Мадс Миккельсен о русском языке, Marvel, фанатах Деппа и Ганнибале

В прокат выходит черная комедия «Рыцари справедливости», в которой герой Мадса Миккельсена снова убивает людей (но хотя бы их не ест). С помощью Zoom ворвались к актеру домой и расспросили, о чем фильм, что там с Ганнибалом и Грин-де-Вальдом, когда уже он выучит русский и что ему все-таки ближе — пить и грустить или строить козни и мстить.

На самом деле, «комедия» — сильное слово по отношению к «Рыцарям справедливости» режиссера и сценариста Андерса Томаса Йенсена. Персонаж Миккельсена, Маркус — военный, который больше времени проводит в горячих точках, чем дома с семьей. Однажды, пока он спасает мир, его жена и дочь отправляются по магазинам и попадают в эпицентр взрыва в метро. Жена погибла, у дочери психологическая травма — папа срочно летит домой. Вместе с семьей Маркуса в вагоне оказался математик и специалист по статистике Отто (Николай Ли Каас), который заподозрил, что взрыв в метро не случайность. Вместе с друзьями-учеными Леннартом и Эмменталлером (Ларс Брюгманн и Николас Бро) Отто отправляется к Маркусу и сообщает: его жена погибла потому, что в метро учинил разборки преступный клан байкеров «Рыцари справедливости», но полиция в это не верит и бездействует. Солдат, математик, статистик и компьютерный гик берутся за расследование (и автоматы) в попытках восстановить справедливость. Местами все это, безусловно, смешно, но за лихим экшеном и абсурдом скрываются размышления и о культуре насилия, и о неумении работать с горем, и даже о боге.

«Рыцари справедливости»

КиноПоиск разговаривал с Мадсом Миккельсеном два года назад и учил его говорить по-русски. Конечно же, при новой встрече мы не могли об этом не вспомнить.

— Ну что, Мадс, удалось ли вам выучить русский язык? Может, во время локдауна нашлось время?

— (Смеется.) Не-е-е-е, так и не выучил. Извините!

— А как вообще провели локдаун?

— Да у нас и сейчас карантин, и я не могу выходить из дома. Локдаун — отстой. Как и все, я его возненавидел. Вообще мне комфортно проводить время одному или с семьей, мне не нужно жить богатой социальной жизнью. Но если что-то запрещают, начинаешь этого хотеть. Не уверен, что в моем случае у локдауна были хорошие моменты. По-моему, для всех он стал настоящей занозой в заднице. Люди теряют работу и продают квартиры, бизнесы закрываются, причин для позитива мало.

— А кино интересное получилось посмотреть?

— А я особо не смотрю кино. Я больше по спорту, но почти все спортивные мероприятия отменили! Пришлось взяться за старые записи «Тур де Франс» и теннисных поединков. Ну, вот «Короля тигров» посмотрел — безумное зрелище. А чтобы подтянуть испанский, начал сериал «Бумажный дом». Но ничего не вышло — слишком быстро говорят, пришлось включить субтитры.

— Чем вас привлек ваш новый фильм «Рыцари справедливости?

— Для меня это история поиска истоков хаоса. Кино о том, как странные и разные люди становятся семьей. Мой герой потерял жену и теперь пытается выпустить свой гнев. Он солдат, и решать проблемы — его работа. Ему сложно, поэтому он оказался в ситуации, когда некого обвинить и наказать. Мы показываем разные способы справиться с горем. Его дочь, например, пытается осознать потерю через веру, мечтая, чтобы бог существовал и помог ей. Как и все фильмы Андерса, это черная комедия, но по сравнению с его предыдущими фильмами тут больше драмы и реализма.

— А вам кого интереснее играть — хладнокровных мстителей или грустных учителей?

— Каждый раз я ищу в персонаже что-то близкое себе самому. К сожалению, должен сказать, по характеру из всей моей фильмографии мне был ближе всего Свен из «Зеленых мясников» (черная комедия Андерса Томаса Йенсена о мясниках, торгующих человеческим мясом. — Прим.ред.). Очень раздражающий тип, но, что поделать, похож на меня.

— Господи, чем же?!

— Он очень смешно и интересно спорит, и иногда я веду себя так же. Мы с Андерсом отталкивались от этой моей черты, но сильно ее гипертрофировали.

— Андерс, наверное, ваш любимый режиссер. «Рыцари справедливости» — уже ваш пятый совместный проект.

— Он уникальный рассказчик: создает не просто человеческие истории, а целые вселенные, где возможно что угодно. Правда, раньше Андерс уходил от реализма, а сейчас решил немного к нему вернуться.

— Всего на один фильм меньше вы сделали вместе с Николасом Виндингом Рефном. Стоит ли рассчитывать на возвращение вашего тандема? Все-таки вы не работали вместе уже 12 лет.

«Дилер»

— Слушайте, если он мне что-то предложит, я тут же соглашусь. Мы вместе начинали карьеру и сняли очень разные фильмы. Я ими всеми дико горжусь.

— Говорят, в «Еще по одной» вас беспокоил танец в финале. Почему?

— Я беспокоился не из-за того, как буду смотреться в кадре, хотя не танцевал уже лет тридцать. Дело в том, что «Еще по одной» — реалистичный фильм, и мне казалось, что танец будет выбиваться и выглядеть претенциозно. Я предложил Томасу Винтербергу намекнуть, что Мартин танцует во сне или своей фантазии, но он настоял на реалистичности и оказался прав. Это безумно красивый финал.

— В России фильм стал настоящим инди-хитом. Думаете, у русских и датчан много общего?

— Было бы слишком просто объяснить все алкоголем. Просто это фильм о любви к жизни. Его герои недовольны своим прошлым, все ждут, что что-то изменится в будущем, а жить в настоящем забывают. Думаю, это универсальная проблема, которая близка в том числе и русским.

— Спрашиваем потому, что в фильме «Шпион на миллиард долларов» вы уже во второй раз сыграете русского — Адольфа Толкачева, советского инженера, работавшего на ЦРУ.

— Это одна из самых известных шпионских историй в вашей стране, и мы попытаемся достойно ее рассказать. Мы все еще обсуждаем, что будем делать с языком в фильме. Должно получиться что-то в духе «Шпион, выйди вон!», но не так запутанно. Тут нет деления на хороших и плохих и рассказывается о страхе и ощущении опасности. Меня привлекло, что у героев очень понятные мотивы, и в сценарии нет никаких двойных и тройных агентов. Это будет история о том, каково жить, когда ты знаешь, что люди постоянно следят за тобой и твоей семьей.

— Актуальная тема, учитывая все современные технологии слежки.

— Да, но, в отличие от героев «Шпиона», теперь людям все равно, следят за ними или нет, потому что они не занимаются опасными вещами. Джеймс Оруэлл даже в самых диких фантазиях не мог предположить, что людям будет все равно. А нам уже все равно, и это страшно пугает. Можно выкинуть свой айфон в окно, а он все равно будет тебя подслушивать.

— В свое время вашу голливудскую карьеру запустила другая шпионская история — «Казино „Рояль“». Сейчас эпоха Дэниэла Крэйга подходит к концу. Видите кого-нибудь в качестве достойного преемника?

«Казино „Рояль“»

— Ух, сложно! Столько людей злились, когда Дэниэла взяли на эту роль. Затем эти же люди влюбились в него, когда посмотрели «Казино „Рояль“». Сейчас ситуация снова повторяется. Идеального для всех кастинга не бывает. Отличных актеров много. Зависит от того, в каком возрасте продюсеры видят Бонда. Ходят разговоры, что ему сменят пол, но не думаю, что это стоит делать. Он по-прежнему должен быть мужчиной, но необязательно белым.

— Вы и сами оказались втянуты в фанатские разборки, когда заменили Джонни Деппа в роли Грин-де-Вальда. Вас беспокоит реакция его поклонников?

— Всех фанатов невозможно удовлетворить, они слишком разные. Я прекрасно понимаю их эмоции в связи с ситуацией с Джонни. В таком случае неважно, кто придет на замену и что будет делать — так или иначе, многие зрители просто не смогут взглянуть на работу нового исполнителя под другим углом. Я могу лишь прийти на площадку и попытаться сделать то, что хочет режиссер. В этом и состоит моя работа.

— А вы смотрели другие фильмы франшизы?

— Да, перед тем как прочесть сценарий, посмотрел все фильмы. Иначе бы все имена героев и названия тварей мне ничего не говорили.

— И кто же теперь ваша любимая тварь?

— Мелкий этот… Зелененький, в кармане у Ньюта… Пикетт, точно! А еще нюхль, который ворует все драгоценности. Вот его обожаю.

— До Грин-де-Вальда вы переиграли кучу злодеев: Лё Шиффр, Ганнибал Лектер, Кецилий. Кто же самый опасный?

«Ганнибал»

— Ганнибал, конечно! Для него всё вокруг игра, и всегда очень сложно понять, какие именно цели он преследует. При этом в любой ситуации он будет самым умным человеком в комнате. Правда, у него есть слабое место — тщеславие. Если вы сможете использовать это против него, то, может быть, будете с ним на равных. Но это очень сложно!

— Как вы оцениваете шансы доктора вернуться?

— Вы точно увидите его снова, но, возможно, играть его будет уже кто-то другой. Это легендарный персонаж, в первую очередь благодаря Энтони Хопкинсу. Будем ли мы с Брайаном Фуллером (шоураннер сериала «Ганнибал». — Прим.ред.) его делать — вопрос. Мы бы, конечно, хотели, но все зависит от того, найдется ли для сериала новый дом. Netflix вот ведет себя очень щедро. Надеюсь, что у них есть план. Пока я знаю только то, что многие люди хотели бы снять продолжение.

— За исключением «Ганнибала», в вашей фильмографии практически нет сериалов. Вы их намеренно избегаете?

— «Ганнибал» был крайне радикальным проектом. Хочется, чтобы мой следующий сериал был еще более радикальным. Наверное, это одна из причин, почему я до сих пор нигде больше не снимался.

— Ну, и последний вопрос. Вы снимались в «Звездных войнах», фильмах Marvel и бондианы. Как зрителю какая из этих франшиз вам особенно дорога?

— Знаете, в подростковом возрасте меня не интересовали фильмы про Джеймса Бонда или «Звездные войны». Я смотрел их уже сильно позже. А вот комикс про Доктора Стрэнджа у меня в детстве был — с крутыми костюмами, магией и воздушным кунг-фу. Так что, наверное, ответ — Marvel. Можно сказать, что на съемках «Доктора Стрэнджа» исполнилась моя детская мечта.