как саундтрек жизни

«Говорят, что лучшие мелодии принадлежат дьяволу», — сказано в «Знамениях»; в таком случае у того, кто работает на сатану, должна быть пластинка «Best of Queen». Голос Фредди Меркьюри повсюду следует за Кроули и зрителями, что превращает сериал в своего рода идеальное караоке с «I’m in Love With My Car», «Somebody to Love» и другими хитами народной британской группы. Если «Знамения» чему и учат зрителя, то самому главному: Армагеддон лучше останавливать под баритон Меркьюри, чем под композиции Чайковского.