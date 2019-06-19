Христиане потребовали от Netflix закрыть сериал Amazon «Благие знамения»

На христианском сайте ReturnToOrder появилась петиция, призывающая отменить «богохульский сериал „Благие знамения“». Авторы заявления считают, что экранизация романа Терри Пратчетта и Нила Геймана нормализует сатанистов и издевается на божественной мудростью. При этом петиция обращена к стрим-сервису Netflix, тогда как сериал разработал и выпустил Amazon. Она собрала уже 20 000 подписей.

Среди претензий авторов петиции: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; появление сатанистских «монахинь» и изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров.

«В конце концов, это отрицание Добра и Зла: морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы, — говорится в тексте петиции. — Это еще одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против. Пожалуйста, подпишите нашу петицию и скажите Netflix, что мы не будем молчать, пока они разрушают барьер, отделяющий нас от зла».

«Очень нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили „Благие знамения“, — прокомментировал петицию Гейман. — Этим как бы все сказано».

Петиция против «Благих знамений» — еще одна в череде странных заявлений, адресованных студиям и телеканалам. Ранее фанаты потребовали от HBO переснять восьмой сезон «Игры престолов», предложили взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи и попросили Marvel воскресить Тони Старка. О других странных интернет-петициях читайте в материале «Крик в пустоту».

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