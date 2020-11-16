Повесть о настоящем самолете: как боевой Ил-2 снимался в фильме «Летчик»

«При создании такой картины можно идти двумя путями. Первый, например, „Перл-Харбор“, где много компьютерной графики, не совсем естественные движения самолетов во время трюков и так далее. Я совсем не сторонник такого кино, я это просто не люблю, и, конечно, в Голливуде картины с таким количеством графики делаются совершенно с другим бюджетом, — говорит Давлетьяров. — Когда я начал исследовать судьбы героев войны, то понял, что в каждой из них отдельным аспектом (вокруг которого, кстати, тоже возникла своя мифология) были машины: „Катюша“, танк Т-34, штурмовик Ил-2. Так мы определились, что наш летчик будет пилотировать Ил-2».

Так что на экране настоящий боевой истребитель. Во время Великой Отечественной войны на нем летал военный летчик Валентин Михайлович Скопинцев. 25 ноября 1943 года самолет был подбит и не дотянул до аэропорта. Чтобы спасти раненого стрелка Владимира Гуменного, Скопинцев посадил свой штурмовик на лед озера Кривое, после чего самолет затонул. Перед смертью летчик оставил сыну карту с отметкой, где он в тот день оставил свою боевую машину.