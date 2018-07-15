Фильм недели: «Конек-горбунок». Цифровой, а как живой!

18 февраля в прокат выходит экранизация классической сказки Петра Ершова, суперпроект Сергея Сельянова. О том, как едкая социальная сатира текста не потерялась среди масштабных спецэффектов, рассказывает Михаил Моркин.



На «Коньке-горбунке» лежит большая ответственность: масштабный фильм, производством которого занимались кинокомпания «СТВ» и госмедиахолдинг ВГТРК, призван не только реанимировать кинопрокат, который пока еще не вышел из коронавирусной комы, но и окончательно легитимизировать нашу особую национальную форму фэнтези — экранизацию русской сказки. В анимации она благодаря сельяновским богатырям давно уже почти магистральный тренд, а в игровом кино сработала лишь дилогия «Последний богатырь».

«Конек» — любимая сказка Сергея Сельянова, его «Аватар», давняя мечта, реализация которой все откладывалась по причинам несовершенства средств. Еще в начале нулевых он хотел адаптировать ершовский сюжет с режиссером «Сказа про Федота-стрельца» Сергеем Овчаровым (который прежде уже подступался к этой сказке в 2001-м, но безуспешно), однако не смог тогда найти подходящие технологии спецэффектов. Да и бюджет.

«Конек» обошелся в 760 млн рублей — это в два раза больше, чем потратили на первого «Последнего богатыря», и на 110 миллионов больше, чем на второго. На съемках использовалась технология дополненной реальности ViewGa, которую придумала едва ли не главная российская студия по спецэффектам CGF. Надо сказать, картинкой «Конек-горбунок» действительно впечатляет, ведь живые актеры соседствуют в кадре с компьютерными персонажами. Конек-горбунок скачет, летает и разговаривает «как настоящий», а в его мимике легко угадывается Деревянко; глазастая Жар-птица, срисованная с птицы-секретаря, танцует под «Цыпленка жареного» и глотает орехи; скованный цепями живой остров — Чудо-юдо рыба-кит чихает, выпуская через ноздри целый флот, а стилизованные под лубок цифровые декорации царства и ледяного дворца Царь-девицы кажутся рукотворными, словно в сказках Терри Гиллиама или Маттео Гарроне. Это действительно этапное кино. Хай-тек в нем изящно соединяется с ручной работой художников — отдельно стоит отметить костюмы Надежды Васильевой (фильмы Балабанова, «Мастер и Маргарита», «Скиф»). Правда, герои плохо соединяются в живой ансамбль, и даже между Иваном и Горбунком нет той химии, что превращала бы фильм в веселое бадди-муви. Это все-таки маски, которые нельзя полностью оживить волшебством CGI.

Несмотря на избыток компьютерной анимации, «Конек» больше похож на недавнего «Пиноккио» уже упомянутого Гарроне, а не на, скажем, «Шрэка». Такая же деликатная работа со спецэффектами — сложнейшими, но не бьющими по глазам, такое же бережное отношение к оригинальному тексту. Тут нет попыток осовременить классический сюжет (хотя царю снятся анимационные кошмары под песню «Skibidi» группы Little Big) шутками про сегодняшнюю жизнь. В нем вообще мало смешного (гэги, конечно, есть, но наивные, детские), кроме сатиры, скрытой в самом сюжете. Но эта сатира всегда современна, особенно в России: «Конек» становился жертвой цензуры и в 1830-х, и в 1930-х!

Паулина Андреева

Так что можно смотреть на «Конька» как на сказку о том, как добросердечный простак Иван (его играет Антон Шагин) обзаводится волшебным помощником, становится царским конюхом, начинает исполнять разные государевы веления и, наконец, отправляется на поиски невесты (Паулина Андреева) для престарелого самодержца. А можно и как историю про то, как Иван-дурак не бежит за моря, «пока не поздно», а возвращается на родину, где царские воеводы предлагают его «за что-нибудь казнить без суда и следствия». Мстительный царь, вероятно, запомнится как последний бенефис Михаила Ефремова, который легко переигрывает в кадре коллег, изображая порочного и недальновидного автократа, пытающегося обмануть саму смерть.

Любопытно, что «Конек-горбунок» — уже вторая за зиму крупнобюджетная сказка ВГТРК с рейтингом 6+, которая проводит параллели с сегодняшним днем (создатели в обоих случаях настойчиво утверждают, что любые совпадения случайны). Первой были «Серебряные коньки», где персонажи рассуждали об использовании новейших резиновых дубинок для разгона антимонархических демонстраций, о женской эмансипации и отсутствии выборов. Особенно забавно, что в финале обоих фильмов главных героев от смерти спасают коньки.