Диджеят Асмус, Сангаджиев, Кошман, на танцполе — «Беспринципные», Ашман, Виторган: репортаж с вечеринки Playlist

У входа ловлю дежавю: здесь я имел ряд богатых эмоций. Где-то в мою доклубную эпоху были подворотни, а в них был я, разогревавшийся перед футбольными выездами в Нижний и перед странной одиночной поездкой, целью которой была ментальная мимикрия под героя «Москва — Петушки». Это ж Курский вокзал! Место, намоленное поколениями пьяниц, хулиганов и рейверов (когда-то тут был легендарный Arma), и я настолько побывал во всех этих амплуа, что это даже не первый московский «Оригинал» в моей жизни — первый был во дворах Столешки в середине десятых, и я там играл музыку дарк-диско и дарк-дико. Через минуту вспоминаю еще: знакомая мне Федеральная налоговая инспекция сидит по соседству. Отлично, пусть работают люди. Сегодня я здесь не по делу пени, а по пенному вопросу. Пусть и безалкогольному, чтобы не тревожить врачей из прошлого абзаца.