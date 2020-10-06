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Трейлер сериала «Псих» Федора Бондарчука: Константин Богомолов и кризис среднего возраста

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«Псих» — первый сериал Федора Бондарчука. Главную роль — столичного психотерапевта, который пытается совладать со множеством личных проблем — исполнил Константин Богомолов, постановщик «Содержанок» и «Хорошего человека». Вместе с ним в проекте снялись Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Аня Чиповская и Олег Меньшиков.

В центре сюжета — Олег, известный столичный психотерапевт, к которому выстраиваются клиенты Центрального округа Москвы. Несмотря на то, что Олег постоянно находится в эпицентре жизни мегаполиса, он абсолютно одинок, и ему самому нужна помощь. Он переживает кризис среднего возраста, страдает от потери самоуважения и медикаментозной зависимости. В итоге ближе всякого человека ему становится неодушевленный предмет — Кукла.

Премьера восьмисерийной психологической драмы состоится 5 ноября 2020-го на more.tv.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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