Повесть о настоящем самолете: как боевой Ил-2 снимался в фильме «Летчик»

В прокате — военная драма Рената Давлетьярова «Летчик». Она рассказывает историю летчика Николая Комлева (Петр Федоров), сбитого во время одного из боевых вылетов. Раненый Комлев почти месяц пробирался к своим через леса и сугробы Новгородской области, заработал обморожение ног и, как следствие, гангрену. Ноги летчику пришлось ампутировать, но Комлев вернулся в воздух на протезах. В основе картины не только история Алексея Маресьева — кинематографисты решили сделать главного героя собирательным образом девяти советских асов, летавших в годы Второй мировой войны без ног.
Петр Федоров сыграл в этой картине героя вымышленного, но, помимо него, в фильме снимался и настоящий ветеран Великой Отечественной войны. И это не человек, а самолет, «летающий танк», прозванный фашистами «черной смертью» за неубиваемость и боевые качества, — отреставрированный боевой Ил-2.
О том, как снимали кадры с самолетом, нам рассказала съемочная группа, заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук, который вел эту машину в кадре, и организатор съемок с воздуха Владимир Пономаренко, глава компании Cinematechnologies, специализирующейся на авиасъемке.
Как самолет появился в фильме
Когда режиссер Ренат Давлетьяров начал погружаться в тему, он понял, что его герой должен летать именно на самолете Ил-2. Эта боевая машина внесла большой вклад в Победу и стала легендарной, как «Катюша» или танк Т-34.
Ил-2 — бронированный одномоторный истребитель, серийный выпуск которого начался в апреле 1941 года. За время производства штурмовик прошел через несколько модификаций, его выпускали в одноместном и двухместном вариантах.
Боевая машина успешно бомбила пехотные колонны, технику, мосты и переправы противника. С 1943 года, с появлением новых противотанковых авиабомб, она стала отличным оружием против тяжелых немецких танков. Всего советская промышленность выпустила более 36 тысяч единиц этой техники.
Сегодня таких рабочих самолетов всего два — наш герой и экспонат Смитсоновского музея в Вашингтоне.
«При создании такой картины можно идти двумя путями. Первый, например, „Перл-Харбор“, где много компьютерной графики, не совсем естественные движения самолетов во время трюков и так далее. Я совсем не сторонник такого кино, я это просто не люблю, и, конечно, в Голливуде картины с таким количеством графики делаются совершенно с другим бюджетом, — говорит Давлетьяров. — Когда я начал исследовать судьбы героев войны, то понял, что в каждой из них отдельным аспектом (вокруг которого, кстати, тоже возникла своя мифология) были машины: „Катюша“, танк Т-34, штурмовик Ил-2. Так мы определились, что наш летчик будет пилотировать Ил-2».
Так что на экране настоящий боевой истребитель. Во время Великой Отечественной войны на нем летал военный летчик Валентин Михайлович Скопинцев. 25 ноября 1943 года самолет был подбит и не дотянул до аэропорта. Чтобы спасти раненого стрелка Владимира Гуменного, Скопинцев посадил свой штурмовик на лед озера Кривое, после чего самолет затонул. Перед смертью летчик оставил сыну карту с отметкой, где он в тот день оставил свою боевую машину.
Самолет пролежал на дне озера 68 лет. В 2011 году сын Скопинцева поднял его из воды. Специалисты его восстановили и поставили на крыло, оставив 70% родных деталей; эта работа заняла более шести лет. Оценкой летной годности и испытаниями занимался Сибирский научно-исследовательский институт авиации С. А. Чаплыгина под руководством Владимира Барсука. В 2017 году эта удивительная машина взлетела снова. Сейчас самолет принадлежит фонду «Крылатая память Победы».
Продюсеры картины знали о восстановленном самолете и взяли его в свой фильм. Поскольку у самих кинематографистов нет опыта подобных съемок, потребовалась серьезная подготовительная работа, для того чтобы сочинить либретто воздушных боев, привлечь различных специалистов. Одним из них и стал организатор съемок с воздуха Владимир Пономаренко.
Съемочный процесс
Сегодня реальные самолеты в кино практически не снимают. Общие планы полетов чаще всего делаются с помощью компьютерной графики. И она в ленте, конечно, есть — например, все повреждения нарисованные. Но основная часть — это все-таки реальные полеты.
Такие съемки — задача непростая: групповой полет требует от летчиков особой слаженности. Перед тем как сесть за штурвал, пилоты согласовывают свои действия на земле: разложив палочки и веточки на полу, они отмеряют и уточняют, что и когда нужно сделать во время полета, с какой скоростью лететь и где маневрировать. Иногда даже репетируют, проходя весь маршрут пешком (в масштабе комнаты, конечно же).
«Это называется „пеше по-самолетному“, — поясняет Владимир Пономаренко. — Так делают военные летчики, а в мирной жизни — спортсмены и летчики пилотажных групп. Пилотажных групп у нас в стране мало, а частных всего одна — „Первый полет“. Ее ведущий Дмитрий Самохвалов, чемпион мира по высшему пилотажу, сделал такую репетицию для пилотов съемочной группы, так что, можно сказать, эту технологию использовали специально для фильма. Палочки — основные линейные ориентиры, полоса леса, взлетная полоса. Для съемки нужного фона и пилот самолета, и пилот вертолета должны их видеть под разными углами. В этом заключалась эксклюзивность технологии: мы же не просто снимали полет, мы снимали полет с фонами».
«Оператор мыслит картинками, планами и ракурсами, у него одна терминология, а у пилота — другая, он мыслит кренами, тангажем и скоростью, — продолжает Пономаренко. — Поэтому в съемочной команде был специальный координатор, работавший переводчиком с одного профессионального языка на другой. Управлять двумя машинами нужно было в реальном времени и очень точно. Ведь самолет не автомобиль, его нельзя просто притормозить и развернуть. Нужно было ждать, пока он сделает круг над местностью: для нового дубля летчику нужно вернуться в ту же точку, чтобы совпал фон». Задача усложнялась тем, что съемка велась не с другого самолета, а с вертолета. Возможности двух машин сильно различаются: максимальная скорость вертолета — 200–210 км/ч, а у самолета это минимальная скорость, ниже которой он просто падает.
Кроме того, съемки летных сцен проходили в Калужской области, в местах боевых действий и практически в экстремальных погодных условиях: отрицательные температуры достигали 28–30 градусов Цельсия, была высокая влажность, обледеневшая полоса, низкая облачность и сильный боковой ветер. Все это не всегда позволяло совершить полет. Антикварный самолет летал на высоте 5–7 метров над руслом реки, пугая рыбаков и местных жителей. Такая высота полета была нужна для того, чтобы показать скорость боевой машины: чем ниже летит самолет, тем быстрее под ним движется земля. И даже при относительно небольшой скорости полет кажется стремительным.
Для съемки полетов из Австрии привезли специальную гиростабилизированную систему для стабилизации камеры в пяти плоскостях. Это особая обтекаемая капсула для съемки в полете. Хитрость конструкции заключалась еще и в том, что оператор мог полностью управлять камерой и корректировать любые настройки, находясь внутри кабины. Камера могла снимать в разрешении 8К, что важно для последующей обработки кадра. Дополнительной сложностью было то, что в вертолете могли поместиться только четыре человека, а в операторской группе обычно пятеро даже без учета фокус-пуллера. Это была настоящая военная спецоперация!
Отдельные съемочные дни были полностью посвящены съемке фонов. Практически все динамические фоны для летящих машин (небо и пейзажи) в фильме реальны. Их снимали с нескольких высот: 100 метров, 300 метров и 1 километр, где отсняли панораму на 360 градусов. Эти фоны можно видеть в кадрах воздушных боев, когда самолет заходит на колонну танков, летит по руслу реки и приближается к мосту. Все эти пролеты делал вертолет, и потом в эти кадры вставляли боевую машину. Но именно съемочные фоны дают ту реалистичность, которая требовалась этой картине.
А вот настоящих мессершмиттов в фильме не было: в отличие от Ил-2, они просто не сохранились. Хотя в кадре «мессеры» есть — это полноразмерные макеты, которые подвешивали на кране и снимали их полеты на фоне хромакея.
Крушение
Был на съемках и макет нашего героя Ил-2 в настоящую величину. Его снимали на локации, в заснеженном лесу, в том числе в сцене крушения. По сюжету самолет Комлева сбивают, и он падает на заснеженную лесную поляну с одинокой сосной в центре.
Чтобы летательный аппарат во время экшен-сцены вел себя физически верно, в него положили утяжелители. Так что по всем параметрам это была настоящая боевая машина: для полета ей не хватало только двигателя.
Во время съемки крушения самолет волокли по земле с помощью трамплина и тросов. По задумке кинематографистов он должен был сшибить сосну. В этих кадрах в аппарате сидели реальные актеры фильма, их снимали несколькими камерами, закрепленными на корпусе макета.
Но многотонная машина пронеслась по земле, врезалась в ствол дерева, и подрезанная заранее сосна упала прямо на фюзеляж, а по плану должна была оказаться в стороне от него. Так что в этой сцене в кадре настоящие эмоции артистов. Испугались и они, и съемочная группа — ситуация была по-настоящему опасной для сидящих внутри кабины. Именно этот единственный дубль и вошел в фильм.
Этот же макет снимался и на крупных планах воздушных боев, когда мы видим героя Федорова в кабине летящего самолета. Эти сцены были сделаны в павильоне на фоне хромакея.
Автор: Надежда Маркалова
Фото: предоставлены пресс-службой фильма и Владимиром Пономаренко