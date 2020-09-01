Почему Иван-дурак носит свитер Данилы Багрова? Рассказываем про тайны создания «Конька-горбунка»

Для Генерала Васильева и Михайлова придумали роскошный, но утрированный костюм, потому что такой человек должен быть просто громадным. «Было тяжеловато, если честно, — признается сыгравший Генерала Олег Тактаров. — Мне сделали специальные кривые сапоги, чтобы ноги были колесом, да они еще и на каблуках были, пятки скошены. Ходить невозможно. Во время съемок стояла страшная жара, в павильоне было очень душно, а мой костюм из нескольких слоев состоял: подкафтан, кафтан, еще один нарядный сверху, плюс шуба и огромная шапка-папаха на голове. Паулина, наша Царь-девица, говорит, что у нее были тяжелые костюмы, но мне кажется, что на мне был надет костюм с нее весом. Килограммов 50 минимум».