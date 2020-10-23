Про группу Дятлова сняли сериал. Что нужно знать об этой истории?

16 ноября на ТНТ выходит первый игровой сериал о необъяснимой гибели группы туристов в феврале 1959-го в Уральских горах. Трагедия дятловцев породила целый конспирологический культ, который уже давно распространился за границы Свердловской области. Рассказываем, в чем загадка перевала Дятлова, каковы основные версии произошедшего и что еще можно почитать и посмотреть на эту тему.
Кто такой Дятлов и что случилось с его группой?
Игорь Дятлов — студент 5-го курса Уральского политеха (УПИ), возглавлявший группу спортсменов-туристов, которая в конце января 1959 года отправилась из Свердловска (сегодня — Екатеринбург) к североуральской горной вершине Отортен. Группа состояла из десяти опытных походников. Девять из них были студентами или выпускниками УПИ и состояли в турклубе при нем, один — Семен Золотарев, самый старший участник экспедиции — работал инструктором местной турбазы (примкнувший к группе в последний момент фронтовик Золотарев — довольно загадочная фигура; например, на его теле были обнаружены странные татуировки — акронимы Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, Г+С+П=Д или изображение свеклы (!), которые не помнит никто из знавших его при жизни свидетелей). Маршрут, рассчитанный на 14 дней пешего похода по зимнему Уральскому хребту (снегопад, ветер, температура от -10 до -30), считался сложным, походу была присвоена третья категория трудности, высшая на тот момент.
От Свердловска до горы Отортен — почти 500 километров. Большую часть пути, до ближайших к горе населенных пунктов, туристы проехали на электричке и попутках. В последнем из этих населенных пунктов, Вижае, один из них, Юрий Юдин, сошел с маршрута из-за воспаления седалищного нерва. Юдин, на тот момент студент четвертого курса инженерно-экономического факультета, — единственный участник похода, который тогда выжил.
Остальные должны были вернуться с маршрута в Вижай 12 февраля и дать телеграмму в институт. Из сохранившихся дневников туристов известно, что поход продлился до 1 февраля, когда группа оставила большинство вещей в лабазе и налегке отправилась ночевать в палатке неподалеку от безымянного перевала, сегодня известного как перевал Дятлова. Через несколько недель поисковая группа обнаружит замерзшие тела на склоне горы. Что именно случилось с молодыми людьми, не известно до сих пор.
Как велись поиски группы и расследование ее гибели?
Вестей от группы не было и к концу февраля, тогда на ее поиски отправился первый отряд, сформированный из студентов и туристов-добровольцев. Через несколько дней к ним присоединились профессиональные альпинисты, военные, охранники местного Ивдельлага и сотрудники МВД с вертолетами и поисковыми собаками, а также охотники-манси.
26 февраля на склоне горы Холатчахль (или Холат-Сяхыл) поисковики обнаружили заброшенную и порезанную изнутри палатку. Припасы в ней были почти нетронутыми, ценности (часы, фотоаппараты) и деньги тоже были на месте, но в личных вещах туристов царил беспорядок, словно обитатели торопились покинуть палатку или как будто ее кто-то обыскивал.
На следующий день в полутора километрах от палатки нашли первые четыре тела. Двое, Юрий Кривонищенко и Юрий Дорошенко, босые, в одном белье, лежали у кедра на опушке леса рядом с погасшим костром. Другие — Игорь Дятлов и Зинаида Колмогорова, тоже полураздетые, в одних носках — в полукилометре от своих товарищей, по направлению от кедра к палатке, словно пытались в нее вернуться. 5 марта нашли Рустема Слободина, который тоже погиб, возвращаясь от костра. На руках и ногах молодых людей были ссадины, некоторые из них были похожи на травмы, полученные в драке. Причиной смерти всех пятерых судмедэксперт назвал гипотермию, или замерзание.
Остальные тела нашли только в мае в низине ручья неподалеку от кедра. На них были фрагменты одежды, снятой с погибших товарищей, кто-то был в двух штанах или свитерах, но от смерти это их не спасло. У троих из четверых судмедэксперт обнаружил травмы, возможно, полученные при жизни: у Николая Тибо-Бриньоля был сильно поврежден череп, у Людмилы Дубининой и Семена Золотарева сломаны ребра, у них обоих не было глаз в глазницах, а у Дубининой отсутствовал еще и язык. Кроме того, на свитере Дубининой и на шароварах Александра Колеватова были обнаружены следы радиации.
Буквально сразу после того, как были обнаружены последние тела с явными признаками насильственной смерти, прокурор-криминалист Лев Иванов закрыл дело, которое вел всего три месяца — за отсутствием состава преступления. Выводом следствия стала загадочная формулировка, которую расследователи-любители обсуждают по сей день: «Причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».
До 1970-х дело было засекречено, в 1974-м его передали на хранение в Государственный архив Свердловской области, а в начале 1990-х доступ к нему стал открытым. Это и положило начало всероссийской «дятломании».
Каковы неофициальные версии гибели группы?
В начале 1990-х были живы и Юрий Юдин, и прокурор Лев Иванов, и большинство родственников и друзей погибших туристов. Тогда же, после распада Советского Союза, о деле стало можно говорить, а результаты работы следствия — критиковать. Необычная история гибели туристов стала известна далеко за пределами Свердловской области и даже России. В 2000-е этому способствовали развитие интернета и появление первых любительских тематических форумов.
С 2000 года в Екатеринбурге действует общественное объединение — Фонд памяти группы Дятлова. В него вошли некоторые родственники дятловцев, участники поисковых операций и исследователи-любители. Для последних в интернете придумали термин «дятловеды». В 2017 году по инициативе этого фонда было целиком опубликовано отдельным изданием уголовное дело 1959 года.
С момента гибели группы Дятлова появилось более 75 версий произошедшего в районе горы Холатчахль. Вот как выглядят самые популярные.
Техногенная авария и вмешательство военных
В эту версию верят и некоторые родные погибших, и члены Фонда памяти группы Дятлова. Согласно ей, туристы попали в зону испытаний нового оружия: ракеты, боеголовки, атомного взрывного устройства — в конце 1950-х в СССР, на заре атомной эры, это вполне могло оказаться реальным. Взрыв либо спровоцировал лавину, под которой погибла большая часть группы, либо произошел так близко, что это повергло походников в безумие, и они умерли в состоянии аффекта. Следы от испытаний военные замели еще до начала поисковой операции.
Беглые заключенные или МВД
Дорога от Свердловска к перевалу идет буквально через ГУЛАГ — на маршрут туристы выходили через поселок, где жили вольноотпущенные и ссыльные, вокруг же на много километров простиралась территория Ивдельлага, одного из крупнейших советских лагерей. С его территории редко, но все же случались побеги. Один из них почти совпал по времени с походом группы Дятлова. Туристов могли убить либо беглые заключенные, либо искавшие их сотрудники МВД, которые приняли палатку дятловцев за пристанище беглецов.
Месть манси
Не меньше половины пути участники похода прошли по тропам обитавших в районе Отортена манси, видели их зарубки на деревьях, их ритуальные захоронения, шли по проложенным охотниками-манси тропам. Возможно, одно из ритуальных захоронений туристы по неосторожности осквернили. А может быть, они разбили палатку на запретной жертвенной горе, священной для местных племен, и сами были принесены в жертву.
Шпионы в группе или контролируемая поставка
Популярная авторская конспирологическая версия писателя Алексея Ракитина. Согласно ей, как минимум двое участников группы Дятлова были агентами КГБ, которые должны были встретиться в Уральских горах с агентами иностранной разведки, чтобы передать им информацию (точнее, дезинформацию) о советских атомных разработках — отсюда и радиоактивные частицы на одежде туристов. План разведчиков разоблачили враги, а всю группу ликвидировали как свидетелей.
Наркотики или природные аномалии
Несколько литров спирта, которые были у участников похода с собой, нашли в лабазе нетронутыми, да и алкоголя в их крови обнаружено не было. Однако существует версия, что передовые студенты-инженеры могли тайно тестировать на себе новейшие достижения советской фармакологии, приведшие к необъяснимым эффектам, или случайно попробовать галлюциногенные грибы. Другие исследователи говорят о воздействии на организмы туристов инфразвука, который образовался из-за особой траектории воздушных потоков в горах. Необычное явление разрушительно подействовало на психику членов группы, выгнав их из палатки в нижнем белье и заставив нанести себе травмы.
Снежный человек, НЛО, мансийские божества
Мистические версии, в которые входит и нападение снежного человека, и месть мансийских богов нарушившим их покой людям, и контакт с внеземными цивилизациями, хороши тем, что их приверженцам даже не нужно объяснять нестыковки. На версию о йети, кстати, исследователей натолкнули сами дятловцы: буквально за день до смерти они выпустили номер походной сатирической стенгазеты, в которой задавались вопросом обитания «снежных человеков» в Уральских горах. Версию же об НЛО поддерживал следователь Лев Иванов: в начале 1990-х он признался, что всерьез рассматривал свидетельства очевидцев о светящихся шарах над перевалом, просто тогда о летающих тарелках в СССР еще не слышали.
Лавина
Именно лавину считает причиной гибели группы Генпрокуратура России. С 2018 по 2020 год ведомство проводило проверку по требованию родственников дятловцев. В результате следственных экспериментов сотрудники прокуратуры сделали вывод, что на довольно низком склоне образовалась лавина, которая заставила туристов экстренно покинуть палатку раздетыми и искать убежища в низине. Затем из-за плохой видимости они разделились на группы, не смогли найти палатку и погибли в борьбе с непогодой. По форме менее обтекаемое, но по сути это заключение ничем не отличается от первого, сделанного советскими следователями.
Перевал Дятлова в поп-культуре: что читать и что смотреть?
Сегодня памятник группе Дятлова на Михайловском кладбище Екатеринбурга, установленный в 1960-е, — одна из городских достопримечательностей (хотя не все могилы дятловцев находятся на этом кладбище). Похоронить себя рядом с товарищами завещал и выживший Юрий Юдин.
Местом паломничества стал сам перевал Дятлова. До него все так же трудно добираться (ехать придется на нескольких видах транспорта, включая вездеходы и снегоходы, а в гору идти пешком или можно прилететь на хребет на вертолете), особенно зимой. Однако экскурсии на перевал, где тоже установлен памятный обелиск, организуют десятки уральских турагентств. В 2019-м, в год 60-летия трагедии, гору осаждали еще и съемочные группы: свои расследования трагедии выпустили все — от Первого канала, «России» и Russia Today до Discovery.
Словосочетание «перевал Дятлова» стало именем нарицательным для трагедий, связанных с туристами. Так, «вторым перевалом Дятлова» журналисты и интернет-исследователи называют гибель 10 туристов-лыжников на Кольском полуострове в 1973 году, известную также как Чивруайская трагедия; в происшествиях ищут общие детали и закономерности.
Новая документальная и псевдодокументальная литература о гибели группы последнее десятилетие выходит регулярно и не только на русском языке. Почти каждый автор придерживается собственной версии, отметая все остальные. А вот фикшена о случившемся до сих пор немного. Хотя первое литературное произведение по мотивам трагедии — роман «Высшей категории трудности» свердловского писателя Юрия Ярового — вышел еще в 1966 году.
Юрий Яровой. «Высшей категории трудности»
Яровой был журналистом и одним из участников поисковых групп у горы Холатчахль. Его книга, написанная в довольно смелой для советской литературы манере (сочетание нескольких временных пластов, рассказ от третьего лица перемежается фрагментами писем и дневников туристов), вроде бы не претендует на документальность: в ней изменены и имена героев, и фабула (всем, кроме руководителя группы, удается спастись). Однако некоторые фрагменты романа почти дословно повторяют материалы уголовного дела, на момент выхода книги засекреченного. Возможно, журналист имел к нему доступ или сумел получить информацию от следствия.
Анна Матвеева. «Перевал Дятлова, или Тайна девяти»
В повести Анны Матвеевой действуют уже настоящие дятловцы. В самом начале романа их призраки являются главной героине, и она решает выяснить обстоятельства их смерти. Вымышленную часть книги можно пролистать и читать только документальную — она основана на архивных изысканиях самой Матвеевой и уже рассекреченном на момент написания повести уголовном деле.
Николай Андреев. «Тайна перевала Дятлова. Все документы и главные версии о самой загадочной истории века»
Журналисты «Комсомольской правды» занимаются расследованием происшествия с группой Дятлова уже много лет. Эта книга — обобщенный результат их расследований, поисков и экспедиций к месту событий. Большое иллюстрированное издание можно назвать вводным курсом в «дятловедение»: в нем собраны и разобраны все основные версии, рассказано обо всех участниках событий, хорошо передана (в тексте и фотографиях) атмосфера оттепельной туристической романтики.
Алексей Ракитин. «Перевал Дятлова. Загадки гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале»
Один из самых обширных и популярных документальных «дятловедческих» трудов, книга Ракитина с 2012 года переиздавалась несколько раз. Автор крайне дотошно разбирает (и нещадно критикует) материалы уголовного дела, документацию места происшествия, судебно-медицинскую экспертизу — всё вплоть до погодных условий и положения небесных тел над перевалом в феврале 1959-го. Вторая, конспирологическая, часть про атомный шпионаж тоже по-своему увлекательна, но ее документальность и достоверность вызывают сомнения.
Фильм «Тайна перевала Дятлова»
Единственный на сегодняшний день игровой фильм о происшествии на Северном Урале спродюсирован Александром Роднянским и снят Ренни Харлином. Но герои тут не советские туристы, а группа студентов из Орегона, которые, получив грант, решают снять документальный фильм о дятловцах и едут с камерами на место событий. Приключения героев в лучших традициях хорроров запечатлены в жанре found footage. Своя версия событий 1959-го у Харлина тоже есть, и куда более парадоксальная, чем ядерные испытания или нападение снежных людей.
Сериал «Перевал Дятлова»
И, наконец, несколько слов о том самом сериале ТНТ. Его создатели — Федорович, Никишов и Костомаров (не так давно поразившие всех визионерским сериалом «Эпидемия») — досконально изучили все материалы и теории, связанные с этим делом. Но у главного героя «Перевала», майора КГБ Костина (Петр Федоров), командированного на Урал из самой Москвы, собственная версия событий — скорее, мистическая. Фронтовик Костин (частично списанный с Семена Золотарева) чуть ли не экстрасенс, и неведомую силу, погубившую дятловцев, он уже встречал во время войны. Следствие, которое ведет Костин, через серию перемежается флешбэками, хроникой похода злополучной группы, стилизованной под черно-белое оттепельное кино.