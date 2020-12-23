«История о любви и мужестве»: Трейлер военной драмы «Летчик» с Петром Федоровым

«Летчик» — военная драма с Петром Федоровым в главной роли. Действие фильма происходит на полях Великой Отечественной войны. Звезда «Перевала Дятлова» играет советского летчика Николая Комлева, чей самолет сбивает вражеский истребитель. Герою удается приземлиться посреди лесной поляны, но самое страшное еще впереди: теперь Комлев должен спастись, минуя стаи волков и отряды немцев.

Режиссером «Летчика» выступил Ренат Давлетьяров, снявший «Стальную бабочку» и новую версию «А зори здесь тихие...». Он же написал сценарий вместе с Сергеем Ашкенази («Заложница») и Алексеем Тимошкиным («По законам военного времени»).

Фильм вдохновлен биографией реального летчика Алексея Маресьева. В 1942 году его самолет был подбит в бою с немцами, после чего Маресьев 18 суток провел в лесу, пока его не заметили жители Валдайского района. Летчику ампутировали обе ноги в области голени, но жизнь спасли. Несмотря на инвалидность, он вернулся в строй и продолжил летать.

Главным референсом продюсеры назвали «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо. По словам Федорова, съемки были долгими и трудными. В 2019 году создатели почти всю зиму работали на Валдае. Позже съемки заморозили из-за пандемии и завершили только после карантина.

«Летчик» уже смонтирован и должен выйти в этом году.