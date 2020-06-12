За и против: «Стража» — хороший фэнтези-сериал?

С начала января на BBC (а в России эксклюзивно на КиноПоиск HD) идет сериал «Стража», вдохновленный книгами Терри Пратчетта. Все спорят, каким он получился — худшей экранизацией романов культового писателя или лихим фэнтези с интересными персонажами и продуманным миром.

Главные герои сериала — та самая Стража, аналог местной полиции — обитают в городе Анк-Морпорк, где преступления разрешены законом. Бесполезный в таких условиях отряд состоит из оборотня Ангвы, квир-гнома Шельмы, тролля Детрита и капрала Моркоу, человека. Руководит Стражей сильно пьющий капитан Сэм Ваймс (при помощи леди Сибиллы Овнец — аристократки, решившей своими силами бороться с преступностью). Кучке неудачников предстоит спасти Анк-Морпорк от чистого зла в лице бывшего товарища Ваймса.

Создатели сериала (а это в основном продюсеры «Доктора Кто») заранее объявили, что «Стража» не экранизация цикла Терри Пратчетта, а отдельное произведение, которое лишь опирается на культовое фэнтези. Но фанаты Пратчетта начали ругать сериал еще до премьеры. После выхода сериала критика стала более конкретной. Шоураннеру Саймону Аллену досталось за то, что он потерял связь с первоисточником и просто снял процедурал в фэнтезийном стиле. Зрители, незнакомые со вселенной Плоского мира, приняли сериал лучше. В положительных рецензиях они отмечают актерскую игру, абсурдный юмор, спецэффекты, костюмы и общую атмосферу плавильного котла Анк-Морпорка.

Мнения разделились и в редакции КиноПоиска.

ЗА

Надежда Вайнер, выпускающий редактор

Не воспринимайте «Стражу» как экранизацию

Впервые я прочитала Пратчетта, когда его только начали переводить в России, то есть где-то в начале нулевых. С тех пор я регулярно возвращаюсь к книгам о Плоском мире и не стесняюсь сказать, что подцикл про Стражу (вместе с подциклом про ведьм) — мой самый любимый. Конечно, я ждала сериал и гадала, понравится он мне или нет!

И он понравился, хотя от Пратчетта там остались в общем только имена. Просто «Стражу» BBC не надо воспринимать как экранизацию и ждать, что она будет следовать сюжету книг или воспроизводить их своеобразный и довольно медленный ритм. Она вообще не очень похожа на фэнтези: самое близкое к ней из того, что я могу вспомнить, — это «Хэппи», кислотный экшен с мрачными шуточками про вечно пьяного наемного убийцу. Значит ли это, что сериал не удался? Нет, по крайней мере, если вы, как и я, любите такие штуки. Стоит ли смотреть «Стражу»? Да. (Половину первой серии надо просто перетерпеть, дальше станет намного лучше!)

ПРОТИВ

Ксения Прохоренко, редактор соцсетей

Жаль, что герои сериала носят имена из книг Пратчетта

Есть писатели, которым полностью доверяешь, зная, что они тебя не подведут. Для меня это Терри Пратчетт. В каждой его книге есть все, чего я хочу от фэнтези: яркий мир, юмор, уместная драматичность, живые персонажи и куча отсылок ко всему на свете.

Вот с экранизациями у меня не сложилось. «Санта-Хрякус» и «Опочтарение» — неплохие фильмы, но мне в них не хватало чего-то свежего, они не были такими же смелыми и задорными, как книги. Когда вышли первые промофото «Стражи», у меня загорелись глаза: вот оно! То, чего я хотела, — сериал, который не боится сделать что-то свое. Витинари будет играть женщина? Ну и ладно, ведь для патриция главное — характер, а не пол. Темнокожая Сибилла Овнец, небинарная Шельма и крошка Ангва? Вперед, лишь бы я узнала в них любимых персонажей. Панк-версия Анк-Морпорка, который смахивает на Москворецкий рынок, меня просто заворожила, я очень ждала сериал. Дождалась, но быстро спустилась с небес на землю.

Создатели действительно не побоялись сделать что-то свое. Они не столько вдохновлялись Пратчеттом, сколько взяли имена героев и обрывки сюжета из разных книг про Плоский мир и слепили альтернативную историю. Из-за этого сюжет кажется многим фанатам сумбурным и нестройным, а персонажи, внезапно обросшие трагичными историями и полностью сменившие не только внешность, но и характеры, становятся даже не незнакомцами — самозванцами. Обиднее всего за Сибиллу: из самодостаточной женщины с мощью валькирии и нежным сердцем она превратилась в плоскую героиню, ходячий троп «сильная женщина», которая всячески демонстрирует собственную крутость и скрывает личную драму (аж до третьей серии). Чем авторам не понравилась книжная Сибилла, которая никого не похищала и не убивала, а просто разводила болотных драконов и помогала Ваймсу по доброте душевной? Мы никогда не узнаем.

Я была готова к изменениям, но их оказалось слишком много. Авторы сериала явно решили, что они могут улучшить все: и персонажей, и юмор, и сюжет книг Пратчетта. Может, им стоило сделать что-то свое, а не заманивать зрителей именем знаменитого автора?

ЗА

Алик Кемалов, руководитель соцсетей

Самое то для любителей «Рокового патруля», «Академии „Амбрелла“» или «Пацанов»

В далеком 2002 году, когда я учился в школе, все вокруг меня взахлеб читали Терри Пратчетта. Друзья сидели с книжками до утра и приходили на уроки с красными глазами. К сожалению, мой подростковый протест давал о себе знать, и я игнорировал все произведения автора с мыслью «фу, какая попса». Сейчас кусаю локти: времени на чтение остается все меньше и меньше, а список того, что хотелось бы прочитать, только растет. Поэтому к просмотру «Стражи» я приступил, не имея ни малейшего представления о том, что происходит в книгах. Для меня это чистый лист.

Есть одна вещь, которая меня с ходу зацепила, — это юмор. В некоторых местах он примитивный («гык, гном-переросток»), в каких-то более изощренный (например, глава Гильдии убийц заставляет подчиненных слушать свои песни), но всегда уместный. Герои (кучка неудачников, работающих в местном аналоге полиции — Страже) хоть и карикатурны, но очень обаятельны. Тебе интересно наблюдать за их развитием и хочется узнать все-все про их становление: как у пары гномов появился приемный сын-человек; откуда у леди Сибиллы дракон; почему Смерть так зациклен на самом себе? Каждая серия потихоньку раскрывает секреты и еще больше погружает в Плоский мир. К слову, в какой-то момент начинаешь и вправду думать о пользе легализации преступлений (по сюжету в городе Анк-Морпорк официально разрешены преступления, в том числе убийства и воровство — для этого необходимо состоять в гильдии и иметь разрешение).

Второй сезон «Рокового патруля» и «Академии „Амбрелла“» я отнес в свой личный топ сериалов 2020 года. Вот «Стража» как раз отлично встает к ним в линейку. Тут нет героических пафосных персонажей, зато есть интересный сюжет и продуманный мир. Это легкое, веселое фэнтези, которое помогает расслабиться в конце дня. Разве не для этого нужны сериалы?

ПРОТИВ

Аня Шпильковская, редактор

Ничего не понятно, все кривляются

Сразу признаюсь: я не большая поклонница фэнтези и читала у Пратчетта только «Благие знамения», а о «Страже» знала лишь то, что это сериал очень сложной судьбы, выход которого несколько раз переносили. Тем не менее характеристика «панк-фэнтези» и общий накал дискуссии побудили меня начать его смотреть.

Коллеги советуют перетерпеть первый эпизод, но мне пилот, наоборот, показался наиболее вразумительной частью сериала. Во-первых, в нем шоураннеры еще помнят, что зрителя надо познакомить со вселенной Плоского мира, и делают это довольно аккуратно, через флешбэки капитана Ваймса. Во-вторых, абсурдный юмор уравновешивается экшеном. Дальше фарса становится больше, а драконов, эффектных боев и пробежек меньше. И если фарс и кривляния меня не пугают, то тот факт, что создатели сериала позаимствовали многие вещи из книжной вселенной, перемололи их и не дали должных объяснений, — да (честнее было бы снять самостоятельное произведение). Именно поэтому сериал с каждой серией становится скучнее и скучнее. По каким законам работает магия в Плоском мире? Какая предыстория у волшебницы-самоучки, которая помогает Карцеру, решившему уничтожить мир? Почему гоблины носят какие-то халабуды на головах? Откуда у леди Сибиллы дракон? Почему, в конце концов, они все видят Смерть? Видимо, чтобы найти ответы на эти вопросы, лучше прочитать цикл Пратчетта.