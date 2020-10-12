Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»

Трое астронавтов-лузеров (Джон Си Райли, Фред Армисен, Тим Хайдекер) попадают в пустыню, где расположен симулятор лунной базы NASA. Все они мечтают отправиться за пределы Земли и доказать что-то самим себе: здесь они всего лишь неудачники с кучей личных проблем, а в космосе станут героями. Но сперва придется доказать NASA, что они всё могут, даже пить воду, полученную из их собственной (очищенной!) мочи.

Космическая тема, кажется, возвращается в сериалы: в сентябре на Netflix вышла производственная драма «Вдали» (уже закрыта), а в октябре на Disney+ стартовали «Парни что надо» — байопик про первых американских астронавтов. «Лунная база 8» будет сентиментальной историей о простых парнях — не зря троица главных актеров известна, скорее, в амплуа грустных клоунов. Они же, кстати, и написали сценарий вместе с Джонатаном Криселом («Портландия»), который выступил режиссером сериала.