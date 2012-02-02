Как создавались спецэффекты в фильме «Вратарь Галактики»

Параллельно со съемкой фильма в другом павильоне мы работали с каскадерами, выполнявшими трюки для космобола, которые снимались в motion capture. Это ведь выдуманный вид спорта, синтезированный из множества реальных спортивных состязаний, так что каскадерам пришлось попотеть — разыгрывать подвесную трюковую хореографию, сальто, удары и прыжки. Чтобы все выглядело максимально правдоподобно, мы пригласили еще и настоящих спортсменов. Потому что поняли: просто подвесить актеров на тросы недостаточно, это уже прошлый век. Нам нужно, чтобы была соответствующая пластика тела, при этом чтобы на актера в момент трюка падал свет от компьютерного окружения, то есть чтобы человек летал, стрелял из лазерной пушки или бил по мячу, а за ним взрывались планеты, трибуны, и при этом еще и камера вращалась вокруг каким-то хитрым образом. В итоге оказывается, что проще персонажа полностью заменить на цифрового, пересадив ему потом лицо актера. Но поскольку мы не знали, какие именно кадры получится оставить с актерами, а какие — менять на CGI, то дублировали все трюки. В одном павильоне их делали актеры на тросах, в другом — каскадеры и спортсмены в motion capture, чтобы потом, если потребуется, взять записанное в motion capture движение, доработать его с помощью аниматоров и «надеть» на персонажа.