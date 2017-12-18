Дэйзи Ридли: «Я очень жду роль злодейки!»

Говорят, что последняя трилогия «Звездных войн» копирует первую, лукасовскую. Что ж, кое в чем точно копирует: Джей Джей Абрамс, снимавший «Пробуждение силы» тоже, как Лукас в 1977-м, решил раздать главные роли малоизвестным актерам. Так девочка, снимавшаяся в не слишком значительных британских сериалах, взяла в руки джедайский меч и стала Рей. Пока Дэйзи Ридли не особо стремилась покинуть далекую-далекую галактику, но теперь после окончания трилогии она готова пробовать свою Силу в фильмах за ее пределами. Однако играть планирует все еще на Светлой стороне.

— Дэйзи, продолжите фразу одним словом: «Из всех „Звездных войн“ этот фильм будет самым…»

— ...эмоциональным!

— Герои «Звездных войн» все больше зависят от собственной воли, а не от происхождения. Не в этом ли главный месседж новой трилогии?

— Да, я тоже всегда так думала. Даже когда моя команда (Дэйзи имеет в виду своего агента и друзей. — Прим. ред.) после премьеры «Пробуждения силы» все время спрашивала: «Так, ну что там с родителями? Признавайся». И меня поражало, почему всех так это заботит. Для фанатов оригинальной трилогии родословная героев многое значит. Но я смотрела старую трилогию немного под другим углом и долго не могла понять остальных.

В нашей же трилогии меня больше всего поражает Финн. Его семья — это Первый Орден, но он отказывается от собратьев, потому что осознает, что они творят страшные вещи. И находит новую семью. Встречает По, встречает меня. А Рэй — одиночка, у нее есть только дроид. Но она тоже находит в себе силы открыться людям. Я надеюсь, что люди вынесут из фильма именно это. Вопрос про родителей важен, но мне кажется, что Джей Джей Абрамсу удалось рассказать еще и мощную историю о том, как одинокие люди находят своих. Свое племя.

— А вы когда-нибудь думали о джедаизме как о новой религии? Мы с Оскаром Айзеком недавно обсуждали шотландских полицейских, объявивших, что Сила — это их вера.

— О боже. (Смеется.) Я читала об этом и думала: «Как удивительно!» Но вот есть еще партия (пастафарианцев — Прим. ред.), которая выдвигается в парламент и как-то связывает свои убеждения со спагетти на голове, и это уже настоящее безумие. Но я уверена, что уроки джедаев вполне пригодны, для того чтобы сверяться с ними в реальной жизни. Потому что все, что делает джедая хорошим джедаем, делает и человека хорошим человеком. Не поддавайтесь ненависти. Ищите правильный путь. Тренируйте дух. Если это основа этой религии, то считайте, что я в деле!

— Как на вас это повлияло?

— Я провела со «Звездными войнами» целых пять лет жизни. В этом году я приняла два очень важных карьерных решения, которые бы ни за что не приняла раньше.

— Назовете их?

— Нет, но могу сказать, что было что-то, что я хотела сделать, однако в этом был элемент несправедливости. И у меня впервые в жизни появилась возможность выбора. Можно было согласиться быть частью того, что мне кажется нечестным. А можно было взять и сказать: «Нет, так не пойдет, я не хочу участвовать в том, что несправедливо». И я выбрала второй вариант. И мне было страшно. И думаю, что если бы я не снялась в «Звездных войнах» и если бы не чувствовала поддержку такого количества людей и уверенность в своих решениях, то мне бы не хватило духу поступить правильно. А теперь представьте, сколько на свете остается людей, которые не могут позволить себе такой выбор. Например, потому что им нужна работа и они должны делать то, что им говорят. Так что да, «Звездные войны» помогли мне стать увереннее, чем раньше.

— Недавно я посмотрел вашу «Офелию», и самое удивительное в этой интерпретации классической героини — то, что она движется к своим целям очень тихо, сосредоточенно, но независимо. Вы похожи на нее? Или вам нужен кто-то, с кем нужно посоветоваться и поделиться планами?

— Я точно не тот человек, у которого люди любят просить совета. Потому что я очень честная и прямолинейная. Но сама я люблю проговаривать вещи с близкими. С другой стороны, я действительно непоколебима в своих решениях. Так что сначала я их принимаю, а потом уже объясняю людям, почему я их приняла. (Смеется.) И что-то советовать мне после этого уже поздно. Кстати, спасибо, что посмотрели «Офелию», я ценю это! Мне нравится думать, что мы с ней в чем-то похожи. Я очень долго формулирую внутри себя свои мысли, прежде чем перейти к действиям. Но потом действую быстро!

«Офелия»

— Еще Офелия в этой версии «Гамлета» — единственный герой с четким моральным компасом, и это, если я правильно угадал, именно то состояние, к которому стремится Рей в девятом эпизоде «Звездных войн». А злодейку, антигероиню вы бы хотели сыграть? Может быть, реального исторического персонажа?

— Конечно! Я очень жду роль злодейки! Не уверена, что это будет кто-то из реальной истории, потому что меня тогда не будет отпускать мысль, что из-за этой личности пострадали настоящие люди. Но злодейку из литературы — с радостью. На ум, разумеется, приходят мысли про диснеевских ведьм, потому что в них есть что-то забавное и человечное. Но, знаете, я тут столкнулась с любопытной трактовкой нашей «Офелии». Кто-то прислал мне рецензию, а в ней говорится, что Гертруда в этом фильме куда интереснее, потому что она злодейка и в ее руках сосредоточена вся власть. И я такая: «Слушайте, но это же неправильно!» Необязательно быть опасным, чтобы быть забавным. Поступать правильно — это не скучно! Можно иметь твердые моральные убеждения и при этом быть крутым и классным — когда же все это поймут?

— Расскажите про режиссеров, с которыми вы работали — Райана Джонсона, Джей Джей Абрамса, Клэр Маккарти, Кеннета Брану. Кто из них самый сомневающийся, кто самый уверенный, а кто — самый забавный?

— О боже, на это невозможно ответить! Они все уверены в себе. Больше всего историй у меня, конечно, про Джей Джей, потому что мы работали вместе дважды и можем называть друг друга приятелями. Не уверена, что Кен бы меня когда-нибудь так назвал, он очень, очень профессиональный. «Убийство в Восточном экспрессе» было удивительным опытом. Но, знаете, это коварный вопрос. Наверное, самый забавный из всех — Абрамс, но я выбираю его только потому, что у меня не было возможности получше узнать остальных.

— Молодые актеры, открытые зрителю крупными франшизами, после их завершения вынуждены очень тщательно выбирать следующие роли. Дэниэл Редклифф и Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон… У вас есть какая-то стратегия в карьере, и если да, то как бы вы ее описали?

— Как ни странно, я пока не пыталась придать своему будущему четкий вид. Хотя недавно я прочитала очень толстую книгу об актерской игре и поняла, что меня ждет превращение. И моя прекрасная агент сказала мне: да, приготовься, нам придется отчалить от этой пристани, проститься с этой героиней. Рей — положительный персонаж. И мне кажется, что если я сейчас обращусь к фанатам «Звездных войн» со словами «Я тут сыграла одну ужасную особу в одном маленьком фильме, посмотрите?», то это не сработает. Но если я не буду сразу же бросаться в крайности, то, возможно, я понравлюсь этим же зрителям в чем-то другом. Посмотрим. В любом случае, прямо сейчас я не собираюсь играть злобных гангстерш. (Смеется.)