Про группу Дятлова сняли сериал. Что нужно знать об этой истории?

16 ноября на ТНТ выходит первый игровой сериал о необъяснимой гибели группы туристов в феврале 1959-го в Уральских горах. Трагедия дятловцев породила целый конспирологический культ, который уже давно распространился за границы Свердловской области. Рассказываем, в чем загадка перевала Дятлова, каковы основные версии произошедшего и что еще можно почитать и посмотреть на эту тему.

Кто такой Дятлов и что случилось с его группой?

Фотография Игоря Дятлова, сделанная во время похода. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Игорь Дятлов — студент 5-го курса Уральского политеха (УПИ), возглавлявший группу спортсменов-туристов, которая в конце января 1959 года отправилась из Свердловска (сегодня — Екатеринбург) к североуральской горной вершине Отортен. Группа состояла из десяти опытных походников. Девять из них были студентами или выпускниками УПИ и состояли в турклубе при нем, один — Семен Золотарев, самый старший участник экспедиции — работал инструктором местной турбазы (примкнувший к группе в последний момент фронтовик Золотарев — довольно загадочная фигура; например, на его теле были обнаружены странные татуировки — акронимы Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, Г+С+П=Д или изображение свеклы (!), которые не помнит никто из знавших его при жизни свидетелей). Маршрут, рассчитанный на 14 дней пешего похода по зимнему Уральскому хребту (снегопад, ветер, температура от -10 до -30), считался сложным, походу была присвоена третья категория трудности, высшая на тот момент.

От Свердловска до горы Отортен — почти 500 километров. Большую часть пути, до ближайших к горе населенных пунктов, туристы проехали на электричке и попутках. В последнем из этих населенных пунктов, Вижае, один из них, Юрий Юдин, сошел с маршрута из-за воспаления седалищного нерва. Юдин, на тот момент студент четвертого курса инженерно-экономического факультета, — единственный участник похода, который тогда выжил.

Остальные должны были вернуться с маршрута в Вижай 12 февраля и дать телеграмму в институт. Из сохранившихся дневников туристов известно, что поход продлился до 1 февраля, когда группа оставила большинство вещей в лабазе и налегке отправилась ночевать в палатке неподалеку от безымянного перевала, сегодня известного как перевал Дятлова. Через несколько недель поисковая группа обнаружит замерзшие тела на склоне горы. Что именно случилось с молодыми людьми, не известно до сих пор.

Как велись поиски группы и расследование ее гибели?

Палатка группы, обнаруженная на склоне. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Вестей от группы не было и к концу февраля, тогда на ее поиски отправился первый отряд, сформированный из студентов и туристов-добровольцев. Через несколько дней к ним присоединились профессиональные альпинисты, военные, охранники местного Ивдельлага и сотрудники МВД с вертолетами и поисковыми собаками, а также охотники-манси.

26 февраля на склоне горы Холатчахль (или Холат-Сяхыл) поисковики обнаружили заброшенную и порезанную изнутри палатку. Припасы в ней были почти нетронутыми, ценности (часы, фотоаппараты) и деньги тоже были на месте, но в личных вещах туристов царил беспорядок, словно обитатели торопились покинуть палатку или как будто ее кто-то обыскивал.

На следующий день в полутора километрах от палатки нашли первые четыре тела. Двое, Юрий Кривонищенко и Юрий Дорошенко, босые, в одном белье, лежали у кедра на опушке леса рядом с погасшим костром. Другие — Игорь Дятлов и Зинаида Колмогорова, тоже полураздетые, в одних носках — в полукилометре от своих товарищей, по направлению от кедра к палатке, словно пытались в нее вернуться. 5 марта нашли Рустема Слободина, который тоже погиб, возвращаясь от костра. На руках и ногах молодых людей были ссадины, некоторые из них были похожи на травмы, полученные в драке. Причиной смерти всех пятерых судмедэксперт назвал гипотермию, или замерзание.

Поисковая операция. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Остальные тела нашли только в мае в низине ручья неподалеку от кедра. На них были фрагменты одежды, снятой с погибших товарищей, кто-то был в двух штанах или свитерах, но от смерти это их не спасло. У троих из четверых судмедэксперт обнаружил травмы, возможно, полученные при жизни: у Николая Тибо-Бриньоля был сильно поврежден череп, у Людмилы Дубининой и Семена Золотарева сломаны ребра, у них обоих не было глаз в глазницах, а у Дубининой отсутствовал еще и язык. Кроме того, на свитере Дубининой и на шароварах Александра Колеватова были обнаружены следы радиации.

Буквально сразу после того, как были обнаружены последние тела с явными признаками насильственной смерти, прокурор-криминалист Лев Иванов закрыл дело, которое вел всего три месяца — за отсутствием состава преступления. Выводом следствия стала загадочная формулировка, которую расследователи-любители обсуждают по сей день: «Причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

До 1970-х дело было засекречено, в 1974-м его передали на хранение в Государственный архив Свердловской области, а в начале 1990-х доступ к нему стал открытым. Это и положило начало всероссийской «дятломании».

Каковы неофициальные версии гибели группы?

Людмила Дубинина прощается с Юрием Юдиным. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

В начале 1990-х были живы и Юрий Юдин, и прокурор Лев Иванов, и большинство родственников и друзей погибших туристов. Тогда же, после распада Советского Союза, о деле стало можно говорить, а результаты работы следствия — критиковать. Необычная история гибели туристов стала известна далеко за пределами Свердловской области и даже России. В 2000-е этому способствовали развитие интернета и появление первых любительских тематических форумов.

С 2000 года в Екатеринбурге действует общественное объединение — Фонд памяти группы Дятлова. В него вошли некоторые родственники дятловцев, участники поисковых операций и исследователи-любители. Для последних в интернете придумали термин «дятловеды». В 2017 году по инициативе этого фонда было целиком опубликовано отдельным изданием уголовное дело 1959 года.

С момента гибели группы Дятлова появилось более 75 версий произошедшего в районе горы Холатчахль. Вот как выглядят самые популярные.

Техногенная авария и вмешательство военных

Поисковая операция. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

В эту версию верят и некоторые родные погибших, и члены Фонда памяти группы Дятлова. Согласно ей, туристы попали в зону испытаний нового оружия: ракеты, боеголовки, атомного взрывного устройства — в конце 1950-х в СССР, на заре атомной эры, это вполне могло оказаться реальным. Взрыв либо спровоцировал лавину, под которой погибла большая часть группы, либо произошел так близко, что это повергло походников в безумие, и они умерли в состоянии аффекта. Следы от испытаний военные замели еще до начала поисковой операции.

Беглые заключенные или МВД

Дорога от Свердловска к перевалу идет буквально через ГУЛАГ — на маршрут туристы выходили через поселок, где жили вольноотпущенные и ссыльные, вокруг же на много километров простиралась территория Ивдельлага, одного из крупнейших советских лагерей. С его территории редко, но все же случались побеги. Один из них почти совпал по времени с походом группы Дятлова. Туристов могли убить либо беглые заключенные, либо искавшие их сотрудники МВД, которые приняли палатку дятловцев за пристанище беглецов.

Месть манси

Следы, обнаруженные поисковым отрядом. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Не меньше половины пути участники похода прошли по тропам обитавших в районе Отортена манси, видели их зарубки на деревьях, их ритуальные захоронения, шли по проложенным охотниками-манси тропам. Возможно, одно из ритуальных захоронений туристы по неосторожности осквернили. А может быть, они разбили палатку на запретной жертвенной горе, священной для местных племен, и сами были принесены в жертву.

Шпионы в группе или контролируемая поставка

Популярная авторская конспирологическая версия писателя Алексея Ракитина. Согласно ей, как минимум двое участников группы Дятлова были агентами КГБ, которые должны были встретиться в Уральских горах с агентами иностранной разведки, чтобы передать им информацию (точнее, дезинформацию) о советских атомных разработках — отсюда и радиоактивные частицы на одежде туристов. План разведчиков разоблачили враги, а всю группу ликвидировали как свидетелей.

Наркотики или природные аномалии

Фотография, сделанная одним из участников похода на подходе к последней стоянке. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Несколько литров спирта, которые были у участников похода с собой, нашли в лабазе нетронутыми, да и алкоголя в их крови обнаружено не было. Однако существует версия, что передовые студенты-инженеры могли тайно тестировать на себе новейшие достижения советской фармакологии, приведшие к необъяснимым эффектам, или случайно попробовать галлюциногенные грибы. Другие исследователи говорят о воздействии на организмы туристов инфразвука, который образовался из-за особой траектории воздушных потоков в горах. Необычное явление разрушительно подействовало на психику членов группы, выгнав их из палатки в нижнем белье и заставив нанести себе травмы.

Снежный человек, НЛО, мансийские божества

Мистические версии, в которые входит и нападение снежного человека, и месть мансийских богов нарушившим их покой людям, и контакт с внеземными цивилизациями, хороши тем, что их приверженцам даже не нужно объяснять нестыковки. На версию о йети, кстати, исследователей натолкнули сами дятловцы: буквально за день до смерти они выпустили номер походной сатирической стенгазеты, в которой задавались вопросом обитания «снежных человеков» в Уральских горах. Версию же об НЛО поддерживал следователь Лев Иванов: в начале 1990-х он признался, что всерьез рассматривал свидетельства очевидцев о светящихся шарах над перевалом, просто тогда о летающих тарелках в СССР еще не слышали.

Лавина

Настил, обнаруженный в овраге во время поисковая операции. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Именно лавину считает причиной гибели группы Генпрокуратура России. С 2018 по 2020 год ведомство проводило проверку по требованию родственников дятловцев. В результате следственных экспериментов сотрудники прокуратуры сделали вывод, что на довольно низком склоне образовалась лавина, которая заставила туристов экстренно покинуть палатку раздетыми и искать убежища в низине. Затем из-за плохой видимости они разделились на группы, не смогли найти палатку и погибли в борьбе с непогодой. По форме менее обтекаемое, но по сути это заключение ничем не отличается от первого, сделанного советскими следователями.

Перевал Дятлова в поп-культуре: что читать и что смотреть?

Сегодня памятник группе Дятлова на Михайловском кладбище Екатеринбурга, установленный в 1960-е, — одна из городских достопримечательностей (хотя не все могилы дятловцев находятся на этом кладбище). Похоронить себя рядом с товарищами завещал и выживший Юрий Юдин.

Последняя фотография, обнаруженная на пленке Юрия Кривонищенко. Фото: Государственный Архив Свердловской Области

Местом паломничества стал сам перевал Дятлова. До него все так же трудно добираться (ехать придется на нескольких видах транспорта, включая вездеходы и снегоходы, а в гору идти пешком или можно прилететь на хребет на вертолете), особенно зимой. Однако экскурсии на перевал, где тоже установлен памятный обелиск, организуют десятки уральских турагентств. В 2019-м, в год 60-летия трагедии, гору осаждали еще и съемочные группы: свои расследования трагедии выпустили все — от Первого канала, «России» и Russia Today до Discovery.

Словосочетание «перевал Дятлова» стало именем нарицательным для трагедий, связанных с туристами. Так, «вторым перевалом Дятлова» журналисты и интернет-исследователи называют гибель 10 туристов-лыжников на Кольском полуострове в 1973 году, известную также как Чивруайская трагедия; в происшествиях ищут общие детали и закономерности.

Новая документальная и псевдодокументальная литература о гибели группы последнее десятилетие выходит регулярно и не только на русском языке. Почти каждый автор придерживается собственной версии, отметая все остальные. А вот фикшена о случившемся до сих пор немного. Хотя первое литературное произведение по мотивам трагедии — роман «Высшей категории трудности» свердловского писателя Юрия Ярового — вышел еще в 1966 году.

Юрий Яровой. «Высшей категории трудности»

Яровой был журналистом и одним из участников поисковых групп у горы Холатчахль. Его книга, написанная в довольно смелой для советской литературы манере (сочетание нескольких временных пластов, рассказ от третьего лица перемежается фрагментами писем и дневников туристов), вроде бы не претендует на документальность: в ней изменены и имена героев, и фабула (всем, кроме руководителя группы, удается спастись). Однако некоторые фрагменты романа почти дословно повторяют материалы уголовного дела, на момент выхода книги засекреченного. Возможно, журналист имел к нему доступ или сумел получить информацию от следствия.

Анна Матвеева. «Перевал Дятлова, или Тайна девяти»

В повести Анны Матвеевой действуют уже настоящие дятловцы. В самом начале романа их призраки являются главной героине, и она решает выяснить обстоятельства их смерти. Вымышленную часть книги можно пролистать и читать только документальную — она основана на архивных изысканиях самой Матвеевой и уже рассекреченном на момент написания повести уголовном деле.

Николай Андреев. «Тайна перевала Дятлова. Все документы и главные версии о самой загадочной истории века»

Журналисты «Комсомольской правды» занимаются расследованием происшествия с группой Дятлова уже много лет. Эта книга — обобщенный результат их расследований, поисков и экспедиций к месту событий. Большое иллюстрированное издание можно назвать вводным курсом в «дятловедение»: в нем собраны и разобраны все основные версии, рассказано обо всех участниках событий, хорошо передана (в тексте и фотографиях) атмосфера оттепельной туристической романтики.

Алексей Ракитин. «Перевал Дятлова. Загадки гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале»

Один из самых обширных и популярных документальных «дятловедческих» трудов, книга Ракитина с 2012 года переиздавалась несколько раз. Автор крайне дотошно разбирает (и нещадно критикует) материалы уголовного дела, документацию места происшествия, судебно-медицинскую экспертизу — всё вплоть до погодных условий и положения небесных тел над перевалом в феврале 1959-го. Вторая, конспирологическая, часть про атомный шпионаж тоже по-своему увлекательна, но ее документальность и достоверность вызывают сомнения.

Фильм «Тайна перевала Дятлова»

Единственный на сегодняшний день игровой фильм о происшествии на Северном Урале спродюсирован Александром Роднянским и снят Ренни Харлином. Но герои тут не советские туристы, а группа студентов из Орегона, которые, получив грант, решают снять документальный фильм о дятловцах и едут с камерами на место событий. Приключения героев в лучших традициях хорроров запечатлены в жанре found footage. Своя версия событий 1959-го у Харлина тоже есть, и куда более парадоксальная, чем ядерные испытания или нападение снежных людей.

Сериал «Перевал Дятлова»

И, наконец, несколько слов о том самом сериале ТНТ. Его создатели — Федорович, Никишов и Костомаров (не так давно поразившие всех визионерским сериалом «Эпидемия») — досконально изучили все материалы и теории, связанные с этим делом. Но у главного героя «Перевала», майора КГБ Костина (Петр Федоров), командированного на Урал из самой Москвы, собственная версия событий — скорее, мистическая. Фронтовик Костин (частично списанный с Семена Золотарева) чуть ли не экстрасенс, и неведомую силу, погубившую дятловцев, он уже встречал во время войны. Следствие, которое ведет Костин, через серию перемежается флешбэками, хроникой похода злополучной группы, стилизованной под черно-белое оттепельное кино.