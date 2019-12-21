Джоди Уиттакер: «Я могу быть Доктором, и вы можете быть Доктором!»

Когда в июле 2017 года BBC объявил, что нового Доктора Кто сыграет актриса Джоди Уиттакер, больше всего известная по роли в сериале «Убийство на пляже» (его делал нынешний шоураннер «Доктора Кто» Крис Чибнелл), эта новость вызвала волну споров в фанатской среде (хотя в основном реакция была положительной): впервые за более чем полувековую историю сериала на роль Доктора назначена женщина. Перед первым сезоном с Уиттакер фан-база была в невероятном возбуждении. Пилотную серию «Женщина, котора упала на Землю» посмотрело в день показа почти 11 миллионов человек. Таких высоких рейтингов у шоу не было уже несколько лет. При этом новый сезон практически сразу вызвал бурную реакцию в соцсетях. Некоторые фанаты обвиняли сериал в чрезмерном уклоне в сторону злободневной повестки. Хотя социальная критика всегда была важной фишкой сериала, многим не нравилось, что она стала слишком лобовой. К концу сезона рейтинги сериала упали; долгое время в интернете даже обсуждались слухи о возможном уходе Джоди Уиттакер из шоу. Но этого не случилось, и в новом сезоне сериала Доктор по-прежнему женщина. В России двенадцатый сезон «Доктора Кто» выходит 2 января и только на КиноПоиск HD.

— Ходит много слухов о том, что в следующем сезоне мы увидим не только классических врагов Доктора — далеков и киберлюдей, — но еще и неожиданных гостей, например Стивена Фрая. Это правда?

— Далеки вообще-то вернулись еще в предыдущем сезоне, в специальном новогоднем эпизоде. Но возвращение киберлюдей и джудунов и правда произойдет. И да, в новом сезоне зрители увидят Стивена Фрая!

— В одном из ваших предыдущих интервью вы упоминали, что не особо смотрели «Доктора Кто» в детстве. В какой момент Доктор стал важным для вас и почему?

— Ребенком я, безусловно, знала о «Докторе Кто». Но обращать внимание на шоу начала, когда Доктором стал Дэвид Теннант. Я тогда училась в театральном, и многие мои друзья и знакомые снимались в сериале. Когда я получила роль Доктора, я, конечно, посмотрела то, что мне было необходимо, но я пока не видела весь сериал. Для меня это важно, это интуитивное решение: мне легче, когда я чувствую, что играю именно моего Доктора. Это мое путешествие в этой роли.

Первая серия «Доктора Кто» вышла в ноябре 1963 года (премьеру пришлось переносить из-за убийства Джона Кеннеди). Постоянные перемены — неотъемлемая часть философии сериала. Так повелось еще с первого перерождения Доктора в 1966 году, когда Уильям Хартнелл, традиционно исполнявший эту роль, не смог продолжить работу из-за проблем со здоровьем. С тех пор Доктора сыграли 13 актеров (Уиттакер — тринадцатая). Споры о том, какой Доктор был лучшим, ведутся постоянно.

— Что было самым сложным во время съемок?

— Честно говоря, погода. У нас было много уличных сцен, постоянно приходилось справляться с холодом и дождем. И еще одна сложная вещь — сниматься девять с половиной месяцев. Мы начали съемки в январе, а закончили в районе Хеллоуина. Все время старались сохранять силы и энергию, чтобы продолжать работать. И было сложно запоминать реплики — в нашем сериале много диалогов. Именно это реально давит на меня во время работы.

На съемках сериала

— А что было самым классным?

— Ну, собственно, те истории, что мы рассказываем! Мне, например, очень дорога образовательная часть «Доктора Кто». Можно смотреть телевидение с целью побега от реальности, а можно — с целью обучения чему-то важному. А у нас есть не просто иные миры и путешествия во времени, не просто герой-инопланетянин, но инопланетянин, который рассказывает об интересных исторических событиях.

И еще одна вещь для меня особенна важна — это инклюзивность. Никто не исключен из этого шоу. Я могу быть Доктором, вы можете быть Доктором, любой может быть Доктором!

— Ваш первый сезон в сериале был встречен весьма разнообразной критикой. Считаете ли вы ее оправданной?

— Думаю, что не следует опираться в своих решениях на критику в соцсетях. Ты никогда не сможешь порадовать и увлечь всех. Если вы попытаетесь удовлетворить всех, то вы испортите важные темы и элементы сериала, разрушите суть «Доктора Кто». Нужно быть достоверной и не изменять себе. Поддерживать свою индивидуальность, а не создавать универсальный бренд и образец для подражания. Не стремиться к тому, чтобы понравиться всем зрителям, потому что у каждого есть свои мысли, мечты и идеи. Существует множество других хороших шоу и сериалов, и если кому-то не по душе «Доктор Кто», то, уверена, они найдут чем утешиться.