Почему Джейк Джилленхол — самый смелый актер своего поколения

Донни Дарко и Мистерио, трогательный ковбой в «Горбатой горе» и одержимый журналист в «Стрингере» — в этом видео рассказываем о карьере Джейка Джилленхола, самого смелого и разнопланового актера своего поколения.

Почему в детстве родители не разрешали ему играть главные роли? На какие физические трансформации актер готов ради создания достоверного образа? Почему он предпочитает сниматься в независимых драмах и избегает крупных блокбастеров? И, наконец, как правильно произносится его имя?

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