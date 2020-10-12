Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»

Месяц богат на интересные российские сериалы. Продолжения «Метода» зрители ждали пять лет, а мистический триллер о погибших на Урале туристах обещают уже три года. КиноПоиск HD каждый месяц исправно выпускает по новинке — на этот раз узнаем историю дизайнера Насти и пяти ее внутренних голосов. Ну, и Федор Бондарчук дебютирует как сериальный режиссер. Что касается зарубежных проектов, в ноябре будем смотреть, что происходит у девочки Лиры и ее деймона, какими были жизненные тяготы принцессы Дианы и что случилось у христианских монахинь в Индии.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-6
«Лунная база 8», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, «Амедиатека» — с 8 ноября
Трое астронавтов-лузеров (Джон Си Райли, Фред Армисен, Тим Хайдекер) попадают в пустыню, где расположен симулятор лунной базы NASA. Все они мечтают отправиться за пределы Земли и доказать что-то самим себе: здесь они всего лишь неудачники с кучей личных проблем, а в космосе станут героями. Но сперва придется доказать NASA, что они всё могут, даже пить воду, полученную из их собственной (очищенной!) мочи.
Космическая тема, кажется, возвращается в сериалы: в сентябре на Netflix вышла производственная драма «Вдали» (уже закрыта), а в октябре на Disney+ стартовали «Парни что надо» — байопик про первых американских астронавтов. «Лунная база 8» будет сентиментальной историей о простых парнях — не зря троица главных актеров известна, скорее, в амплуа грустных клоунов. Они же, кстати, и написали сценарий вместе с Джонатаном Криселом («Портландия»), который выступил режиссером сериала.
«Метод 2»
Где смотреть: Первый канал, КиноПоиск HD — с 8 ноября
После событий первого сезона прошел год, но Есеня (Паулина Андреева) все еще тяжело переживает смерть своего учителя Меглина (Константин Хабенский). Все ее мысли только о нем. Но жизнь героини изменилась: теперь она замужем за Евгением Осмысловским (Александр Петров), от которого родила дочь. И помогает ей прийти в себя только то, что за ребенком начинает охоту маньяк.
Один из самых громких российских сериалов 2010-х наконец-то возвращается со вторым сезоном, который ждут уже несколько лет (за это время Netflix успел купить «Метод» для международной аудитории). Герой Хабенского там еще появится, но непонятно, в каком качестве (флешбэки или неожиданное воскресение?). Юрия Быкова на режиссерском посту сменит Александр Войтинский («Призрак»).
Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке сразу после эфира на Первом канале.
«Индустрия», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, «Амедиатека» — с 10 ноября
Выпускники элитных колледжей погружаются в мир лондонских финансов, который перетряхнуло после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие качества. Молодые финансисты погружаются в мир наркотиков и секса, которые словно служат обязательным сопровождением для крупных финансовых операций.
Сериал придумали Мики Даун и Конрад Кэйн, это их первый крупный проект. Вполне вероятно, что они могут стать новыми звездами сериальной индустрии — вряд ли HBO случайно обратил внимание на работу малоизвестных сценаристов. Поддерживают этот проект опытные постановщики и продюсеры: «Индустрию» спродюсировала Лина Данэм (она же сняла первую серию), среди других режиссеров — Тиндж Кришнан («Отбросы», «Изгоняющий дьявола»).
«Голос перемен», 1-й сезон
Где смотреть: BBC One, Prime Video, КиноПоиск HD — с 15 ноября
Пять фильмов (или эпизодов одного сериала), объединенных в антологию о жизни чернокожего комьюнити в Лондоне 1960—1980-х. Оригинальное название Small Axe («Топорик») отсылает к ямайской пословице «Если вы большое дерево, то мы топорик» (ее можно услышать в одноименной песне Боба Марли). Герои антологии не только вымышленные, но и реальные люди, например члены британского отделения «Черных пантер» Барбара Биз, Даркус Хау и Алтейя Джонс-ЛеКойнт.
Режиссер и создатель «Голоса перемен» — Стив МакКуин, соавтор сценария — британо-карибская писательница Корттиа Ньюленд. МакКуин собрал выдающийся актерский состав: в разных эпизодах сыграют Джон Бойега, Летишиа Райт, Шон Паркер, Алекс Дженнингс. Три из пяти фильмов (или все же серий?) были показаны в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля в сентябре этого года и получили крайне теплые отзывы критиков (сейчас на Rotten Tomatoes рейтинг «Голоса перемен» составляет 97%).
«Перевал Дятлова», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 16 ноября
Девять советских студентов отправились в поход по заснеженным Уральским горам, но с ними произошло нечто ужасное. Вся группа погибла, причину смерти установить невозможно. Что погубило группу Дятлова: природная катастрофа, местные жители, беглые зэки или инопланетяне? Несчастный случай, произошедший с туристической группой на Урале в 1959 году, трансформировался в сериал продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, чья «Эпидемия» сейчас рвет мировые рейтинги после премьеры на Netflix. До этого фильмы про перевал Дятлова снимали разве что в формате конспирологических передач, ну и была неудачная художественная попытка Ренни Харлина.
В новом сериале ТНТ одна из сюжетных линий будет посвящена самой группе (сценаристы опирались на дневники туристов и материалы следствия), а вторая расскажет о расследовании, которое ведет майор КГБ, сыгранный Петром Федоровым. Из других примечательных характеристик «Перевала Дятлова» — съемка на пленку и наличие в режиссерском составе как самих Федоровича и Никишова, так и снявшего «Эпидемию» Павла Костомарова.
«Настя, соберись!», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — ноябрь
Дизайнер Настя (Любовь Аксенова) переживает кризис: в одночасье она теряет работу в архитектурном бюро (из-за конфликта с сексистом-нанимателем) и любимого мужа (он ей изменял). Единственный способ заново собрать свою жизнь — примириться с пятью личностями, которые живут в ее голове (среди них есть домохозяйка, школьница, феминистка, матриарх и знойная красавица).
Комедийное шоу придумали Константин Майер, Сергей Корнихин и Николай Куликов (сценаристы и продюсеры хита «Я худею» и сериала «Толя-робот»), а все серии сняла Вера Смолина. Многоголосие внутри раздираемой противоречиями Насти обыграли при помощи нескольких актрис — другие грани ее личности сыграли Рина Гришина («Просто представь, что мы знаем»), Светлана Камынина («Интерны»), Алина Алексеева («Магомаев»), Юлия Гришаева («Физрук») и Ева Смирнова («Бихэппи»). Эти субличности будут интриговать, спорить и хитрить, но цель у них одна — сделать Настю счастливой.
Остальные премьеры
«Иванько», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 2 ноября
Комедийный сериал от Good Story Media, подарившей нам «Реальных пацанов» и «Физрука», посвящен дружбе трех женщин немного за тридцать — преподавательницы английского и психолога Вали, преподавательницы танцев и тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Каждой из них кажется, что проблемы подруг не такие серьезные, чем ее собственные, каждая пытается учить других жизни, но в итоге все они понимают, что несчастны одинаково. Пытаясь решить проблемы, подруги запутываются еще больше и попадают в нелепые ситуации. Главные роли сыграли Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков и Михаил Тройник. Создатели уверяют, что идея сериала родилась у них из наблюдений за тем, как разные люди переживают провалы, пытаются справиться с проблемами и чувствуют себя не в своей тарелке.
«Любовь и анархия», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 ноября (премьера всех серий)
Софи (Ида Энгволь) — мать двоих детей, примерная жена и бизнес-консультантка — устраивается на работу в престижный издательский дом с богатой историей. И там осознает, что ее прежняя жизнь дала трещину. Симпатичный молодой программист Макс (Бьорн Мостен) застает ее за мастурбацией на рабочем месте и начинает в шутку шантажировать — например, требует ходить весь день задом наперед. Софи втягивается в игру и понимает, что влюбилась. Ромком сняла фестивальная режиссерка Лиза Лангсет («К чему-то прекрасному»), а спродюсировали его создатели «Зыбучих песков», другого шведского сериала Netflix.
«Псих», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv — с 5 ноября
Московский психолог Олег ведет себя неэтично: мало того что у него много зависимостей, которые он не лечит, так он еще и мучает своих пациентов (а также не ходит на супервизию). Год назад у него пропала жена, и он не может с этим справиться. Главную роль исполнил Константин Богомолов, который в 2020 году уже успел сняться в «Шерлоке в России» и «Последнем министре» и сам снял два сериала («Безопасные связи», «Хороший человек»). Режиссером проекта стал Федор Бондарчук (это его первый опыт в подобном формате), сценарий «Психа» написала Паулина Андреева. Кроме Богомолова, в сериале снялись Елена Лядова, Аня Чиповская, Марина Александрова, Игорь Верник, Роза Хаируллина, Александр Горчилин и Олег Меньшиков.
«Паранормальные явления», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 ноября (премьера всех серий)
Египетский хоррор-сериал, действие которого разворачивается в 1960-е. Профессор гематологии Реффат Исмаил (Ахмед Амин) с детства окружен призраками и сейчас занимается исследованием паранормальных явлений. Внезапно с его близкими начинают происходить жуткие вещи, и Исмаил понимает, что виной тому буквально призраки из его прошлого. Чтобы спасти дорогих Исмаилу людей, ему придется посмотреть своим страхам в глаза и разобраться с трагическими событиями детства. Первый египетский сериал Netflix поставлен по серии рассказов Ахмеда Халеда Тауфика, национального классика в жанре ужасов и фантастики.
«Третья положительная», 1-й сезон
Где смотреть: CBS — с 5 ноября
Единственный новый ситком в осеннем сезоне канала CBS создал Марко Пеннетте (сценарист «Отчаянных домохозяек» и «Дурнушки»), а спродюсировал Чак Лорри («Теория большого взрыва»). Главный герой — врач и недавно разведенный отец, которому необходима пересадка почки. Его сыграл комик Томас Миддлдитч, звезда «Силиконовой долины». В других ролях — Аннали Эшфорд («Мастера секса»), Кетер Донохью («Идеальный голос») и Сара Рю («Клава, давай!»).
«Ромул», 1-й сезон
Где смотреть: Sky Italia, more.tv — c 7 ноября
Итальянский эпик о том, как был основан великий Рим. Действие разворачивается в VIII веке, и создатели обещают новый взгляд на историю про Ромула и Рема. В сериале сыграли Франческо Ди Наполи («Пираньи Неаполя»), Андреа Арканджели («Траст») и Марианна Фонтана («Неделимые»). Две главные фишки исторического сериала — огромное количество реквизита и статистов, а также аутентичная речь (все диалоги ведутся на латыни).
«Дэш и Лили», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 ноября (премьера всех серий)
Сериал задает рождественское настроение еще в ноябре. Романтичная Лили (Мидори Френсис) оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот. Его находит циничный парень Дэш (Остин Абрамс), который ненавидит суету вокруг Нового года. Дэш и Лили начинают общаться при помощи этой книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках Нью-Йорка. Праздничный ромком основан на серии подростковых романов Дэвида Левитана и Рэйчел Кон.
«Учитель», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 10 ноября (премьера трех серий)
Психологическая драма о сексуальных отношениях. Невзрачная школьная учительница из глубинки (Кейт Мара) влюбляется в развитого не по годам ученика (Ник Робинсон), что приводит к катастрофическим последствиям. Сериал основан на одноименном фильме Ханны Фидель, которая также отвечает за адаптацию. Среди продюсеров — Джейсон Бейтман и сама Кейт Мара.
«Освободитель», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 11 ноября (премьера всех серий)
Анимационная драма в декорациях Второй мировой войны, основанная на одноименной документальной книге. В ней описывается одиссея американского офицера Феликса Спаркса, который провел на полях европейских сражений более пятисот дней и участвовал в освобождении Дахау. Сценарий написал Джеб Стюарт («Крепкий орешек»), а режиссером стал поляк Гжегож Йонкайтыс, работавший над спецэффектами «Города грехов».
«Корона», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 ноября (премьера всех серий)
В новом сезоне «Короны» Оливия Колман возвращается к роли Елизаветы II. Действие на этот раз развернется между 1988 и 1990 годами. В это время в Великобритании премьер-министром становится Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон), а в жизни королевского двора активное участие принимает леди Диана Спенсер (Эмма Коррин). Сезон должен завершить вторую часть «Короны», после которой Оливию Колман, Тобайаса Мензиса и Хелену Бонэм Картер заменят другие актеры.
«Темные начала», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, «Амедиатека» — с 17 ноября
Сериал по мотивам фэнтези-трилогии Филипа Пулмана преодолевает психологический рубеж: прошлая полнометражная экранизация охватывала лишь начальный роман цикла («Золотой компас»), который «Темные начала» заново экранизировали в первом сезоне. Теперь же пришло время второй книги Пулмана — «Чудесный нож». В ней Лира и Уилл скрываются от врагов в Читтагацце, городе из еще одного параллельного мира, где обитают призраки. К актерскому составу присоединились выдающиеся англичане: Эндрю Скотт сыграет Джона Парри, отца Уилла, а его деймона озвучит Фиби Уоллер-Бридж.
«Большое небо», 1-й сезон
Где смотреть: ABC — с 17 ноября
Новый криминальный сериал Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») по мотивам романа «The Highway» Си Джей Бокса. Частные детективы Кэсси Дьюэлл (Кайли Банбери), Коди Хойт (Райан Филипп) и его жена Дженни (Кэтрин Уинник) ведут поиски двух сестер, которые были похищены на пустынном шоссе водителем грузовика. Вскоре они узнают, что девочки не первые жертвы маньяка. Режиссер сериала — Пол МакГиган («Виктор Франкенштейн», «Шерлок»).
«Озорные анимашки», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — 20 ноября (премьера всех серий)
Анимационная классика 1990-х воскресает при активном участии продюсера Стивена Спилберга. В тринадцати новых эпизодах зрители снова встретятся с Якко, Вакко и Дот Уорнерами, а также увидят Пинки и Брейна, которых озвучат те же актеры, что и в мультсериале 1995 года. Выход второго сезона запланирован на 2021 год.
Marvel’s 616, 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — 20 ноября (премьера всех серий)
Каждый эпизод этого документального сериала расскажет о разных сюжетах, развернувшихся вокруг комиксов издательства Marvel. Будет серия о влиятельных женщинах, студентах-театралах (они ставят супергеройскую пьесу) и о том, как в Японии адаптировали истории про Человека-паука. Режиссерами проекта выступили Элисон Бри, Гиллиан Джейкобс, Пол Шир, Сара Рамос и другие.
«Черный нарцисс», 1-й сезон
Где смотреть: FX — 23 ноября (премьера всех серий)
Британская историческая драма по мотивам одноименного романа Румер Годден, который уже был успешно экранизирован в 1947 году Майклом Пауэллом и Эмериком Прессбургером (фильм получил два «Оскара»). Сериал расскажет о монахинях, которые открывают филиал ордена в Гималаях, но сталкиваются с неприязнью местных жителей и собственными кризисами. Главные роли сыграли Джемма Артертон, Джим Бродбент, Рози Кавальеро, Эшлинг Франчози и Алессандро Нивола. В «Черном нарциссе» Дайана Ригг, звезда британского сериала «Мстители» и Оленна Тирелл из «Игры престолов», сыграла свою последнюю роль.
«Спасенные звонком», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 25 ноября
Прямой сиквел одноименного классического ситкома 1990-х. Действие происходит в той же школе Бэйсайд и охватывает разные семьи. Среди новых участников сериала — Джон Майкл Хиггинс, но большинство актеров перекочевали сюда из оригинала и играют своих повзрослевших героев. Новую версию «Спасенных звонком» придумала сценаристка «Студии 30» Трэйси Вигфилд.
«Бортпроводница», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 26 ноября (премьера трех серий)
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко возвращается в триллере по мотивам одноименного романа Криса Бохджаляна. Ее героиня, бортпроводница Кэсси, просыпается в номере отеля в Бангкоке после веселой ночи с одним из симпатичных пассажиров. У Кэсси тяжелое похмелье, она ничего не помнит — ни того, как здесь оказалась, ни того, почему всюду кровь и почему случайный любовник лежит в постели мертвый. Испугавшись, Кэсси сбегает из номера и ведет себя как ни в чем не бывало, но по возвращении в Нью-Йорк ее находят агенты ФБР, расспрашивают о рейсе в Бангкок, и Кэсси начинает сомневаться, а действительно ли она невиновна. Бортпроводница решает самостоятельно сложить пазл и начинает собственное расследование.
«Замечательные слухи», 1-й сезон
Где смотреть: OCN — с 28 ноября
«Счетчик» — тайная организация людей со сверхспособностями, которые охотятся в Корее за злыми духами и работают под прикрытием в маленькой лапшичной. Сердце организации и по совместительству шеф-повар лапшичной — Чу Мэ-ок с даром целительства. Самый старый и легендарный «счетчик» Чхве Джан-муль занят бухгалтерией организации. Самый молодой — старшеклассник Мун, жертва подозрительной автокатастрофы в детстве, ему только предстоит раскрыть все свои способности и стать центральной фигурой «Счетчика». Еще есть экстрасенс До Ха-на, способная читать воспоминания и определять местонахождение духов, и бывший коп с амнезией Ка Мо-тхак, обладатель невероятной силы. Сценарий написала Ё Джи-на («Дом у озера», «Убежденный холостяк»).
«Казанова», 1-й сезон
Где смотреть: Первый канал, КиноПоиск HD — ноябрь
Действие 8-серийного детектива разворачивается в Москве 1970-х. Состоятельные женщины становятся жертвами обаятельного мужчины, который быстро завоевывает их доверие, а затем пропадает вместе с дорогим имуществом и сбережениями. Когда одна из обманутых попыталась покончить с собой, к делу подключилась милиция. Следствие ведут сыщик Шмаков (Сергей Угрюмов) и лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова).
Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке сразу после эфира на Первом канале.
Кроме того
«Хороший доктор», 4-й сезон
Где смотреть: ABC, «Амедиатека» — с 3 ноября
Продолжение популярного медицинского процедурала о гениальном хирурге с расстройством аутистического спектра.
«Детство Шелдона», 4-й сезон
Где смотреть: CBS, КиноПоиск HD — с 5 ноября
Спин-офф «Теории большого взрыва» и не думает заканчиваться. В новом сезоне юный гений пытается поступить в колледж.
«Мамаша», 8-й сезон
Где смотреть: CBS — с 5 ноября
Популярный ситком возвращается с новым сезоном. Правда, шоу покинула одна из главных звезд — Анна Фэрис.
«Могучие», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 9 ноября
Новый анимационный сериал о тайной жизни маленьких существ — ветки, камня, листа и клубники.
«S. W. A. T.: Спецназ города», 4-й сезон
Где смотреть: CBS — с 11 ноября
Продолжение процедурала о работе спецназа на улицах Лос-Анджелеса.
«Анатомия страсти», 17-й сезон
Где смотреть: ABC, КиноПоиск HD — с 12 ноября (премьера двух серий)
Долгоиграющая медицинская драма и не думает заканчиваться.
«Пожарная часть 19», 4-й сезон
Где смотреть: ABC, КиноПоиск HD — с 12 ноября
Спин-офф «Анатомии страсти», рассказывающий о буднях пожарных из Сиэтла.
«Единорог», 2-й сезон
Где смотреть: CBS, «Амедиатека» — с 13 ноября
Продолжение драмеди о вдовце (Уолтон Гоггинс), который вновь ищет любовь.
«Черный список», 8-й сезон
Где смотреть: NBC — с 13 ноября
Один из самых популярных сериалов NBC обещает начать новый сезон с интригующего сюжетного поворота.
«Соседство», 3-й сезон
Где смотреть: CBS — с 16 ноября
Добродушный ситком о том, как белая семья пытается адаптироваться к жизни в черном районе.
«Боб любит Абишолу», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 16 ноября
Продолжение драмеди о любви продавца носков и нигерийской медсестры.
«Всем встать», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 16 ноября
Юридический процедурал возвращается с новым сезоном. После расистского скандала белому шоураннеру будет ассистировать чернокожая специалистка.
«Убийство на Миддл Бич», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, «Амедиатека» — с 16 ноября
Новый true crime, в котором режиссер опрашивает родственников и друзей своей убитой матери, пытаясь понять, что все-таки произошло.
«За жизнь», 2-й сезон
Где смотреть: ABC, КиноПоиск HD — с 18 ноября
Второй за год (!) сезон драмы о заключенном, который становится адвокатом.
«Миллион мелочей», 3-й сезон
Где смотреть: ABC, «Амедиатека» — с 20 ноября
В новом сезоне популярной драмеди любовные отношения между героями накаляются до предела.
«Стальная звезда», 3-й сезон
Где смотреть: Sky Atlantic, «Амедиатека» — с 25 ноября
Финал криминальной драмы с Тимом Ротом в главной роли.
Автор: Марат Шабаев