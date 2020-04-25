Петр Федоров о «Перевале Дятлова»: «Это добрая романтика и боль одновременно»

— Что вас зацепило в очередном проекте на тему перевала Дятлова? Уже столько всего написано про эту историю, и фильм Ренни Харлина выходил...

— Мне понравились драма и конструкция рассказа. Она интересная — по сути, это два сериала в одном. Мой персонаж вымышленный, он расследует все это дело. Первая серия держится на нем. Вторая — это уже история дятловцев. И дальше два сюжета перемежаются через эпизод. Две совершенно разные истории в разных жанрах, но с определенной рифмой смыслов. История майора Костина о петле времени, которую ты сам на себя набрасываешь. Ведь каждый из нас в настоящем запускает некие механизмы и накидывает петлю на свою шею в будущем. Обычно это что-то, что ты не можешь простить себе. Невозможность отпустить свое прошлое. А если случается сильная драма, образующая характер персонажа, то уже можно говорить о безумии. Человек очень сильно пострадал, образовалась огромная дыра в душе, и в него как бы вошло зло, вселился демон. Я иногда сравниваю своего героя с агентом Купером, но у Линча, конечно, больше юмора.

— То есть речь все-таки о триллере?

— От «Перевала Дятлова» все ждут триллера. Ну, будут вам и триллер, и мистика, и фильм ужасов, а проводником ко всему этому станет мой герой. Хоррор — это не столько то, что происходит, сколько твое настроение, ожидание. Это как ощущение Нового года: оно либо есть, либо нет. Оно не зависит от елки. Как только появляется настроение, ты оказываешься в сказке. Поэтому проводник в любой жанр — твоя эмоция. Через излом моего персонажа появляется тонкая связь с астральным миром. Он следователь, он научился этим пользоваться, и это сильно обостряет его интуицию.

Он довольно тяжелый парняга, его время от времени коротит.

Вот вам и триллер. Мы чувствуем эту историю через призму его восприятия, а в реальности он просто расследует непростое дело о группе Дятлова. То есть формально это детектив. Но это и фильм о прошлом, о женщине, о друге, о невозможности себя простить. Я очень сопереживаю своему герою.

Мы снимали в разных местах, на Алтае, в Выборге. Я сам рос на Алтае, несколько лет после развала Советского Союза моя семья провела здесь — по сути, это моя вторая малая родина. Один ключевых монологов моего персонажа снимали на Семинском перевале, куда мы ездили прошлой зимой. Это было крутое приключение: машины всякие, вездеходы, газики, «батоны» — там же горы. И мне даже там ничего не пришлось играть, потому что я вернулся в свое детство. Это был лично мой, а не героя, волнительный момент, но эти эмоции важны для фильма, ведь только эмоции могут рассказать историю. Зритель может увидеть горы, машины, стреляющие пушки, но если он не увидит настоящие эмоции, то не поверит. За такие моменты я очень люблю эту профессию.

— Я-то решил, что вы там абсолютно нуарный герой.

— Нуарный, но с живым нутром и болью.

— Сильно переписывали сценарий?

— Нет, сценарий был внятный, мы лишь корректировали или адаптировали реплики персонажей. Но это тоже происходит не в последний момент, а на читках. У нас была четкая раскадровка: эта история — такой кубик Рубика, но все переходы были записаны. И все реплики как крючки, которые удерживают вместе части общей картины. Все как и должно быть в детективе.

— Как избавиться от проклятия «Гоголя» и Гоголя, когда речь идет о российском хорроре?

— Всегда есть опасность заиграться в гоголевщину. Но тут другой случай. Все, что может казаться смешным или страшным со стороны, для участников сцены очень серьезно. «Дятлов» для меня — это болезненно-медикаментозный путь с погружением в личную жизнь персонажа, с такой липкой его любовью.

Психотропный коктейль, причем максимально обытовленный.

И я ни секунды не рассматривал эту историю как фильм ужасов. Но есть одно но: картину я еще не видел. Я надеюсь, что «Перевал Дятлова» будет жанровым фильмом, но все-таки по сути останется драмой.

— Вы стали более разборчивым? Раньше у вас в год по два-три фильма выходило, а сейчас почти нет ничего.

Петр Федоров и Мария Луговая

— Просто не беру с края стола. А каким образом выходят фильмы, для меня по-прежнему загадка. Некоторые вообще не выходят. Но точно по тебе должны соскучиться. Иначе не продержишься. И некогда будет развиваться. Потом, занятость актера не должна складываться только из съемочных дней. В кино иногда приходится долго готовиться ради определенного результата. Понятно, что не все картины требуют внешних метаморфоз и внутренней раскачки, но счастье, когда такое случается. Аккурат перед карантином была очень длительная подготовка к съемкам у Алексея Мизгирева, были классные результаты, но случилась зараза, и мы вынуждены были временно остановиться. Хочется, чтобы внешность была суверенитетом картины, но это требует жертв. Сейчас вообще все на волоске: если кто из коллег заболевает, процесс съемок тоже останавливается. У нас же сборище, по сути.

— Про фильм Мизгирева поподробнее не расскажете?

— Пока рано о нем говорить. Скажу одно: рабочее название — «Изгои». Очень надеюсь, что мы доснимем это произведение, а вы посмотрите.

— А как вы думаете, почему прошлый проект Мизгирева, эстетский блокбастер «Дуэлянт», был не слишком оценен широкой аудиторией, да и критикой тоже?

— Смотря что считать критерием оценки. «Дуэлянт» — авторское кино, хоть и в жанровой зоне. И потом, если вспомнить историю мирового кинематографа, многие гениальные картины в прокате не состоялись. Когда не особо налажены связи с аудиторией, время остается главным фестивалем для многих талантливых фильмов. По своим смыслам произведение состоялось. Но когда происходит выход в жанровую зону, рассказу необходим адекватный аттракцион. Насколько мне известно, к сожалению, многие вещи ушли из сценария на стадии подготовки. Благодаря продюсерам. И это было как раз то мясо, за которое аудитория голосует эмоциями и вниманием. Поэтому радостно, когда на примере «Джокера» мы понимаем, что зрители готовы и хотят авторского начала и смелых смыслов на большом экране.

— Все ваши громкие фильмы последних лет — ретро. То ли вам предлагают такие роли, то ли вы выбираете фильмы, где вы человек из прошлого. Почему?

— Если шутить, то рожа у меня годится, мне идут эти образы. А если не шутить — вы не думали, что это не случайно? Нас всех загоняют в прошлое и не только в кино. Запрос на историзм, девальвация ценностей Советского Союза — это все происходит не из зрительского зала. Скорее, мы все невольно участвуем в этой странной программе. Про современного человека делают очень мало и лукаво. Есть некоторые работы, но они в узкой нише авторского независимого кино. Либо лукавые комедии про провинцию. Поэтому тема ретро намного более айсберг, чем вы предполагаете. Другое дело, что в теме человека из прошлого можно поднять современное отношение к другим сложным темам. Например, к войне. И рассказать современным языком то, что является частью нашей живой рефлексии, а не навязывается картонными фильмами про псевдопатриотизм. Поэтому надеюсь, что «Перевал Дятлова» — все же свежая и живая история. Это игра с жанрами, это нуар, это добрая романтика и боль одновременно. Верю, что будет интересно.