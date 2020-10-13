Тизер-трейлер «Пищеблока»: Сериал про вампиров в пионерском лагере по роману Алексея Иванова

КиноПоиск HD представляет тизер-трейлер своего нового сериала «Пищеблок» — экранизации одноименного романа российского писателя Алексея Иванова.

События сериала происходят в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги летом 1980 года. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течет безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюбленности. Но однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры, и именно они самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков — Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная по сюжету книги Иванова тоже попадает в беду из-за вампиров.

Режиссером «Пищеблока» выступил Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд»). Адаптированный сценарий написал Александр Талал («Черная молния»). Главные роли в сериале исполнили Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Триггер»), Илья Коробко («Молодежка»), Ирина Пегова («Прогулка»), Сергей Шакуров («Брежнев»), Тимофей Трибунцев («Последний богатырь») и другие.

Производством сериала занималась продюсерская компания «Среда». Генеральные продюсеры — Александр Цекало и Иван Самохвалов («Среда»), Ольга Филипук («Яндекс.Студия»), продюсер — Дмитрий Нелидов («Яндекс.Студия»), креативный продюсер — Ольга Никулина («Среда»).

Самохвалов рассказал, что прочел «Пищеблок» за одну ночь и вскоре обратился к автору с предложением снять экранизацию: «Алексей Иванов сообщил, что на книгу большой тендер, и ему нужно время, чтобы подумать, но уже через несколько часов ответил, что он с нами».

По словам Нелидова, сериал рассчитан на широкую аудиторию: «Тут и развлекательный экшен про вампиров, и ретродрама для ностальгирующего зрителя, и, конечно, философская притча о тоталитарном обществе».

Роман Алексея Иванова «Пищеблок» вышел в ноябре 2018 года. Его книги неоднократно экранизировали. Среди них — фильм по роману воспитания «Географ глобус пропил», сериал по эпической саге о Сибири «Тобол» и сериал по авантюрному роману «Ненастье».

«Пищеблок» будет состоять из 8 серий по 50 минут. Премьера сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD в июне 2021 года.