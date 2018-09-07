Почему Джейк Джилленхол — самый смелый актер своего поколения

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ВидеоПочему Джейк Джилленхол — самый смелый актер своего поколения

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Донни Дарко и Мистерио, трогательный ковбой в «Горбатой горе» и одержимый журналист в «Стрингере» — в этом видео рассказываем о карьере Джейка Джилленхола, самого смелого и разнопланового актера своего поколения.

Почему в детстве родители не разрешали ему играть главные роли? На какие физические трансформации актер готов ради создания достоверного образа? Почему он предпочитает сниматься в независимых драмах и избегает крупных блокбастеров? И, наконец, как правильно произносится его имя?

Фильмы с Джейком Джилленхолом, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD, мы собрали в специальной подборке

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