Почему Иван-дурак носит свитер Данилы Багрова? Рассказываем про тайны создания «Конька-горбунка»

В прокат вышел «Конек-горбунок» — красочное переосмысление сказки Ершова о волшебном коньке, который помогает Ивану-дураку совершать подвиги. Стихи в прозу вместе с Алексеем Бородачевым переложил Олег Погодин, он же снял фильм и сделал это полностью в трех павильонах величиной с футбольное поле каждый. Рассказываем о том, сколько декораций было построено, а сколько — нарисовано на компьютере, как Павел Деревянко играл Горбунка, что такое Изабельск-на-слезах и почему Иван носит свитер Данилы Багрова.
«Конек-горбунок» снимался в самых больших в России съемочных павильонах под Санкт-Петербургом — их общая площадь более 7000 кв. м. На натуре ни одного кадра сделано не было. Декорации выстроили в павильонах, а затем доделали с помощью компьютерной графики. За все визуальные эффекты отвечала компания CGF («Движение вверх», «Время первых», «Экипаж», «Он — дракон») во главе с Александром Гороховым, одним из продюсеров картины. По технологии и масштабу этих эффектов Горохов сравнивает «Конька» с «Книгой джунглей» или франшизой «Фантастические твари». «В фильме 95, а то и 99% кадров с компьютерной графикой. То есть почти нет кадров без CGI», — говорит продюсер. Тем не менее такую картину невозможно было сделать без артистов, художников-постановщиков и костюмов.
Сказочные локации
Работа над «Горбунком» велась по трем визуальным направлениям: интерьеры, пейзажи, город с деревней. За них отвечали художники-постановщики Анастасия Каримулина и Изабела Тихоньска. Каримулина вместе с тремя бригадами техников и бригадой скульпторов строила в павильонах части декораций, а Тихоньска с командой супервайзеров CGF продолжала строительство в виртуальном мире. Вместе они придумывали внешний вид каждого объекта и выстраивали пропорции каждого дома и колоска, чтобы потом все это можно было совместить с графикой.
Вместе с художниками по костюмам Каримулина и Тихоньска решили ориентироваться на визуальный стиль художника Ивана Билибина, картины Васнецова, русский модерн, деревянное зодчество и белокаменную архитектуру средневековых городов Руси, а также талашкинских художников, скульпторов и резчиков. «Конек» — фильм для всей семьи (и детей, и взрослых), и художницы добавили элементы русского лубка: на всех фасадах есть сказочные звери и птицы, цветы и орнаменты. Одним из источников вдохновения стал Доходный дом церкви Троицы на Грязех в Москве, в народе известный как Дом со зверями. «Мы хотели добиться красочности, чтобы помимо действия было еще и просто интересно все разглядывать», — поясняет Каримулина.
Вот так из части декораций получился царский дворец.
Сказочный город вырос из построенной в натуральную величину рыночной площади и улочки с пятью домами, воротами и частью дворца — на этой основе Тихоньска и ее команда нарисовали 70 разных зданий. «Мы в шутку называем этот город Изабельск-на-слезах — настолько сложной была эта работа», — смеется Горохов.
Для царя художницы придумали дворец-трансформер. Такая идея родилась из обсуждения русских деревянных игрушек: «Мы подумали, что этот мир может выглядеть как шкатулка, — объясняет Тихоньска. — Поэтому дворец открывается как шкатулка: в нем много уровней и слоев, и внутри как будто есть некий игрушечный механизм, который все запускает».
Царские палаты также трансформируются из спальни в тронный зал, и, наоборот, трон превращается в кровать. Идея родилась из прозы жизни: нужно было экономить хронометраж картины и не гонять царя туда-сюда по дворцу. «К тому же в фильме 1941 года царь засыпал прямо на троне, и мы решили оттолкнуться от этого, — говорит Каримулина. — Добавили немного стеба: царь, дескать, живет на работе, без отрыва от производства».
Вот как это происходит
По легенде художниц, на царя работают этакие Кулибины, которые придумывают разные механизмы — от вышки, на которой он выезжает разговаривать с народом, до самоходных котлов, в которых в финале царь должен омолодиться. За основу взяли сказочную печку, а дизайн котлов придумали после похода в Оружейную палату, где выставлены царские подарки.
В противовес родине Ивана, яркой и теплой, мир Царь-девицы придумали ледяным. Художницы признаются, что это была самая сложная локация. Режиссер Олег Погодин поставил задачу: Царь-девица должна жить в хрустальном дворце. Было большое искушение сделать классический дворец изо льда, но в итоге решили совместить разные фактуры. Так появились фарфоровые колонны с гжелью. «Фарфор такой же холодный и гладкий и при этом очень русский, — рассказывает Тихоньска. — Получается, Царь-девица живет в таком хрупком фарфоровом мире, словно кукла».
Художницам пришлось убедить авторов, что гжель на колоннах не будет выглядеть китчем. Еще одна сложность — сделать декорации из колонн идеально ровными и гладкими. Вручную такое невозможно, поэтому пришлось все шлифовать на компьютере.
К кукле отсылает и хрустальный гроб, в котором Иван находит Царь-девицу. Конечно же, первое, что приходит в голову, — это спящая царевна Пушкина. Но, помимо этого, художницы придумали лабиринт из фальшивых царевен. «Я представила, что Царь-девица лежит там, словно кукла в упаковке, вот так она себя подает. Их там много-много, как в магазине, чтобы рыцари запутались и не могли выбрать нужную», — смеется Каримулина.
Палаты Царь-девицы в царском дворце должны были стать максимальным контрастом ее привычному ледяному миру. Поэтому художницы придумали, что это волшебный лес, в котором Царь-девица — диковинная птица в клетке. Эта комната также была построена в натуральную величину и расписана вручную.
Конек
Этот персонаж — второй главный герой, и необходимо было не просто нарисовать компьютерного Конька, но сделать его живым. «Если сравнивать с западными аналогами, то приходит в голову Паддингтон, — говорит продюсер Александр Горохов. — То есть задача — заставить зрителя сопереживать, поверить в то, что он настоящий». Но как нарисовать героя, которого не существует? У специалистов по визуальным эффектам есть термин creature — любое животное, которое воспроизводится на компьютере. Но Конек волшебный, он разговаривает, переживает, и нужен был тот, кто сыграет все эмоции. Поэтому сразу же решили: Конька сыграет Павел Деревянко и никто другой.
«Перед съемками меня отвезли в специально оборудованное место, обклеили все лицо датчиками и в затемненной комнате фотографировали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами. Нужно было снять с моего лица все возможные эмоции. Это было долго и утомительно, — рассказывает Деревянко. — Но на съемках мне уже не надо было работать лицом: там на меня надели облегающий костюм с кучей датчиков, и мне нужно было совершать определенные движения. Поскольку Конек маленький (он должен быть намного ниже Ивана), мне все время приходилось ходить на корточках и в раскоряку. Это было тяжело».
В сказке Ершова не написано напрямую, что у Конька есть крылья — он просто летит по небу, и все. «Мы решили, что наш Конек будет как Пегас, — поясняет Горохов. — Долго подбирали, какие крылья ему подойдут, и в результате остановились на орлиных, нашем самом первом варианте. Нам показалось, что их размах лучше всего сочетается с размером Конька и его пластикой. Но для этого пришлось немного поменять его анатомию».
Специалисты по визуальным эффектам придумали Коньку дополнительное сочленение в лопатке, где он и прячет свои крылья. Именно поэтому Конек — горбунок.
А вот так Антону Шагину, сыгравшему Ивана-дурака, приходилось летать на съемках.
Костюмы
Продюсеры Сергей Сельянов и Александр Горохов хотели, чтобы костюмы в «Горбунке» были молодежные и современные. Но художник по костюмам Надежда Васильева («Брат» и другие картины Алексея Балабанова, «Скиф», «Матильда», «Северный ветер») убедила их, что самое современное сегодня — возвращение к старому. «За цветовую основу мы взяли Билибина, чтобы цвет был сложный, глубокий, — рассказывает Васильева. — Собрали большую группу художников, которые нам фактурили ткани. Потом все завитушки, которыми Билибин окаймлял свои рисунки, переводили на бумагу и по ним разрабатывали эскизы для вышивки. А затем уже к Билибину добавили лубок: отрисовали и вышили львов, единорогов, царь-птиц — всех зверюшек. У нас ведь детский фильм, и мы решили сделать костюмы не просто с узорами, а с игрушками — вышили, сваляли, сделали их на 3D-принтере».
Все ткани для костюмов Васильева вместе со своей соратницей Ольгой Михайловой нашла в Индии — художницы привезли оттуда в том числе и старинные сари. «Они сделаны с металлической нитью и поэтому очень тяжелые, так что из них мы шили кафтан Ивану и сарафаны. Они сидят по-другому — тяжестью своей дают стать и переливаются». Из этих же сари и индийских ковриков были сделаны и сапоги, чтобы они выглядели как сафьяновые.
Только для массовки было сшито 300 костюмов, и каждый из них уникальный. Еще Васильева и Михайлова придумали так называемые говорящие костюмы, когда детали наряда указывали на профессию персонажа. Всего над костюмами трудилась команда из 13 человек. Для сравнения: над сериалом «Бриджертоны» работало более 200 костюмеров.
Царь-девица
По задумке художниц это не русская принцесса, а из другого, заоблачного мира, поэтому ее платье европейское. «Она лежит в гробу вся замороженная, с замороженными цветами и венком. В гроб всегда клали в саване из холста, но мы расшили его по-царски серебряной нитью — коронами, черепами, чертополохом».
Позже, когда Царь-девица (Паулина Андреева) прыгает со скалы, это платье превращается в парашют и леденеет. Это превращение сделано вручную, без компьютерной графики. Ольга Михайлова вместе со специалистами по визуальным эффектам разработала технологию, по которой из пластика лепились куски льда и размещались на платье, а в них были вмонтированы гальванизированные цветы.
Помимо этого у Царь-девицы есть еще пять нарядов: легкое прозрачное платье, в котором она прибывает в город; домашняя вязаная кольчуга из золотых нитей; праздничный сарафан на пиру царя; свадебное платье, сделанное по мотивам русского свадебного костюма и расшитое вручную серебряной канителью; и самый смешной — мужской костюм в духе Петровской эпохи, в котором героиня впервые появляется перед царем. Сергей Сельянов поставил задачу: царь должен увидеть ее и удивиться. И поскольку ни один роскошный сарафан такое впечатление произвести бы не смог, то художницы придумали, что Царь-девица отберет костюм у придворного стилиста Ляпкина-Тряпкина.
Иван-дурак
Иван — герой, и по традиции все костюмы русских народных героев изо льна. Но проблема в том, что Антону Шагину, сыгравшему Ивана, льняные вещи не шли. Его цвета — ярко-синий, зеленый, и художницам пришлось украшать вышивкой все рубашки Ивана, а потом сделать для него очень яркий вышитый кафтан с цветами, лошадьми и жар-птицами.
Но когда Иван отправился за тридевять земель, художниц попросили все-таки превратить его в классического русского героя. «И я подумала: раз раз уж мне выпала судьба делать героев из хороших парней, пусть у него будет свитер Данилы Багрова. Я связала рубаху из похожей шерсти и отделала ее ситчиком. И Антону этот „свитер“ очень шел», — смеется Надежда Васильева.
Царь
Царя в исполнении Михаила Ефремова Васильева описывает категорично: старый козел. Это персонаж отрицательный, и художницы подчеркнули его нелепость множеством маленьких деталей, главная из которых — клубника. «Эти клубнички у него на жилетке и кафтане, на радикулитом поясе и даже на гольфах. И на ночной рубашке вывязаны золотые клубнички. Мы про царя так и говорили: „Где наша клубничка?“»
Для встречи с Царь-девицей государь принарядился, и перед Васильевой встала задача омолодить персонажа. Она вспомнила золотой шлем Карла V в виде парика и решила сделать такой же, чтобы царь прикрыл свои три волосины. Но если у Карла шлем был в виде римской прически, то нашему царю его сделали как у Элвиса Пресли.
Генерал и Спальник
Для Генерала Васильева и Михайлова придумали роскошный, но утрированный костюм, потому что такой человек должен быть просто громадным. «Было тяжеловато, если честно, — признается сыгравший Генерала Олег Тактаров. — Мне сделали специальные кривые сапоги, чтобы ноги были колесом, да они еще и на каблуках были, пятки скошены. Ходить невозможно. Во время съемок стояла страшная жара, в павильоне было очень душно, а мой костюм из нескольких слоев состоял: подкафтан, кафтан, еще один нарядный сверху, плюс шуба и огромная шапка-папаха на голове. Паулина, наша Царь-девица, говорит, что у нее были тяжелые костюмы, но мне кажется, что на мне был надет костюм с нее весом. Килограммов 50 минимум».
Автор: Ольга Белик