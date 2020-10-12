Трейлер второго сезона сериала «Метод»: Тоска о прошлом и охота на маньяка

Продюсерская компания «Среда» и Первый канал представили первый трейлер нового сезона сериала «Метод». В продолжении главной героиней выступит Есеня — ученица следователя Родиона Меглина, которой теперь придется самой распутывать опасные дела.

Главный герой первого сезона — Родион Меглин, загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секретов своего метода, но в итоге к нему присоединилась Есеня, выпускница юрфака, которую он начинает учить жизни и работе следователя.

В продолжении Есеня тяжело переживает смерть своего наставника и возлюбленного. Но время идет, и за год, прошедший с событий первого сезона, у героини появляется семья — муж и дочь. Принять своего ребенка ей непросто, но, как ни парадоксально, поможет ей в этом именно профессия: за ее ребенком начнет охоту таинственный маньяк «Ты меня не поймаешь».

Премьера сериала состоится на Первом канале 8 ноября.