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Иван-дурак ловит Жар-птицу и влюбляется в принцессу в новом трейлере «Конька-горбунка»

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Студия Sony опубликовала финальный трейлер фильма-сказки «Конек-горбунок» — новой адаптации произведения Петра Ершова. Антон Шагин исполнил роль Ивана-дурака, а Павел Деревянко сыграл (при помощи технологии захвата движения) и озвучил центрального персонажа — резвого и находчивого Конька-горбунка.

Главный герой истории — Иван, которого все считают недалеким дурачком. Его жизнь резко меняется после встречи с маленьким и несуразным Коньком-горбунком, который скрывает в себе множество секретов. Благодаря ему Иван становится царским конюхом и главным помощником правителя, для которого выполняет самые разные задания. Поймав Жар-птицу и вызволив из плена Чудо-юдо рыбу-кита, парочка отправляется на край земли в ледяные хоромы, чтобы найти государю невесту — прекрасную царь-девицу.

Премьера — 18 февраля 2021 года.

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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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