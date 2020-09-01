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Почему Иван-дурак носит свитер Данилы Багрова? Рассказываем про тайны создания «Конька-горбунка»

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В прокат вышел «Конек-горбунок» — красочное переосмысление сказки Ершова о волшебном коньке, который помогает Ивану-дураку совершать подвиги. Стихи в прозу вместе с Алексеем Бородачевым переложил Олег Погодин, он же снял фильм и сделал это полностью в трех павильонах величиной с футбольное поле каждый. Рассказываем о том, сколько декораций было построено, а сколько — нарисовано на компьютере, как Павел Деревянко играл Горбунка, что такое Изабельск-на-слезах и почему Иван носит свитер Данилы Багрова.

«Конек-горбунок» снимался в самых больших в России съемочных павильонах под Санкт-Петербургом — их общая площадь более 7000 кв. м. На натуре ни одного кадра сделано не было. Декорации выстроили в павильонах, а затем доделали с помощью компьютерной графики. За все визуальные эффекты отвечала компания CGF («Движение вверх», «Время первых», «Экипаж», «Он — дракон») во главе с Александром Гороховым, одним из продюсеров картины. По технологии и масштабу этих эффектов Горохов сравнивает «Конька» с «Книгой джунглей» или франшизой «Фантастические твари». «В фильме 95, а то и 99% кадров с компьютерной графикой. То есть почти нет кадров без CGI», — говорит продюсер. Тем не менее такую картину невозможно было сделать без артистов, художников-постановщиков и костюмов.

Сказочные локации

Работа над «Горбунком» велась по трем визуальным направлениям: интерьеры, пейзажи, город с деревней. За них отвечали художники-постановщики Анастасия Каримулина и Изабела Тихоньска. Каримулина вместе с тремя бригадами техников и бригадой скульпторов строила в павильонах части декораций, а Тихоньска с командой супервайзеров CGF продолжала строительство в виртуальном мире. Вместе они придумывали внешний вид каждого объекта и выстраивали пропорции каждого дома и колоска, чтобы потом все это можно было совместить с графикой.

Художницы хотели, чтобы сказочный мир стал миксом всего русского.

Вместе с художниками по костюмам Каримулина и Тихоньска решили ориентироваться на визуальный стиль художника Ивана Билибина, картины Васнецова, русский модерн, деревянное зодчество и белокаменную архитектуру средневековых городов Руси, а также талашкинских художников, скульпторов и резчиков. «Конек» — фильм для всей семьи (и детей, и взрослых), и художницы добавили элементы русского лубка: на всех фасадах есть сказочные звери и птицы, цветы и орнаменты. Одним из источников вдохновения стал Доходный дом церкви Троицы на Грязех в Москве, в народе известный как Дом со зверями. «Мы хотели добиться красочности, чтобы помимо действия было еще и просто интересно все разглядывать», — поясняет Каримулина.

Эскизы сказочных домов с орнаментом в стиле талашкинских художников
Изба «Теремок» (Талашкино), Смоленская область

Звери есть на каждом фасаде вымышленного города
Фрагмент фасада Доходного дома церкви Троицы на Грязех

Вот так из части декораций получился царский дворец.

Сказочный город вырос из построенной в натуральную величину рыночной площади и улочки с пятью домами, воротами и частью дворца — на этой основе Тихоньска и ее команда нарисовали 70 разных зданий. «Мы в шутку называем этот город Изабельск-на-слезах — настолько сложной была эта работа», — смеется Горохов.

В архитектуре города есть элементы древнерусских зданий из городов вроде Пскова.

Из модерна художницы взяли керамику и изразцы, но использовали их по-другому.
Изразцы украшают деревянные дома и главные ворота и миксуются с изображениями животных.

Для царя художницы придумали дворец-трансформер. Такая идея родилась из обсуждения русских деревянных игрушек: «Мы подумали, что этот мир может выглядеть как шкатулка, — объясняет Тихоньска. — Поэтому дворец открывается как шкатулка: в нем много уровней и слоев, и внутри как будто есть некий игрушечный механизм, который все запускает».

Фасад царского дворца в павильоне построили в натуральную величину, высотой в 8 метров.
Вот таким фасад получился в фильме. Он действительно раздвигался вручную прямо на съемках.

Царские палаты также трансформируются из спальни в тронный зал, и, наоборот, трон превращается в кровать. Идея родилась из прозы жизни: нужно было экономить хронометраж картины и не гонять царя туда-сюда по дворцу. «К тому же в фильме 1941 года царь засыпал прямо на троне, и мы решили оттолкнуться от этого, — говорит Каримулина. — Добавили немного стеба: царь, дескать, живет на работе, без отрыва от производства».

Вот так зал выглядит, когда царь принимает в нем гостей.
Но благодаря скрытым механизмам трон превращается в кровать.

Вот как это происходит

По легенде художниц, на царя работают этакие Кулибины, которые придумывают разные механизмы — от вышки, на которой он выезжает разговаривать с народом, до самоходных котлов, в которых в финале царь должен омолодиться. За основу взяли сказочную печку, а дизайн котлов придумали после похода в Оружейную палату, где выставлены царские подарки.

Узор котлов напоминает старорусскую чеканку, но художницы придумали использовать фактуру другого металла.
Старорусскую чеканку обычно использовали для серебряных предметов, а в фильме котлы сделали чугунными с налетом зеленой патины.

В противовес родине Ивана, яркой и теплой, мир Царь-девицы придумали ледяным. Художницы признаются, что это была самая сложная локация. Режиссер Олег Погодин поставил задачу: Царь-девица должна жить в хрустальном дворце. Было большое искушение сделать классический дворец изо льда, но в итоге решили совместить разные фактуры. Так появились фарфоровые колонны с гжелью. «Фарфор такой же холодный и гладкий и при этом очень русский, — рассказывает Тихоньска. — Получается, Царь-девица живет в таком хрупком фарфоровом мире, словно кукла».

Для создания ледяного зала художницы вдохновлялись замерзшим Байкалом.

Художницам пришлось убедить авторов, что гжель на колоннах не будет выглядеть китчем. Еще одна сложность — сделать декорации из колонн идеально ровными и гладкими. Вручную такое невозможно, поэтому пришлось все шлифовать на компьютере.

К кукле отсылает и хрустальный гроб, в котором Иван находит Царь-девицу. Конечно же, первое, что приходит в голову, — это спящая царевна Пушкина. Но, помимо этого, художницы придумали лабиринт из фальшивых царевен. «Я представила, что Царь-девица лежит там, словно кукла в упаковке, вот так она себя подает. Их там много-много, как в магазине, чтобы рыцари запутались и не могли выбрать нужную», — смеется Каримулина.

Хрустальный гроб сначала хотели сделать как граненый алмаз, турмалин или любой другой самоцвет.
Но в итоге остановились на самом простом варианте: пространство и так сложное, к тому же нельзя было убить фактуру платья Царь-девицы.

Палаты Царь-девицы в царском дворце должны были стать максимальным контрастом ее привычному ледяному миру. Поэтому художницы придумали, что это волшебный лес, в котором Царь-девица — диковинная птица в клетке. Эта комната также была построена в натуральную величину и расписана вручную.

Резьба на кровати Царь-девицы также должна подчеркнуть контраст с ее безжизненным холодным миром. На это работает и лоскутное одеяло, которое сделали из оренбургских пуховых платков.

Конек

Этот персонаж — второй главный герой, и необходимо было не просто нарисовать компьютерного Конька, но сделать его живым. «Если сравнивать с западными аналогами, то приходит в голову Паддингтон, — говорит продюсер Александр Горохов. — То есть задача — заставить зрителя сопереживать, поверить в то, что он настоящий». Но как нарисовать героя, которого не существует? У специалистов по визуальным эффектам есть термин creature — любое животное, которое воспроизводится на компьютере. Но Конек волшебный, он разговаривает, переживает, и нужен был тот, кто сыграет все эмоции. Поэтому сразу же решили: Конька сыграет Павел Деревянко и никто другой.

«Перед съемками меня отвезли в специально оборудованное место, обклеили все лицо датчиками и в затемненной комнате фотографировали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами. Нужно было снять с моего лица все возможные эмоции. Это было долго и утомительно, — рассказывает Деревянко. — Но на съемках мне уже не надо было работать лицом: там на меня надели облегающий костюм с кучей датчиков, и мне нужно было совершать определенные движения. Поскольку Конек маленький (он должен быть намного ниже Ивана), мне все время приходилось ходить на корточках и в раскоряку. Это было тяжело».

Иногда на съемках вместо Деревянко работал кукольный Конек в натуральную величину, которого возили на тележке.
Александр Горохов считает, что Конька сравнивают со Шрэком потому, что у обоих есть большие уши и глаза, которые анатомически расположены неверно. У настоящих животных они находятся по бокам морды, а не спереди.

В сказке Ершова не написано напрямую, что у Конька есть крылья — он просто летит по небу, и все. «Мы решили, что наш Конек будет как Пегас, — поясняет Горохов. — Долго подбирали, какие крылья ему подойдут, и в результате остановились на орлиных, нашем самом первом варианте. Нам показалось, что их размах лучше всего сочетается с размером Конька и его пластикой. Но для этого пришлось немного поменять его анатомию».

Специалисты по визуальным эффектам придумали Коньку дополнительное сочленение в лопатке, где он и прячет свои крылья. Именно поэтому Конек — горбунок.

А вот так Антону Шагину, сыгравшему Ивана-дурака, приходилось летать на съемках.

Костюмы

Продюсеры Сергей Сельянов и Александр Горохов хотели, чтобы костюмы в «Горбунке» были молодежные и современные. Но художник по костюмам Надежда Васильева («Брат» и другие картины Алексея Балабанова, «Скиф», «Матильда», «Северный ветер») убедила их, что самое современное сегодня — возвращение к старому. «За цветовую основу мы взяли Билибина, чтобы цвет был сложный, глубокий, — рассказывает Васильева. — Собрали большую группу художников, которые нам фактурили ткани. Потом все завитушки, которыми Билибин окаймлял свои рисунки, переводили на бумагу и по ним разрабатывали эскизы для вышивки. А затем уже к Билибину добавили лубок: отрисовали и вышили львов, единорогов, царь-птиц — всех зверюшек. У нас ведь детский фильм, и мы решили сделать костюмы не просто с узорами, а с игрушками — вышили, сваляли, сделали их на 3D-принтере».

Все сарафаны в фильме по старинке подбиты холстом и вышиты вручную. А вот чтобы кафтаны держали форму, их подбили ватой.

Все ткани для костюмов Васильева вместе со своей соратницей Ольгой Михайловой нашла в Индии — художницы привезли оттуда в том числе и старинные сари. «Они сделаны с металлической нитью и поэтому очень тяжелые, так что из них мы шили кафтан Ивану и сарафаны. Они сидят по-другому — тяжестью своей дают стать и переливаются». Из этих же сари и индийских ковриков были сделаны и сапоги, чтобы они выглядели как сафьяновые.

Все шапки в фильме сваляны и вышиты вручную.
У некоторых из них есть специальные моторчики, которые вращают фигурки сверху.

Все головные уборы в картине разные.

Только для массовки было сшито 300 костюмов, и каждый из них уникальный. Еще Васильева и Михайлова придумали так называемые говорящие костюмы, когда детали наряда указывали на профессию персонажа. Всего над костюмами трудилась команда из 13 человек. Для сравнения: над сериалом «Бриджертоны» работало более 200 костюмеров.

Профессию этого горожанина можно угадать сразу.

Все кокошники, каски, шлемы, украшения в форме игрушек также были сделаны вручную.
Цветочницу тоже легко опознать по «говорящему костюму».

Так как мир фильма сказочный, Васильева решила утрировать многие детали — например, увеличила рукава костюмов и высоту шапок. Для них сначала изготавливалась деревянная форма, на которой шапка валялась из войлока вручную. Затем вручную же на них делались объемные лубочные украшения.

Царь-девица

По задумке художниц это не русская принцесса, а из другого, заоблачного мира, поэтому ее платье европейское. «Она лежит в гробу вся замороженная, с замороженными цветами и венком. В гроб всегда клали в саване из холста, но мы расшили его по-царски серебряной нитью — коронами, черепами, чертополохом».

Украшения на голове Царь-девицы — из гальванизированных растений, в основном из любимого Васильевой чертополоха.

Позже, когда Царь-девица (Паулина Андреева) прыгает со скалы, это платье превращается в парашют и леденеет. Это превращение сделано вручную, без компьютерной графики. Ольга Михайлова вместе со специалистами по визуальным эффектам разработала технологию, по которой из пластика лепились куски льда и размещались на платье, а в них были вмонтированы гальванизированные цветы.

Роскошный воротник сделан с помощью лазерной резки, собран вручную, затем полит в несколько слоев жидким силиконом. Он выглядит как застывший лед (и на самом деле очень тяжелый).

Помимо этого у Царь-девицы есть еще пять нарядов: легкое прозрачное платье, в котором она прибывает в город; домашняя вязаная кольчуга из золотых нитей; праздничный сарафан на пиру царя; свадебное платье, сделанное по мотивам русского свадебного костюма и расшитое вручную серебряной канителью; и самый смешной — мужской костюм в духе Петровской эпохи, в котором героиня впервые появляется перед царем. Сергей Сельянов поставил задачу: царь должен увидеть ее и удивиться. И поскольку ни один роскошный сарафан такое впечатление произвести бы не смог, то художницы придумали, что Царь-девица отберет костюм у придворного стилиста Ляпкина-Тряпкина.

В этом тонком платье Царь-девица приезжает в город. Оно тоже расшито вручную.

Наряд для пира сшит из нескольких золотых сари и расшит камнями.
Это одно из самых сложных платьев: сари постоянно норовили рассыпаться при кройке.

Домашняя кольчуга Царевны сплетена из золотых нитей и символизирует клетку, в которую ее заточил царь.

Этот наряд Царь-девица отобрала у стилиста. Сначала он был пиратским, но художницы решили, что это слишком мрачно для их мира.
От пиратства осталась только треуголка.

Птичку на плече хотели сделать механической и говорящей, но режиссер решил, что так она отвлекает зрителя от актерской игры. Движения убрали, а саму птичку оставили как элемент плечевой защиты у рыцарей.

Иван-дурак

Иван — герой, и по традиции все костюмы русских народных героев изо льна. Но проблема в том, что Антону Шагину, сыгравшему Ивана, льняные вещи не шли. Его цвета — ярко-синий, зеленый, и художницам пришлось украшать вышивкой все рубашки Ивана, а потом сделать для него очень яркий вышитый кафтан с цветами, лошадьми и жар-птицами.

Но когда Иван отправился за тридевять земель, художниц попросили все-таки превратить его в классического русского героя. «И я подумала: раз раз уж мне выпала судьба делать героев из хороших парней, пусть у него будет свитер Данилы Багрова. Я связала рубаху из похожей шерсти и отделала ее ситчиком. И Антону этот „свитер“ очень шел», — смеется Надежда Васильева.

Царь

Царя в исполнении Михаила Ефремова Васильева описывает категорично: старый козел. Это персонаж отрицательный, и художницы подчеркнули его нелепость множеством маленьких деталей, главная из которых — клубника. «Эти клубнички у него на жилетке и кафтане, на радикулитом поясе и даже на гольфах. И на ночной рубашке вывязаны золотые клубнички. Мы про царя так и говорили: „Где наша клубничка?“»

Для встречи с Царь-девицей государь принарядился, и перед Васильевой встала задача омолодить персонажа. Она вспомнила золотой шлем Карла V в виде парика и решила сделать такой же, чтобы царь прикрыл свои три волосины. Но если у Карла шлем был в виде римской прически, то нашему царю его сделали как у Элвиса Пресли.

Золотая борода крепилась к парику на магнитах.

Генерал и Спальник

Для Генерала Васильева и Михайлова придумали роскошный, но утрированный костюм, потому что такой человек должен быть просто громадным. «Было тяжеловато, если честно, — признается сыгравший Генерала Олег Тактаров. — Мне сделали специальные кривые сапоги, чтобы ноги были колесом, да они еще и на каблуках были, пятки скошены. Ходить невозможно. Во время съемок стояла страшная жара, в павильоне было очень душно, а мой костюм из нескольких слоев состоял: подкафтан, кафтан, еще один нарядный сверху, плюс шуба и огромная шапка-папаха на голове. Паулина, наша Царь-девица, говорит, что у нее были тяжелые костюмы, но мне кажется, что на мне был надет костюм с нее весом. Килограммов 50 минимум».

В Индии генералу сплели золотую кольчугу из латуни, очень тяжелую. Тяжести и жары добавлял и подбитый ватой кафтан.

Тяжелым был и пояс с ножичками, молоточками и чеканными украшениями.
Кафтан Спальника (Ян Цапник) расшит пером Жар-птицы: художницы решили, что он хотел добыть ее лично себе.

Автор: Ольга Белик

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В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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