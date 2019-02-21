Как «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном шутит про алкоголизм и кризис среднего возраста

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ПодкастКак «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном шутит про алкоголизм и кризис среднего возраста

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Почему «Еще по одной» не просто алкокомедия, а пронзительное исследование кризиса среднего возраста? Какая личная трагедия сподвигла режиссера Томаса Винтерберга на съемки фильма? При чем тут философия Сёрена Кьеркегора? И чем удивителен карьерный путь Мадса Миккельсена?

Редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вместе с кинокритиком Ксенией Реутовой спорят о жанровой принадлежности «Еще по одной» Томаса Винтерберга и обсуждают, каким образом финальный танец в исполнении Мадса Миккельсена связан с философами-экзистенциалистами.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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Книги, фильмы и сериалы, упомянутые в выпуске:

  • «Житейские воззрения Кота Мурра» (1819) Э. Т. А. Гоффмана — сатирический роман эпохи романтизма, объединяющий смешное и трагическое;
  • «Торжество» (1998, реж. Томас Винтерберг) — дебютный фильм режиссера, драма о семейном празднике, на котором мужчина рассказывает, что его отец-юбиляр в детстве насиловал его (первый фильм движения «Догма 95»);
  • «Охота» (2012, реж. Томас Винтерберг) — история девочки, которая обвиняет воспитателя в детском саду в сексуальном насилии, и его жизнь превращается в ад;
  • «Тьма» (2017—2020, реж. Баран бо Одар) — сериал о путешествиях во времени, тоже наглядно иллюстрирующий кьеркегоровское понятие «ангст»;
  • «Курск» (2018, реж. Томас Винтерберг) — не вполне удавшийся продюсерский проект Люка Бессона о гибели российской подлодки;

Песня из финальной сцены:

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