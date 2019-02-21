Как «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном шутит про алкоголизм и кризис среднего возраста

Почему «Еще по одной» не просто алкокомедия, а пронзительное исследование кризиса среднего возраста? Какая личная трагедия сподвигла режиссера Томаса Винтерберга на съемки фильма? При чем тут философия Сёрена Кьеркегора? И чем удивителен карьерный путь Мадса Миккельсена?

Редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вместе с кинокритиком Ксенией Реутовой спорят о жанровой принадлежности «Еще по одной» Томаса Винтерберга и обсуждают, каким образом финальный танец в исполнении Мадса Миккельсена связан с философами-экзистенциалистами.

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Книги, фильмы и сериалы, упомянутые в выпуске:

«Житейские воззрения Кота Мурра» (1819) Э. Т. А. Гоффмана — сатирический роман эпохи романтизма, объединяющий смешное и трагическое;

«Торжество» (1998, реж. Томас Винтерберг) — дебютный фильм режиссера, драма о семейном празднике, на котором мужчина рассказывает, что его отец-юбиляр в детстве насиловал его (первый фильм движения «Догма 95»);

«Гуд бай, Ленин!» (2003, реж. Вольфганг Беккер) — трагикомедия о периоде объединения двух Германий, один из главных хитов немецкого проката;

«Дорогая Венди» (2005, реж. Томас Винтерберг) — англоязычная подростковая драма по сценарию Ларса фон Триера;

«Охота» (2012, реж. Томас Винтерберг) — история девочки, которая обвиняет воспитателя в детском саду в сексуальном насилии, и его жизнь превращается в ад;

«Тони Эрдманн» (2016, реж. Марен Аде) — немецкая трагикомедия об отношениях отца и дочери;

«Тьма» (2017—2020, реж. Баран бо Одар) — сериал о путешествиях во времени, тоже наглядно иллюстрирующий кьеркегоровское понятие «ангст»;

«Курск» (2018, реж. Томас Винтерберг) — не вполне удавшийся продюсерский проект Люка Бессона о гибели российской подлодки;

«Затерянные во льдах» (2018, реж. Джо Пенна) — фильм, где Мадс Миккельсен пытается выжить в арктической пустыне.

Песня из финальной сцены: