Добро на лопате: Как «Чудотворцы» в новом сезоне вляпались в Средневековье

Новая история

Первый сезон сериала со Стивом Бушеми в роли Бога-мизантропа и Дэниэлом Рэдклиффом в роли хлопотливого ангела был основан на романе шоураннера «Чудотворцев» Саймона Рича «Ради бога» и целиком исчерпал его сюжет. За основу второго сезона Рич взял собственный рассказ «Революция». Это совершенно автономная история, так что смотреть новый сезон можно без оглядки на предыдущий, с чистого листа. В таком случае неплохо было бы сменить и старую вывеску, потому что ни о каких чудесах речи больше не будет. Но создатели решили иначе: «Если вы придумаете название получше, я выдам вам продюсерский кредит и приглашу на ужин, — заявил Рич. — А пока мы оставили старое, потому что так проще всего дать понять зрителю, что в новой истории задействованы те же актеры. Можно было бы назвать второй сезон вместо „Чудотворцев“ как-нибудь вроде „Шоу Стива, Дэна, Карана и Лолли“, но получается слишком длинно!»

Итак, в новом сезоне действие происходит в Темные века, и героиня Джеральдин Висванатхан по имени Александра Дерьмогреб в каком-то смысле снова оказывается в департаменте грязи, как в начале первого сезона. Ее отец Эдвард Дерьмогреб (Бушеми) — потомственный собиратель фекалий, и Александра никак не может привыкнуть к мысли, что ей придется унаследовать фамильный бизнес и ежедневно «грести срань», причем буквально, лопатой. Похожие проблемы с самоопределением испытывает и персонаж Дэниэла Рэдклиффа, принц Чонсли, сын короля Крагнура Бессердечного: поскольку он происходит из древнего рода кровожадных тиранов, то на пацана давят, чтобы «продолжал традицию». Задолго до Рича эту шутку уже придумал драматург Евгений Шварц в пьесе «Обыкновенное чудо», где фигурировал нежнейшей души король с дурной наследственностью — поколения его предков были душегубами. Но Чонсли до поры удается отвертеться от роли деспота; он целыми днями шляется по дворцу и бьет баклуши, прикидываясь идиотом, которым отчасти и является.

А вот Александра, напротив, девица необычайно смышленая. Она мечтает о дальних путешествиях «мимо дерева, а может быть, даже вниз с края земли», а чтобы отвертеться от постылой семейной традиции и выбрать другую карьеру, рвется получить новую, благородную специальность в Альма-матери (так называется местный университет). Особенно напрягаться для этого не приходится. Альма-матерь владеет совсем немногими сокровенными знаниями о мире: Земля плоская, дьявол среди нас, а Солнце взбеленилось — вот и все, что известно ученым на настоящий момент. Эту премудрость можно затвердить за три минуты, оплатить обучение — и диплом твой. Только куда с таким дипломом идти? Так что, слегка помыкавшись, Александра все-таки берет в руки лопату.

В судьбе принца Чонсли тоже происходят некоторые подвижки: король посылает его на переговоры с враждебным племенем валдрогов, которые носят рогатые шлемы, пьют горькую и живут в диких лесах. За исход переговоров Крагнур особо не беспокоится, поскольку сопровождает принца умнейший лорд Векслер (Каран Сони), сделавший при дворе стремительную карьеру от поставщика фруктов до первого министра.

Функцию греческого хора, который комментирует действия персонажей и непрерывно троллит Александру, исполняют приглашенные комики из шоу SNL («Субботним вечером в прямом эфире») Тони Кавалеро, Джессика Лоу и Джек Мосдэйл. Эта неразлучная троица постоянно путается под ногами у девчонки, чтобы побольнее ее уязвить, а зовут их Тэд, плотников сын, Мэри, пекарская дочка и Уэсли Извращенец — как следует из имен и прозвищ, с семейным бизнесом у них все в порядке. Правда, появляются они, к сожалению, не в каждом эпизоде.

На что это похоже

«Черная гадюка»

Второй сезон «Чудотворцев» отличается от первого еще и тем, что в нем нет сквозного сюжета. А если судить по первым четырем эпизодам, то отсутствует и романтическая линия. Саймон Рич делает ставку на разрозненные сюжеты и гэги — те и другие, как всегда у него, довольно занятно придуманы. Чего стоят, например, участие семейства Дерьмогребов в профессиональном фестивале «Говнокон» или история про изобретение нужника (население перестает испражняться на пол, что грозит семейному бизнесу Эда и Александры полным разорением). Генеалогия «Темных времен» восходит к легендарному британскому скетчкому 1980-х «Черная гадюка», где Роуэн Эткинсон с неизменной идиотской гримасой путешествовал сквозь исторические эпохи, которые по определению были дурнее нашей. Тот же прием использует и Рич: хоть Темные века вовсе не были безоглядно дремучими, как утверждали лучезарные итальянские гуманисты Возрождения, попросту оклеветавшие предшественников, нам куда приятнее думать, что были, ведь тогда и мы можем гордиться своим прогрессом. Но человеческая натура осталась неизменной, равно как и многие обветшалые общественные институты, традиции и социальные установки, разваливающиеся прямо на глазах — все эти бизнесы, переходящие по наследству, и Альма-матери, торгующие бесполезными дипломами.

Кому это понравится

Родившийся в 1984-м вундеркинд и золотой мальчик Саймон Рич свое перо отточил еще во время учебы в журнале «Гарвардский пасквилянт» и впоследствии стал самым молодым штатным автором в истории шоу SNL . В 2013-м журнал Forbes назвал Рича в числе самых перспективных персон шоу-бизнеса моложе тридцати наряду с Линой Данэм, дебютировавшей тогда с сериалом «Девочки», и входившей в моду Гретой Гервиг. Но если Данэм и Гервиг довольно быстро приобрели репутацию голоса своего поколения, то Рич завис где-то между иксерами и миллениалами. Его лучший ситком «Мужчина ищет женщину» (2015—2018) по полной программе отрабатывал излюбленную поколением Икс тему не желающего взрослеть кидалта и восьмидесятническую традицию туалетных шуток; даже в главной роли там красовался Джей Барушель из когорты комиков-иксеров выучки Джадда Апатоу. Тогдашние шутки Рича, согласно все той же апатовской традиции, были куда более дерзкими и непристойными.

Но теперь Рич, кажется, проникся ценностями осторожных миллениалов, которые превыше всего чтут собственную зону комфорта и не заступают за пределы политкорректности. Действительно, в нынешние времена, когда даже «Джентльменов» Гая Ричи обвиняют в расизме, сложно, представить себе, что кто-то решится снять ситком вроде легендарной «Маленькой Британии» с шутками над толстяками, инвалидами и социальными лишенцами (тем более странно выглядит недавно прошедший слух о перезагрузке этого шоу). И «Чудотворцам» безо всякой опаски можно было бы присвоить зрительский рейтинг 0+ — это шоу, которое можно показывать даже детям, потому что, несмотря на многочисленные шутки про фекалии, это очень чистенький, умильный и комфортный юмор (и в кадре нет ни капельки дерьма!). Рич делает действительно уморительное шоу, которое высмеивает всех и вся — от устройства мироздания до офисной рутины, но никого не хочет оскорбить. В нем нет цинизма, зато поселился немного дедовский дидактизм: во втором сезоне любая идиотская ситуация разрешается назидательным финалом с указанием, каким образом герою надлежит поступить правильно (вообще-то после появления «Сайнфелда» такая формула ситкома считалась устаревшей). Так что аморальным ценителям скабрезностей точно не сюда. Публика нынче нуждается в совсем других идеях, и «Чудотворцы» — в этом смысле самый актуальный продукт, терапевтический, милый и уютный.

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