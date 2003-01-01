Почему мы так ждали сериал по книге Терри Пратчетта и Нила Геймана? Почему знакомые шутки из романа в экранизации совсем не радуют? Какие персонажи получились лучше всего, а какие совсем не удались? И почему в сериале такая странная графика?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор Telegram-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал от Amazon Prime с Майклом Шином, Дэвидом Теннантом, Джоном Хэммом и Фрэнсис МакДорманд. Как водится, со всеми спойлерами!

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