КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Трейлер второго сезона сериала «Метод»: Тоска о прошлом и охота на маньяка

Обсудить0

Продюсерская компания «Среда» и Первый канал представили первый трейлер нового сезона сериала «Метод». В продолжении главной героиней выступит Есеня — ученица следователя Родиона Меглина, которой теперь придется самой распутывать опасные дела.

Главный герой первого сезона — Родион Меглин, загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секретов своего метода, но в итоге к нему присоединилась Есеня, выпускница юрфака, которую он начинает учить жизни и работе следователя.

В продолжении Есеня тяжело переживает смерть своего наставника и возлюбленного. Но время идет, и за год, прошедший с событий первого сезона, у героини появляется семья — муж и дочь. Принять своего ребенка ей непросто, но, как ни парадоксально, поможет ей в этом именно профессия: за ее ребенком начнет охоту таинственный маньяк «Ты меня не поймаешь».

Премьера сериала состоится на Первом канале 8 ноября.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Ребенку здесь не место»: Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца»

«Ребенку здесь не место»: Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца»

Вчера2
Тизер-трейлер «Пищеблока»: Сериал про вампиров в пионерском лагере по роману Алексея Иванова
КиноПоиск HD

Тизер-трейлер «Пищеблока»: Сериал про вампиров в пионерском лагере по роману Алексея Иванова

16 октября24
Трейлер сериала «Псих» Федора Бондарчука: Константин Богомолов и кризис среднего возраста

Трейлер сериала «Псих» Федора Бондарчука: Константин Богомолов и кризис среднего возраста

12 октября2
«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

13 октября1

Главное сегодня

Интервью

Джадд Апатоу: «Я знаю, как снимать мрачняк, но не готов тратить несколько лет жизни на это»

Сегодня0
Джадд Апатоу: «Я знаю, как снимать мрачняк, но не готов тратить несколько лет жизни на это»
Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

11 минут назад0
Мэттью МакКонахи написал биографию. В ней он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

Мэттью МакКонахи написал биографию. В ней он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

12 минут назад0
«Суд над чикагской семеркой»: Аарон Соркин снимает фарс про активистов

«Суд над чикагской семеркой»: Аарон Соркин снимает фарс про активистов

Вчера
Трейлер второго сезона сериала «Метод»: Тоска о прошлом и охота на маньяка

Трейлер второго сезона сериала «Метод»: Тоска о прошлом и охота на маньяка

3 часа назад7
Стартовали съемки второго сезона «Проекта „Анна Николаевна“». Посмотрите первые фото с площадки

Стартовали съемки второго сезона «Проекта „Анна Николаевна“». Посмотрите первые фото с площадки

Сегодня, 13:000
Звезды Marvel вступились за Криса Пратта, которого назвали «худшим Крисом в Голливуде»

Звезды Marvel вступились за Криса Пратта, которого назвали «худшим Крисом в Голливуде»

Сегодня, 12:2011
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт